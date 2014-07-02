Мека четка за миене WB 60
Мека четка за почистване на големи повърхности, като автомобили, каравани, лодки, зимни градини или външни щори. Добра производителност чрез работна ширина от 248 mm.
Меката четка за миене с работна ширина от 248 mm е особено подходяща за почистване на големи площи, като се започне от зимни градини, автомобила, лодката и караваната и се стигне до външните щори. Въпреки отличния резултат от почистването, меките четки пазят повърхността. Периферен пръстен-протектор защитава повърхностите от драскотини. Включва холендрова гайка за здраво закрепване в пистолета за високо налягане, гумена подложка, която отстранява упоритите замърсявания, като напр. насекоми и ергономично оформена дръжка за лесна и удобна работа. Накратко: Идеалното решение за почистване на големи повърхности навсякъде в дома и градината. Меката четка за миене на големи площи е подходяща за всички водоструйки Kärcher от класовете K2 - K7.
Характеристики и предимства
Работна ширина 248 mm
- Добра производителност - идеална за почистване на големи площи.
Гумена подложка
- Отстраняване на упорити замърсявания
Нанасяне на почистващ препарат
- По-добро разтваряне на замърсявания и ефективно почистване.
Мека, щадяща повърхността четина
- Щадящо и внимателно почистване на деликатни повърхности
Периферен пръстен-протектор
- Защита на повърхността от надраскване
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,291
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,471
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|270 x 261 x 177
Видео
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Home
- K 25 Silent Limited Edition
- K 3
- K 3 Classic
- K 3 Compact Car
- K 3 Full Control
- K 3 Full Controll
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home
- K 4
- K 4 Full Control
- K 4 Full Controll Car
- K 4 Home *EU
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Power Control Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 7
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home *EU
- K 7 Home
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Home
- K 7 Smart Control Home T 5 Black
Сфера на приложение
- Превозни средства
- Почистване на мотоциклети и мотопеди
- Каравани
- Зимни градини
- Почистване на фотоволтаични системи
- Щори/ролетни щори
- Мебели за градина/тераса/балкон
- Градински играчки