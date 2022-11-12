Как да почистим джантите по правилния начин
С времето върху джантите се натрупва упорита мръсотия – пътни замърсявания, спирачен прах и пътна сол, които могат да увредят повърхността и да намалят блясъка им. Затова редовното почистване на джанти е ключово както за добрия външен вид на автомобила, така и за дълготрайността на самите джанти.
При правилна грижа алуминиевите джанти запазват своя блясък, а стоманените джанти остават защитени от корозия. Използването на подходящ препарат за джанти, специално създаден да отстранява спирачен прах и упорити замърсявания, значително улеснява процеса и предпазва материала от увреждане.
След почистването, допълнителното полиране на джанти помага за възстановяване на блясъка и създава защитен слой, който забавя повторното замърсяване. С правилните техники и подходящите препарати, почистването на джантите може да бъде бързо, лесно и изключително ефективно, като поддържа автомобила в отличен визуален и технически вид.
Най-добрият начин за почистване на джанти: стъпка по стъпка
Красивите и чисти джанти значително подобряват външния вид на всеки автомобил, но са ежедневно изложени на влага, пътна мръсотия, спирачен прах и пътна сол. С течение на времето тези замърсявания могат буквално да се „впият“ в повърхността на джантите, което прави почистването им все по-трудно и по-малко ефективно. Именно затова редовното и цялостно почистване на джанти е от ключово значение за запазване на техния блясък и за предотвратяване на корозия. Най-подходящият момент за основно почистване е при смяна на летни и зимни гуми, когато колелата могат да бъдат старателно измити и правилно съхранени, но грижата за джантите не бива да се ограничава само до този период.
За оптимални резултати през цялата година е необходимо:
- Редовно почистване с вода - водоструйка или кофа с вода
- Подходящ препарат за джанти
- Четка (за джанти)
- Гъба
- Мека микрофибърна или кожена кърпа, които позволяват ефективно отстраняване на замърсяванията без риск от надраскване.
Следвайте следните стъпки:
1. Нанасяне на препарат за почистване на джанти
За ефективно почистване на джанти първата стъпка е нанасянето на подходящ препарат за почистване на джанти върху суха повърхност. При упорити замърсявания като спирачен прах, пътна мръсотия и пътна сол е важно препаратът да се напръска равномерно върху алуминиевите или стоманените джанти и да се остави да подейства според указанията на производителя. Най-добри резултати се постигат, когато джантите са напълно сухи, тъй като почистващият препарат прилепва по-добре и разгражда замърсяванията по-ефективно. Препоръчително е да се използва препарат с ниска киселинност или без киселини, тъй като силно киселинните почистващи продукти с pH между 1 и 5 могат с времето да увредят повърхността на джантите. Това е особено важно при хромирани и алуминиеви джанти, при които агресивните съставки могат да намалят блясъка и да причинят трайни повреди.
2. Изплакване на джантата и отстраняване на грубите замърсявания
След почистване с препарат, следва изплакване на джантите с водоструйка (плоска струя), акумулаторна водоструйка или с кофа хладка вода и гъба. Използването на плоска струя води до ефективно отстраняване на грубите замърсявания и праха по повърхността на джантите. При ръчно миене е важно да носите предпазни ръкавици, за да предпазите кожата си от контакт с мръсотия и почистващи средства. Дори без препарат, изплакването подготвя джантите за по-ефективно почистване и гарантира премахване на повърхностните замърсявания за блестящ и защитен вид.
3. Почистване на гнездата на колелата
Почистете гнездата на колелата на автомобила с помощта на водоструйка и приставката с плоска струя за максимална ефективност. Труднодостъпните места могат да бъдат почистени още по-лесно и щателно, ако използвате водоструйка с гъвкава връзка на дюзата, която осигурява по-добър достъп и прецизно насочване на водната струя. Това гарантира пълно отстраняване на замърсяванията и поддържа колелата в отличен вид.
4. Почистете старателно джантата
Сега е време за цялостно почистване на джантата: Често, въпреки препарата и предварителното почистване, по джантата остават упорити замърсявания, особено в тесни процепи. Те могат да бъдат ефективно почистени с
четка за миене на колела. За особено тесни места е подходяща и мека стара четка за зъби или мека четка.
Ако остатъците не могат да бъдат напълно отстранени по този начин, почистващите препарати могат да се използват отново: просто нанесете, оставете да подейства и изплакнете обилно с чиста вода.
След това оставете джантата да изсъхне или подсушете с кожена кърпа. Последното е особено препоръчително за хромирани джанти и черни джанти, тъй като по тях петната от вода са по-забележими.
Внимание: Спазвайте местните разпоредби
Обикновено почистването на джанти е разрешено само на специализирани места за миене на автомобили, като автомивки на самообслужване, където трябва да използвате предлаганите там почистващи препарати, тъй като използването на други продукти често е забранено. В частна собственост почистването зависи от конкретните правила в района.
Съвет: За да предпазите боята на автомобила, джантите и гумите винаги трябва да се почистват отделно от каросерията, защото замърсяванията и малките камъчета по джантите могат да надраскат повърхността, особено ако се използва една и съща четка за колелата и каросерията.
Често задавани въпроси
Как се премахва спирачният прах от джантите?
Загорелият спирачен прах и износването на гумите могат лесно да се премахнат от стоманени и алуминиеви джанти със специалния почистващ препарат. Препаратът за почистване на джанти на Kärcher е безкиселинен и нежно почиства, като червеникавият му цвят показва действието му върху замърсяванията с времето. Просто напръскайте сухата джанта, оставете препарата да действа 1-3 минути и изплакнете с чиста вода. При по-упорити замърсявания може да използвате четка за миене, за да почистите по-ефективно.
Как да премахнете остатъците от сол от джантите?
Ако карате автомобил с луксозни алуминиеви джанти, дори през зимата е важно редовно да ги почиствате от солни отлагания. Солта оказва негативно въздействие върху материала и може да причини дългосрочни щети. Най-късно при смяната на зимни с летни гуми всички солени отлагания трябва да бъдат отстранени старателно както от алуминиевите, така и от стоманените джанти. Най-ефективно е използването на специализиран препарат за почистване на джанти, който лесно премахва солта и мръсотията. Като алтернатива можете да се възползвате от услугите на автомивки, които предлагат професионално почистване на джанти.
Как да премахнете ръждата от джантите?
Ръждата по стоманените джанти може да се отстрани лесно с помощта на телена четка. След това е препоръчително да обработите повърхността с шкурка, за да изгладите и подготвите материала за последваща защита. Алуминиевите и хромираните джанти не ръждясват, но могат да бъдат повредени от влага и пътна сол, които водят до окисление и солена корозия. Тези следи трябва да се почистват внимателно с мека четка, за да се избегнат надрасквания по повърхността. След почистването е необходимо полиране на джантите, което може да извършите сами, ако сте уверени, или да поверите на професионалист.
Коя четка за миене е подходяща за почистване на джанти?
За ефективно почистване на джантите, отличен вариант е четката за миене на колела. Специалната й форма и разположение на влакната позволяват почистване на труднодостъпни места и всички малки луфтове около джантите. Този тип четка осигурява равномерно разпределение на водата, което подпомага разтварянето на мръсотията и лесното й изплакване. Благодарение на тази ефективност, джантите се почистват качествено и се запазва техният блясък и издръжливост.
Какви домашни средства можете да използвате за почистване на джанти?
Ако нямате специален препарат за почистване на джанти, можете да се възползвате от няколко лесни и ефективни домашни трика за почистване на алуминиеви и боядисани джанти.
Трик 1: Почистете алуминиевите джанти с паста за зъби
Пастата за зъби е подходящ домашен метод за почистване на алуминиеви джанти. Започнете като леко навлажните чиста кърпа и нанесете малко количество паста за зъби. След това енергично разтъркайте повърхността на джантите, докато мръсотията започне да се отлепва. Изплакнете кърпата няколко пъти с чиста вода и я изцедете, след което измийте джантите с вода и ги оставете да изсъхнат. Абразивните частици в пастата могат да помогнат и при полиране на леки драскотини, но е важно да бъдете внимателни при силно полирани или хромирани джанти, защото те могат да се надраскат или да загубят своя блясък.
Трик 2: Почистете алуминиевите джанти с почистваща паста
Друг лесен начин за почистване на алуминиеви джанти е с помощта на почистваща паста. Навлажнете гъба с вода и я разтрийте върху пастата, за да образувате пяна. След това използвайте тази пяна, за да почистите джантите. Накрая изплакнете обилно с чиста вода. Подобно на пастата за зъби, и тук е добре да се внимава при силно полирани и хромирани джанти, за да не се повредят.
Трик 3: Почистете боядисаните и покрити джанти с препарат за миене на съдове
За боядисани и покрити джанти, които са замърсени с мръсотия и загорял спирачен прах, препаратът за миене на съдове е отличен домашен вариант. Добавете няколко капки от него към хладка вода и почистете внимателно с гъба, най-добре от микрофибър, за да не нараните повърхността. След това изплакнете с чиста вода и подсушете с мека кърпа. Ако този метод не е достатъчно ефективен, се препоръчва използването на препарат за почистване на джанти без киселина.
Съвет
Преди използване на домашен препарат за почистване на джанти, винаги тествайте предварително на незабележимо място.
Кой е най-добрият начин за почистване на хромирани джанти?
С времето хромираните джанти могат да загубят своя блясък и да придобият матов вид. За да премахнете спирачен прах и ръжда, не е препоръчително да използвате обичайните почистващи препарати с киселина, тъй като те могат да повредят деликатната хромирана повърхност. Вместо това е по-добре да изберете нежни почистващи средства, като сапун и вода, които пощадяват материала и ефективно почистват джантите.