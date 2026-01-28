WB 7 Plus 3-in-1 четка за измиване

Особено гъвкав благодарение на интелигентната си комбинация: Четката за измиване 3 в 1 WB 7 Plus съчетава пръскане на препарат, стадартна дюза за пръскане под високо налягане и мека четка в един продукт.

Добре съчетани: Четката за миене WB 7 Plus 3 в 1 съчетава три важни функции в един продукт. Нанесете пяна, разхлабете упоритите замърсявания със стандартен струйник под високо налягане или работете старателно, но внимателно с мека четка - всичко е възможно, без да се налага да сменяте аксесоарите нито веднъж. Необходимата функция се избира с помощта на лост в областта на захвата на четката. Това означава, че четката за миене е особено гъвкава, спестява време, удобна е и винаги гарантира перфектни резултати от почистването - дори на деликатни повърхности като боя, стъкло или пластмаса. Вграденият резервоар за миещ препарат позволява на потребителите да работят по-дълго време, без да зареждат.

Характеристики и предимства
Резервоар за препарат, интегриран в главата на четката
  • Позволява на потребителите да работят по-дълго време без презареждане. Това спестява време.
Четка за измиване с мек косъм, подходяща за много различни повърхности
  • Нежно почистване дори на деликатни повърхности като боя, стъкло или пластмаса.
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,834
Тегло вкл. Опаковка (кг) 1,363
Размери (Д х Ш х В) (мм) 377 x 264 x 223

Видео

Сфера на приложение
  • Мебели за градина/тераса/балкон
  • Щори/ролетни щори
  • Гаражни врати
  • Превозни средства
  • Почистване на мотоциклети и мотопеди
  • Зимни градини
  • Балконни облицовки
  • Первази
  • Елементи на екрана за поверителност