Пеногенератор FJ 10 Connect 'n' Clean с автошампоан 3 в 1 (1l)

Автошампоан + система за бърза смяна FJ 10 C Connect 'n' Clean пеногенератор. Комфортно разнасяне на почистващия препарат и бърза като едно щракване смяна на различните препарати за почистване.

FJ 10 C Connect 'n' Clean пеногенератор с автошампоан. Системата за бърза смяна за разнасянето на препарата за почистване позволява бързата смяна между различни препарати за почистване само с едно щракване. Дозирането на почистващия препарат удобно може да се регулира от пеногенератора (жълтият регулатор). При необходимост равнината на струята може да се завърти. Подходящ е за всички водоструйки Kärcher от класовете K 2 - K 7.

Характеристики и предимства
Иновативна дюза за пяна
  • Произвеждане и нанасяне на обилна пяна.
В комплект
  • Практичен комплект с различни почистващи препарати.
Система за бърза смяна
  • Бърза и удобна смяна на почистващия препарат само с едно щракване.
Дозиране на почистващ препарат
  • Регулиран от потребителя разход на почистващ препарат
Прозрачен съд за почистващ препарат
  • Съдържанието в съда е видимо по всяко време.
Спецификации

Технически данни

Цвят антрацит
Тегло (кг) 1,256
Тегло вкл. Опаковка (кг) 1,256
Размери (Д х Ш х В) (мм) 103 x 201 x 260
Съвместимост За стари пистолети до година на производство 2010 (пистолет M, 96, 97) е необходим: адаптер M (2.643-950.0).

Видео

Сфера на приложение
  • Превозни средства
  • Каравани