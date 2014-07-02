Пеногенератор FJ 6

Пеногенератор FJ 6 за почистване с мощна пяна (напр. Ultra Foam Cleaner). За автомобила, мотора, както и за нанасяне на почистващи средства върху каменни, дървени или фасадни повърхности.

Пеногенератор FJ 6 с изключително мощна пяна за лесно почистване на всички повърхности като лак, стъкло или камък. Идеален за автомобили, зимни градини, градински мебели, фасади, стълби, каравани, пътища, зидове, жалузи, тераси и т.н. Обемът на резервоара е 0,6 l. Налейте почистващия препарат на Kärcher директно в дюзата за пяна, поставете дюзата върху пистолета и разнесете пяната. Дозирането на почистващия препарат удобно може да се регулира от дюзата за пяна (жълтият регулатор). При необходимост равнината на струята може да се завърти. Подходящ е за всички водоструйки Kärcher от класовете K2 - K7. Идеален в комбинация с Kärcher Ultra Foam Cleaner.

Характеристики и предимства
Съд с обем 0,6 l
  • За по-дълга фаза на почистване без доливане
Лесна смяна на различни почистващи препарати
  • Особено удобна за ползване
Интензивна и задържаща се пяна
  • Лесно почистване на всички повърхности
Дозиране на почистващ препарат
  • Регулиран от потребителя разход на почистващ препарат
Прозрачен съд за почистващ препарат
  • Съдържанието в съда е видимо по всяко време.
Спецификации

Технически данни

Цвят антрацит
Тегло (кг) 0,163
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,262
Размери (Д х Ш х В) (мм) 93 x 201 x 184
Съвместимост За стари пистолети до година на производство 2010 (пистолет M, 96, 97) е необходим: адаптер M (2.643-950.0).

Сфера на приложение
  • Превозни средства
  • Зимни градини
  • Почистване на мотоциклети и мотопеди
  • Тераса
  • Щори/ролетни щори
  • Пътеки
  • Входове на дворове, алеи
  • Каменни и оградни стени
  • Каравани