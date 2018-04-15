WD 2 Plus V-15/4/18
Смукачката за мокро и сухо почистване WD 2 Plus V-15/4/18 може да се използва за почти всички видове замърсявания със своя пластмасов контейнер от 15 l, 4 m кабел, 1,8 m смукателен маркуч и функцията издухане.
WD 2 Plus V-15/4/18 впечатлява с компактния си дизайн и е супермощен и енергийно ефективен – и с консумация на енергия от само 1000 W. Машината постига най-добри резултати при почистване на сухи, мокри, фини и груби замърсявания . Смукачката за мокро и сухо почистване разполага със здрав пластмасов контейнер от 15 литра, 4 метра кабел, както и дълъг 1,8 метра смукателен маркуч с права дръжка, накрайник за под Clips, филтър от дунапрен и филтърна торбичка от нетъкан текстил. Смукачката има и практична функция издухване, която може да се използва на места, където почистването е трудно достъпно. Зоната за съхранение на главата на машината се използва за безопасно съхранение на инструменти и малки части като винтове и пирони. Тръбите и подовите дюзи също могат бързо и удобно да се съхраняват в позиция за паркиране на бронята. Освен това, машината впечатлява с компактен дизайн, лесно съхранение на аксесоари, система за заключване "Pull & Push" и ергономично оформена дръжка за носене, за удобно транспортиране.
Характеристики и предимства
Практично съхранение на аксесоариСпестяващо място, сигурно и лесно достъпно съхранение на аксесоари. Компактно за съхранение устройство.
Практична функция за издухванеНавсякъде, където не е възможно да се прахосмуче, помага практичната функция за издухване. За отстраняване на всякаква мръсотия без усилия, напр. от чакъл.
Филтърна торбичка от нетъкан текстилТрислоен, изключително устойчив на разкъсване флийс. За по-дълготрайна мощност на засмукване и висок капацитет за задържане на прах.
Рафт за съхранение
- За безопасно съхранение на инструменти и малки части като винтове или пирони.
Практична паркинг позиция
- Удобно и бързо поставяне на тръбата с дюзата за почистване на подове при прекъсване на работа.
Междинно съхранение на дръжката на главата на устройството
- Приберете бързо дръжката на главата на устройството, когато си почивате от работа.
Устройството, смукателният маркуч и подовата дюза са оптимално координирани
- За най-добър резултат от почистването, независимо от замърсяванията, сухи или мокри, фини или груби.
- За максимален комфорт и гъвкавост при работа.
„Pull & Push“- заключваща система
- За лесно, бързо и безопасно отваряне и затваряне на контейнера.
Ергономично оформена дръжка за носене
- Осигурява комфортното транспортиране на уреда.
Спецификации
Технически данни
|Номинална входна мощност (Вт)
|1000
|Всмукателна мощност (Вт)
|220
|Вакуум (мбар)
|макс. 220
|Дебит на въздуха (л/с)
|макс. 43
|Капацитет на контейнера (л)
|15
|Материал на контейнера
|Пластмаса
|Цветен компонент
|Глава на устройството жълт Контейнер жълт Борд на устройството жълт
|Захранващ кабел (м)
|4
|Стандартни аксесоари (мм)
|35
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Ниво на шум (дБ(А))
|74
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|4,273
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|6,266
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|349 x 328 x 430
Обхват на доставката
- Дължина на смукателния маркуч: 1.8 м
- Тип смукателен маркуч: с права дръжка
- Материал на смукателния маркуч: Пластмаса
- Брой смукателни тръби: 2 бр.
- Дължина на смукателните тръби: 0.5 м
- Номинална ширина на смукателните тръби: 35 мм
- Материал на смукателните тръби: Пластмаса
- Дюза за мокро и сухо изсмукване: клипс
- Дюза за почистване на фуги
- Филтърна торбичка от нетъкан текстил: 1 бр., 3-слойна
- Филтър от пяна: 1 бр.
Оборудване
- Въртящ се бутон (Вкл./изкл.)
- Функция за издухване
- Паркинг позиция върху уреда
- Допълнително съхранение на аксесоарите върху уреда
- Място за съхранение на малки елементи
- Сваляща се ръкохватка
- Паркинг позиция
- Съхранение на аксесоарите върху уреда
- Удароустойчив
- Колела без спирачка: 4 бр.
Видео
Сфера на приложение
- Тераса
- Интериор на превозното средство
- Гараж
- Мазе
- Ефективно изсмукване на течности
- Входна част
- Хоби работилница