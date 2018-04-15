С комплекта аксесоари, състоящ се от 1,5-метров удължителен маркуч, дълъг накрайник за фуги, накрайник за кола, смукателна четка с твърд косъм, смукателна четка с мек косъм и кърпа от микрофибър за гладки повърхности и прозорци, интериорното почистване на автомобила е детска игра - и колата се превръща в безупречно чиста зона. Независимо дали под, стелки, седалки, арматурно табло, прозорци или багажник на автомобила: този комплект аксесоари прави целия интериор на автомобила искрящо чист за нула време. Той гарантира, че дори труднодостъпните зони и деликатни повърхности могат да бъдат почистени перфектно. Комплектът аксесоари е подходящ за всички многофункционални смукачки на Kärcher Home & Garden.