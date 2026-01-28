WB 7 Plus 3-in-1 четка за измиване
Особено гъвкав благодарение на интелигентната си комбинация: Четката за измиване 3 в 1 WB 7 Plus съчетава пръскане на препарат, стадартна дюза за пръскане под високо налягане и мека четка в един продукт.
Добре съчетани: Четката за миене WB 7 Plus 3 в 1 съчетава три важни функции в един продукт. Нанесете пяна, разхлабете упоритите замърсявания със стандартен струйник под високо налягане или работете старателно, но внимателно с мека четка - всичко е възможно, без да се налага да сменяте аксесоарите нито веднъж. Необходимата функция се избира с помощта на лост в областта на захвата на четката. Това означава, че четката за миене е особено гъвкава, спестява време, удобна е и винаги гарантира перфектни резултати от почистването - дори на деликатни повърхности като боя, стъкло или пластмаса. Вграденият резервоар за миещ препарат позволява на потребителите да работят по-дълго време, без да зареждат.
Характеристики и предимства
Резервоар за препарат, интегриран в главата на четката
- Позволява на потребителите да работят по-дълго време без презареждане. Това спестява време.
Четка за измиване с мек косъм, подходяща за много различни повърхности
- Нежно почистване дори на деликатни повърхности като боя, стъкло или пластмаса.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,834
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|1,363
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|377 x 264 x 223
Видео
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic *EU
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Home
- K 25 Silent Limited Edition
- K 3
- K 3 Classic
- K 3 Compact Car
- K 3 Full Control
- K 3 Full Controll
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home
- K 4
- K 4 Full Control
- K 4 Full Controll Car
- K 4 Home *EU
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 502MS-PLUS *EU
- K 7
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home *EU
- K 7 Home
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Home
- K 7 Smart Control Home T 5 Black
Сфера на приложение
- Мебели за градина/тераса/балкон
- Щори/ролетни щори
- Гаражни врати
- Превозни средства
- Почистване на мотоциклети и мотопеди
- Зимни градини
- Балконни облицовки
- Первази
- Елементи на екрана за поверителност