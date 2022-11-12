Съвет: Премахнете кучешките косми от колата

Кучешките косми често полепват изключително здраво по текстилните седалки и облицовката на багажника, което прави почистването на интериора на автомобила по-трудно. Първата стъпка е да отстраните възможно най-голямо количество косми с прахосмукачка, като за най-добър резултат е препоръчително да използвате специална дюза за тапицерия. Тя позволява по-ефективно проникване в тъканите и улеснява събирането на космите от дълбочина. Ако след прахосмукачката все още има упорити кучешки косми, които не се отделят лесно, може да използвате валяк или четка за мъх, които често дават отлични резултати при текстилни повърхности. Друг ефективен трик е да облечете влажна гумена ръкавица и внимателно да прокарате ръката си по седалките или багажника, тъй като влагата помага космите да се съберат на топчета и да се отстранят по-лесно. След това е добре отново да минете с прахосмукачка, за да почистите напълно освободените косми.

За да предотвратите натрупването на кучешки косми в купето и да поддържате автомобила си чист по-дълго време, е полезно редовно да изчетквате домашния си любимец. Допълнително можете да използвате специални подложки за седалки или багажник, които събират мръсотията и космите. Те обикновено са изработени от перащ се материал, което позволява лесно почистване и значително улеснява поддръжката на интериора на колата.