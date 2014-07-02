VP 180 S vario power jet short 360° за K2 - K7

VP 180 S: Vario Power Jet Short 360° с плавно регулиране на налягането и регулируем до 360° шарнир е идеален за почистване на близко намиращи се, труднодостъпни места.

VP 180 S: Късият и лек вариант Vario Power Jet Short 360° с плавно регулиране на налягането и гъвкав, регулируем до 360° шарнир е идеален за почистване на близко намиращи се, труднодостъпни места.

Характеристики и предимства
Плавно регулиране
  • Адаптиране на налягането към съответната почистваща дейност.
Икономия на време
  • Без смяна на струйника
Гъвкава връзка
  • Регулируем шарнир на 360°
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,183
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,224
Размери (Д х Ш х В) (мм) 166 x 42 x 62

Сфера на приложение
  • Труднодостъпни места (ъгли, пукнатини, пролуки и т.н.)
  • Почистване на калници на автомобили
  • Кашпи за цветя
  • Кофи за смет