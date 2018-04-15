Комплект за почистване на автомобилния интериор
От стелките и седалките до багажника на автомобила: специалният комплект аксесоари за многофункционални смукачки Kärcher Home & Garden осигурява непрекъснато почистване на автомобилния интериор.
С комплекта аксесоари, състоящ се от 1,5-метров удължителен маркуч, дълъг накрайник за фуги, накрайник за кола, смукателна четка с твърд косъм, смукателна четка с мек косъм и кърпа от микрофибър за гладки повърхности и прозорци, интериорното почистване на автомобила е детска игра - и колата се превръща в безупречно чиста зона. Независимо дали под, стелки, седалки, арматурно табло, прозорци или багажник на автомобила: този комплект аксесоари прави целия интериор на автомобила искрящо чист за нула време. Той гарантира, че дори труднодостъпните зони и деликатни повърхности могат да бъдат почистени перфектно. Комплектът аксесоари е подходящ за всички многофункционални смукачки на Kärcher Home & Garden.
Характеристики и предимства
Богат набор от аксесоари за основно вътрешно почистване на автомобила
Вкл. удължителен смукателен маркуч 1.5 m за по-голям радиус на действие и свобода на движенията
Комплект аксесоари за всички сухо/мокри смукачки Kärcher Home & Garden
Спецификации
Технически данни
|Количество (-елем.)
|6
|Текстилен състав
|80% полиестер, 20% полиамид
|Стандартна номинална ширина (мм)
|35
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,725
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,931
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|560 x 230 x 130
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
- Междинни пространства
- Труднодостъпни места (ъгли, пукнатини, пролуки и т.н.)
- Странични джобове в автомобила
- Арматурно табло
- Средна конзола
- Багажник
- Автомобилни седалки
- Задна седалка
- Пространство за крака
- Автомобилни стъкла