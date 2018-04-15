WD 2 Plus V-15/4/18 впечатлява с компактния си дизайн и е супермощен и енергийно ефективен – и с консумация на енергия от само 1000 W. Машината постига най-добри резултати при почистване на сухи, мокри, фини и груби замърсявания . Смукачката за мокро и сухо почистване разполага със здрав пластмасов контейнер от 15 литра, 4 метра кабел, както и дълъг 1,8 метра смукателен маркуч с права дръжка, накрайник за под Clips, филтър от дунапрен и филтърна торбичка от нетъкан текстил. Смукачката има и практична функция издухване, която може да се използва на места, където почистването е трудно достъпно. Зоната за съхранение на главата на машината се използва за безопасно съхранение на инструменти и малки части като винтове и пирони. Тръбите и подовите дюзи също могат бързо и удобно да се съхраняват в позиция за паркиране на бронята. Освен това, машината впечатлява с компактен дизайн, лесно съхранение на аксесоари, система за заключване "Pull & Push" и ергономично оформена дръжка за носене, за удобно транспортиране.