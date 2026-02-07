WD 3-18 V-17/20

Смукачката WD 3-18 за мокро и сухо почистване с 18 V батерия разполага с благодарение на своя 17л пластмасов контейнер, 2м смукателен маркуч, функция издухване и патронен филтър.

Смукачка, която не познава граници: захранваната с батерии смукачка WD 3-18 за мокро и сухо почистване работи на 18 V батерийна платформа Kärcher Battery Power и предлага максимална гъвкавост, компактен дизайн и свобода на движение. Устройството перфектно съчетава 2-метров смукателен маркуч и подова дюза и може да отстрани мокри, фини или груби замърсявания за нула време. Устройството е оборудвано и със здрав и удароустойчив 17-литров пластмасов контейнер, патронен филтър от една част, както и филтърна торбичка от тъкан текстил. Съхранението на смукателния маркуч спестява място; просто го закачете здраво на бода на устройството. Допълнителните характеристики включват практичната функция за издухване за зони, където прахосмученето не е възможно, рафтът за съхранение на инструменти и дребни предмети, въртящият се превключвател за лесно включване и изключване на устройството, ергономично оформената дръжка за носене, както и "Pull & Push" заключваща система, която позволява лесно отваряне и затваряне на контейнера. Позицията за паркиране, осигурена на бронята, позволява тръбите и дюзата за под също да се съхраняват бързо и удобно, когато правите кратка почивка от работа.

Характеристики и предимства
Акумулаторна мокро/сухо смукачка WD 3-18 V-17/20: 18 V Kärcher Battery Power сменяема батерия
Работи отлично без постоянна нужда от електрическо захранване и максимална свобода на движение. Real Time Technology с LCD дисплей на батерията: оставащо време за работа, оставащо време на зареждане и капацитет на батерията. Съвместим с всички устройства в 18 V платформата на Kärcher Battery Power.
Акумулаторна мокро/сухо смукачка WD 3-18 V-17/20: Патронен филтър
За мокро и сухо почистване без смяна на филтъра. Лесен монтаж и отстраняване на филтъра чрез завъртане без допълнителна заключваща част.
Акумулаторна мокро/сухо смукачка WD 3-18 V-17/20: Практично съхранение на аксесоари
Спестяващо място, сигурно и лесно достъпно съхранение на аксесоари. Компактно за съхранение устройство.
Съхранение на смукателния маркуч върху уреда
  • Смукателният маркуч може да се съхранява по начин, който пести място, като се окачи на главата на устройството.
  • Интуитивни предпазни механизми за лява и дясна ръка.
Рафт за съхранение
  • За безопасно съхранение на инструменти и малки части като винтове или пирони.
Практична функция за издухване
  • Навсякъде, където не е възможно да се прахосмуче, помага практичната функция за издухване.
  • Отстраняване на замърсявания без усилие, например от чакъл.
Филтърна торбичка от нетъкан текстил
  • Трислоен, изключително устойчив на разкъсване флийс.
  • За по-дълготрайна мощност на засмукване и изключително задържане на прах.
Междинно съхранение на дръжката на главата на устройството
  • Приберете бързо дръжката на главата на устройството, когато си почивате от работа.
Устройството, смукателният маркуч и подовата дюза са оптимално координирани
  • За най-добър резултат от почистването, независимо от замърсяванията, сухи или мокри, фини или груби.
  • За максимален комфорт и гъвкавост при работа.
„Pull & Push“- заключваща система
  • За лесно, бързо и безопасно отваряне и затваряне на контейнера.
Спецификации

Технически данни

Устройство, захранвано от батерии
Платформа на батерията 18 V Платформа на батерията
Номинална входна мощност (Вт) 270
Всмукателна мощност (Вт) 75
Вакуум (мбар) макс. 110
Дебит на въздуха (л/с) макс. 30
Капацитет на контейнера (л) 17
Материал на контейнера Пластмаса
Цветен компонент Глава на устройството жълт Контейнер жълт Борд на устройството жълт
Стандартни аксесоари (мм) 35
Вид батерия Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
Напрежение (В) 18
Време на работа с едно зареждане на батерията (мин) прибл. 10 (2,5 Ah) / прибл. 20 (5,0 Ah)
Ниво на шум (дБ(А)) 70
Цвят жълт
Тегло без аксесоари (кг) 4,06
Тегло вкл. Опаковка (кг) 5,837
Размери (Д х Ш х В) (мм) 349 x 328 x 492

Обхват на доставката

  • Вариант: Батерията и зарядното не са включени
  • Дължина на смукателния маркуч: 2 м
  • Тип смукателен маркуч: С огъната ръкохватка
  • Материал на смукателния маркуч: Пластмаса
  • Сваляща се ръкохватка
  • Брой смукателни тръби: 2 бр.
  • Дължина на смукателните тръби: 0.5 м
  • Номинална ширина на смукателните тръби: 35 мм
  • Материал на смукателните тръби: Пластмаса
  • Дюза за мокро и сухо изсмукване: клипс
  • Дюза за почистване на фуги
  • Патронен филтър: 1 бр., Целулоза
  • Филтърна торбичка от нетъкан текстил: 1 бр., 3-слойна

Оборудване

  • Функция за издухване
  • Паркинг позиция
  • Сваляща се ръкохватка
  • Паркинг позиция върху уреда
  • Съхранение на смукателния маркуч върху уреда
  • Допълнително съхранение на аксесоарите върху уреда
  • Съхранение на аксесоарите върху уреда
  • Удароустойчив
  • Колела без спирачка: 4 бр.
Акумулаторна мокро/сухо смукачка WD 3-18 V-17/20
Видео

Сфера на приложение
  • Тераса
  • Площи около дома и градината
  • Градинска барака
  • Интериор на превозното средство
  • Ефективно изсмукване на течности
  • Работилница
  • Гараж
  • Мазе
  • Входна част
  • Хоби работилница
Аксесоари
