Стъпка 4: Изплакнете колата си

След това измийте колата с водоструйка и чиста вода. Винаги работете с дюзата с плоска струя и спазвайте разстояние от 15 сантиметра от повърхността на автомобила или 30 сантиметра от гумите. Като алтернатива, към водоструйката могат да бъдат свързани мека четка за миене, Power четка или въртяща се четка за миене. Това премахва остатъците още по-задълбочено.

Съвет: Винаги мийте колата отдолу нагоре. Това улеснява видимостта върху кои области все още трябва да се работи.

Ако не притежавате водоструйка, можете също да изплакнете колата с градински маркуч и дюза за пръскане.