Мощно, но енергийно ефективно решение за почистване в и около къщата. Смукачката за мокро и сухо почистване WD 5 V-25/5/22 е отличен избор поради оптималните резултати при почистване, които осигурява на суха, мокра, фина или груба мръсотия с консумация на енергия от 1100 W. Устройството се предлага със здрав 25-литров пластмасов контейнер, 5-метров кабел, смукателен маркуч с дължина 2,2 метра с подвижна, електростатично защитена дръжка, превключваща се дюза за пода, плосък нагънат филтър и филтърна торба от полар. Плоският нагънат филтър е подходящ за непрекъснато мокро и сухо почистване без да се налага смяна на филтъра. Благодарение на патентованата технология за отстраняване на филтъра, той може да бъде премахнат за броени секунди, като се избягва всякакъв контакт с мръсотия. Бутонът за почистване на филтъра може да бъде натиснат за ефективно почистване и възстановяване на всмукателната мощност. Подвижната дръжка позволява на аксесоарите да бъдат прикрепени директно към смукателния маркуч. Маркучът може да бъде безопасно закрепен към корпуса на устройството за спестяване на място за съхранение. Позицията за паркиране, позволява на тръбите и подовата дюза също да се съхраняват бързо и удобно при кратка почивка от работа.