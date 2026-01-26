Препарат за почистване на автостъкла RM 650, 500мл

Почистване на стъкла и огледала без ивици и отблясъци. Надеждно премахва насекомите, пръстовите отпечатъци и уличната мръсотията. С антистатичен ефект за забавяне на повторно замърсяване.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (мл) 500
Опаковъчна единица (бр.) 8
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,567
Размери (Д х Ш х В) (мм) 80 x 80 x 250
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
  • Автомобилни стъкла
  • Прозорци и стъклени повърхности