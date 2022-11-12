Измиване на кола в домашни условия: 5 лесни съвета за перфектен резултат
Става ли все по-трудно и по-трудно да виждаш през мръсното предно стъкло? Или колата ти е покрита с прах, листа, пътна сол или насекоми? Време е за почистване! Ако се чудиш как правилно се мие кола на автомивка, или още по-лесно: да измиеш автомобила си в домашни условия — това става с подходяща водоструйка, автошампоан и няколко прости стъпки. Следвай нашите 5 лесни съвета и върни на колата си блясъка само за минути.
Защо е важно да миеш колата си редовно?
Независимо дали става въпрос за нова кола или по-стар модел, редовното измиване е ключово за поддръжката на автомобила и запазването на боята. Мръсотията може да се утаи върху купето на вашия автомобил по всяко време на годината - било то сол през зимата, цветен прашец през пролетта, насекоми през лятото или листа през есента. Ако остатъците и мръсотията не бъдат отстранени, това в крайна сметка може да причини повреди по боята и корозия. Когато миеш колата си редовно – било то с водоструйка или ръчно с автошампоан – не само придаваш нов блясък на автомобила, но и запазваш неговата стойност и дълготрайност. Следвай съветите по-долу и колата ти ще изглежда като нова през всеки сезон.
Внимание: Спазвайте разпоредбите за миене на автомобила у дома
Преди да започнеш да миеш колата си пред дома, провери местните разпоредби. В много населени места миенето на кола на улицата или на обществени площи е забранено – дори ако не използваш почистващи препарати. Това правило има за цел да предпази околната среда от замърсяване. В частна собственост миенето на автомобил и мотоциклет обикновено е разрешено. Задължителното условие обаче е водата, използвана за измиване на колата ви у дома, да бъде отведена в канализацията, а не в почвата. Преди да измиете колата си у дома, винаги първо трябва да разберете дали миенето на колата в частна собственост не е изрично забранено. Най-сигурният и законно безопасен вариант остава автомивката или автомивката на самообслужване, където водата и препаратите се обработват правилно.
Как да измиеш собствената си кола сам: ръководство стъпка по стъпка
Стъпка 1: Отстрани грубите замърсявания
Преди да започнеш измиването на автомобила у дома, премахни всички по-едри замърсявания – листа, прах, пясък или венчелистчета. Това предотвратява надрасквания по боята по време на последващото миене. Използвай мека четка за миене на кола или кърпа, за да отстраниш полепналите частици. Така подготвяш повърхността за ефективно почистване с водоструйка и шампоан.
Стъпка 2: Предварително почистване
Сега е време за предварително почистване: Премахнете грубите замърсявания с водоструйка и използвайте накрайника с плоска струя, за да предотвратите надраскване с четката за миене, докато продължавате. Като алтернатива можете предварително да почистите колата си на ръка с пистолет за пръскане, прикрепен към градински маркуч или кофа с вода и мека гъба. Ако е необходимо, предварително третирайте и почистете джантите. Пространствата около колелата също трябва да се вземат предвид по време на фазата на предварително миене, тъй като мръсотията е особено трудна за отстраняване от тази зона. За да почистите тези труднодостъпни места, късата струйна тръба с 360-градусова връзка е подходяща приставка за водоструйка. Може да се регулира под всякакъв ъгъл. Благодарение на удобната позиция на ръката, водната струя може да се насочва напред, настрани, нагоре и надолу.
Стъпка 3: Нанесете почистващ препарат за външно почистване на автомобил
Сега, като използвате функцията за почистващ препарат на водоструйката, почистете цялата кола с автомобилен шампоан или с универсален почистващ препарат. Уверете се, че правите това отдолу нагоре и го оставете за кратко да попие в мръсотията, за да се разхлаби. След това трябва само да се изплакне с мощна водна струя. Ако трябва да го оставите да попие малко по-дълго трябва да се използва Ултра пяна за почистване. Така се образува плътна, дълготрайна пяна. Особено лесно се прилага с дюза за пяна. Като алтернатива можете да нанесете препарата върху купето на автомобила с мека гъба.
Внимание: Не създавайте планини от пяна, в противен случай пяната може да се изплъзне поради собственото си тегло и няма да има достатъчно време да попие.
Стъпка 4: Изплакнете колата си
След това измийте колата с водоструйка и чиста вода. Винаги работете с дюзата с плоска струя и спазвайте разстояние от 15 сантиметра от повърхността на автомобила или 30 сантиметра от гумите. Като алтернатива, към водоструйката могат да бъдат свързани мека четка за миене, Power четка или въртяща се четка за миене. Това премахва остатъците още по-задълбочено.
Съвет: Винаги мийте колата отдолу нагоре. Това улеснява видимостта върху кои области все още трябва да се работи.
Ако не притежавате водоструйка, можете също да изплакнете колата с градински маркуч и дюза за пръскане.
Съвет
Когато нанасяте почистващия препарат с водоструйка, по-добре е да използвате малко по-висока концентрация почистващ продукт пестеливо, вместо голямо количество, което е силно разредено, тъй като това може да намали ефективността.
Стъпка 5: Оставете колата да изсъхне и се фокусирайте върху грижа за боята
След като колата е старателно изплакната, оставете я да изсъхне или използвайте кожена кърпа. Коригирайте дребни вдлъбнатини и драскотини, които вече са забележими. След основно почистване на екстериора можете да пристъпите към почистване на интериора.
Как да отстраним различните упорити замърсявания и петна по боята на колата?
Остатъци от насекоми
Премахването на насекоми от кола може да се осъществи със специален препарат за почистване на насекоми от кола. След това остатъците могат да бъдат внимателно отстранени от боядисани повърхности, радиаторни решетки, външни огледала, прозорци и пластмаса. Просто напръскайте почистващия препарат върху засегнатите зони след предварително почистване на колата, оставете да попие и след това изплакнете с чиста вода. Като алтернатива мръсотията може да се попие с мокра хартиена кърпа и просто да се отстрани след 15 минути.
Дървесен сок
Ако откриете петна от дървесен сок върху боята си, действайте бързо. Колкото по-прясно е замърсяването, толкова по-лесно се отстранява с топла вода и гъба, водоструйка или като преминете през автомивката. Ако дървесният сок вече е изсъхнал, две домашни средства могат да помогнат: или нанесете няколко капки размразител за ключалка на вратата върху засегнатите места, или нанесете малко грес. Можете да използвате масло, маргарин или олио. След няколко минути сокът може да се избърше с мека кърпа.
Птичи изпражнения
Непочистените от автомобила птичи изпражнения могат да повредят боята, особено през летните месеци. Не чакайте да ги премахнете. Важно: Засъхналите изпражнения никога не трябва да се разхлабват чрез триене, тъй като това може да надраска автомобила. Вместо това, накиснете засегнатата зона с хладка вода и кухненска кърпа, преди да измиете колата с водоструйка или в автомивката. След това изпражненията могат лесно да се изтрият с мека гъба или влажна кърпа.
Остатъци от сол
Уличната сол и песъчинките трябва да се измиват редовно от колата през зимата, тъй като те могат да увеличат корозията във вече повредени зони, като боя, която вече има стърготини или ожулвания. Пътната сол също трябва редовно да се отстранява от дъното на автомобила. За по-добра защита на каросерията от влага и сол се препоръчва да измиете старателно колата преди зимата и след това да третирате боята с восъчен лак за да я запазите.
Почистване на стъкла и огледала на автомобила
Активните шофьори и пътуващите знаят за проблема: мръсотия, полени и насекоми бързо се събират върху предното стъкло през топлите месеци. Това не само изглежда зле, но и може опасно да ограничи видимостта. Независимо кога е планирано следващото спиране за гориво или автомивка, предното стъкло, страничните прозорци и огледалата също трябва да се почистват по-често. Най-добрият начин да направите това е със специален препарат за почистване на автомобилни стъкла, което гарантира почистване без ивици и отблясъци и премахва насекоми и пътна мръсотия, както и пръстови отпечатъци. Често почистващите препарати съдържат добавки, които осигуряват антистатичен ефект, за да гарантират, че стъклените повърхности вече не се замърсяват толкова много и се почистват по-лесно в бъдеще. За да почистите прозорците, просто нанесете почистващия препарат върху повърхностите, оставете го да попие за кратко и избършете с мека микрофибърна кърпа. Още по-лесно е с комплект за почистване на предното стъкло за акумулаторна стъргалка за автомобили, която може да се използва през цялата година. Мощното въртене на акумулаторната стъргалка за автомобили помага за премахване на полепналата мръсотия без усилие.