Пеногенератор FJ 6
Пеногенератор FJ 6 за почистване с мощна пяна (напр. Ultra Foam Cleaner). За автомобила, мотора, както и за нанасяне на почистващи средства върху каменни, дървени или фасадни повърхности.
Пеногенератор FJ 6 с изключително мощна пяна за лесно почистване на всички повърхности като лак, стъкло или камък. Идеален за автомобили, зимни градини, градински мебели, фасади, стълби, каравани, пътища, зидове, жалузи, тераси и т.н. Обемът на резервоара е 0,6 l. Налейте почистващия препарат на Kärcher директно в дюзата за пяна, поставете дюзата върху пистолета и разнесете пяната. Дозирането на почистващия препарат удобно може да се регулира от дюзата за пяна (жълтият регулатор). При необходимост равнината на струята може да се завърти. Подходящ е за всички водоструйки Kärcher от класовете K2 - K7. Идеален в комбинация с Kärcher Ultra Foam Cleaner.
Характеристики и предимства
Съд с обем 0,6 l
- За по-дълга фаза на почистване без доливане
Лесна смяна на различни почистващи препарати
- Особено удобна за ползване
Интензивна и задържаща се пяна
- Лесно почистване на всички повърхности
Дозиране на почистващ препарат
- Регулиран от потребителя разход на почистващ препарат
Прозрачен съд за почистващ препарат
- Съдържанието в съда е видимо по всяко време.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|антрацит
|Тегло (кг)
|0,163
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,262
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|93 x 201 x 184
|Съвместимост
|За стари пистолети до година на производство 2010 (пистолет M, 96, 97) е необходим: адаптер M (2.643-950.0).
Видео
Сфера на приложение
- Превозни средства
- Зимни градини
- Почистване на мотоциклети и мотопеди
- Тераса
- Щори/ролетни щори
- Пътеки
- Входове на дворове, алеи
- Каменни и оградни стени
- Каравани