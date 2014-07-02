Пеногенератор FJ 10 Connect 'n' Clean с автошампоан 3 в 1 (1l)
Автошампоан + система за бърза смяна FJ 10 C Connect 'n' Clean пеногенератор. Комфортно разнасяне на почистващия препарат и бърза като едно щракване смяна на различните препарати за почистване.
FJ 10 C Connect 'n' Clean пеногенератор с автошампоан. Системата за бърза смяна за разнасянето на препарата за почистване позволява бързата смяна между различни препарати за почистване само с едно щракване. Дозирането на почистващия препарат удобно може да се регулира от пеногенератора (жълтият регулатор). При необходимост равнината на струята може да се завърти. Подходящ е за всички водоструйки Kärcher от класовете K 2 - K 7.
Характеристики и предимства
Иновативна дюза за пяна
- Произвеждане и нанасяне на обилна пяна.
В комплект
- Практичен комплект с различни почистващи препарати.
Система за бърза смяна
- Бърза и удобна смяна на почистващия препарат само с едно щракване.
Дозиране на почистващ препарат
- Регулиран от потребителя разход на почистващ препарат
Прозрачен съд за почистващ препарат
- Съдържанието в съда е видимо по всяко време.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|антрацит
|Тегло (кг)
|1,256
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|1,256
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|103 x 201 x 260
|Съвместимост
|За стари пистолети до година на производство 2010 (пистолет M, 96, 97) е необходим: адаптер M (2.643-950.0).
Сфера на приложение
- Превозни средства
- Каравани