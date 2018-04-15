Комплект за почистване на автомобилния интериор

От стелките и седалките до багажника на автомобила: специалният комплект аксесоари за многофункционални смукачки Kärcher Home & Garden осигурява непрекъснато почистване на автомобилния интериор.

С комплекта аксесоари, състоящ се от 1,5-метров удължителен маркуч, дълъг накрайник за фуги, накрайник за кола, смукателна четка с твърд косъм, смукателна четка с мек косъм и кърпа от микрофибър за гладки повърхности и прозорци, интериорното почистване на автомобила е детска игра - и колата се превръща в безупречно чиста зона. Независимо дали под, стелки, седалки, арматурно табло, прозорци или багажник на автомобила: този комплект аксесоари прави целия интериор на автомобила искрящо чист за нула време. Той гарантира, че дори труднодостъпните зони и деликатни повърхности могат да бъдат почистени перфектно. Комплектът аксесоари е подходящ за всички многофункционални смукачки на Kärcher Home & Garden.

Характеристики и предимства
Богат набор от аксесоари за основно вътрешно почистване на автомобила
Вкл. удължителен смукателен маркуч 1.5 m за по-голям радиус на действие и свобода на движенията
Комплект аксесоари за всички сухо/мокри смукачки Kärcher Home & Garden
Спецификации

Технически данни

Количество (-елем.) 6
Текстилен състав 80% полиестер, 20% полиамид
Стандартна номинална ширина (мм) 35
Цвят черен
Тегло (кг) 0,725
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,931
Размери (Д х Ш х В) (мм) 560 x 230 x 130
Сфера на приложение
  • Междинни пространства
  • Труднодостъпни места (ъгли, пукнатини, пролуки и т.н.)
  • Странични джобове в автомобила
  • Арматурно табло
  • Средна конзола
  • Багажник
  • Автомобилни седалки
  • Задна седалка
  • Пространство за крака
  • Автомобилни стъкла