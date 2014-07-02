Автошампоан 3-в-1 RM 610, 1л

Мощен автошампоан с уникална 3-в-1 формула, който благодарение на активния агент осигурява не само най-висока ефективност на почистването, но и бързо изсъхване и ултра блясък. За максимална ефективност при почистване, грижа и защита на повърхностите в една стъпка. За нежно почистване на всички превозни средства.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 1
Опаковъчна единица (бр.) 6
Тегло (кг) 1,006
Тегло вкл. Опаковка (кг) 1,157
Размери (Д х Ш х В) (мм) 100 x 100 x 215
Качества
  • Мощен и щадящ универсален почистващ препарат
  • За почистване на чувствителни области по автомобила или мотоциклета
  • Бързо и ефективно почистване с водоструйка Керхер
  • Формула за бързо съхнене - без ивици и без ръчна обработка
  • Ултра-гланц формула за блясък на целия автомобил
  • Системата Plug 'n' Clean е най-лесният и бърз начин за третиране с почистващ препарат чрез водоструйка
  • Готов за употреба препарат (Ready-to-use / RTU)
  • Адаптиран за уредите на Kärcher с гарантирана съвместимост на материалите.
  • Тялото на бутилката е изработено от 100% рециклирана пластмаса
  • Произведено в Германия
Автошампоан 3-в-1 RM 610, 1л
Автошампоан 3-в-1 RM 610, 1л
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
  • P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
  • EUH 210 Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
  • Превозни средства