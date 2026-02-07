Смукачка, която не познава граници: захранваната с батерии смукачка WD 3-18 за мокро и сухо почистване работи на 18 V батерийна платформа Kärcher Battery Power и предлага максимална гъвкавост, компактен дизайн и свобода на движение. Устройството перфектно съчетава 2-метров смукателен маркуч и подова дюза и може да отстрани мокри, фини или груби замърсявания за нула време. Устройството е оборудвано и със здрав и удароустойчив 17-литров пластмасов контейнер, патронен филтър от една част, както и филтърна торбичка от тъкан текстил. Съхранението на смукателния маркуч спестява място; просто го закачете здраво на бода на устройството. Допълнителните характеристики включват практичната функция за издухване за зони, където прахосмученето не е възможно, рафтът за съхранение на инструменти и дребни предмети, въртящият се превключвател за лесно включване и изключване на устройството, ергономично оформената дръжка за носене, както и "Pull & Push" заключваща система, която позволява лесно отваряне и затваряне на контейнера. Позицията за паркиране, осигурена на бронята, позволява тръбите и дюзата за под също да се съхраняват бързо и удобно, когато правите кратка почивка от работа.