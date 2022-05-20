WD 4 P V-20/5/22
Супер мощна и енергоефективна смукачка за мокро/сухо почистване с 20 л пластмасов контейнер, контакт за работа с електроинструменти, 5 м кабел, 2,2 м смукателен маркуч и функция духалка.
Мощен и енергийно ефективен: Устройството на смукачката за мокро/сухо почистване WD 4 P V-20/5/22, смукателният маркуч и накрайникът за пода са оптимално координирани за най-добри резултати при почистване. Мокри, сухи, фини или груби замърсявания се отстраняват без смяна на филтъра. Уредът се предлага със здрав пластмасов контейнер от 20 l, 5 метров кабел, 2,2 m смукателен маркуч, накрайник за под, плосък нагънат филтър и филтърна торбичка от нетъкан текстил. Вграденият ел. контакт улеснява работата с ел. инструменти. Благодарение на патентованата технология, филтърът в прахосмукачката за мокро и сухо почистване може да се отстрани лесно и бързо – без да влиза в контакт с мръсотията. Когато прахосмучене не е възможно, допълнителната функция за издухване помага. Свалящата се дръжка позволява аксесоарите да бъдат прикрепени директно към смукателния маркуч. Маркучът може да се съхранява компактно на главата на устройството. Тръбите и подовата дюза също се прибират бързо и удобно на борда. Други предимства включват заключващата система "Pull & Push" за лесно отваряне и затваряне на контейнера, както и ергономично оформена дръжка за удобно транспортиране на устройството.
Характеристики и предимства
Контакт с автоматика за включване/изключване за работа с електрически инструментиЗамърсяванията, които възникват при струговане, рязане с трион или шлифоване, се изсмукват веднага. Прахосмукачката се изключва и включва автоматично чрез електрическия инструмент.
Патентована технология за сваляне на филтъраБързо и лесно изваждане на филтъра чрез разгъване на филтърната касета - без контакт с отпадъците. За мокро и сухо чистене без допълнителна смяна на филтъра.
Съхранение на смукателния маркуч върху уредаСмукателният маркуч може да се съхранява по начин, който пести място, като се окачи на главата на устройството. Интуитивни предпазни механизми за лява и дясна ръка.
Практична система за съхранение на кабела и аксесоарите
- Спестяващо място, сигурно и лесно достъпно съхранение на аксесоари.
- Захранващият кабел може да се съхранява безопасно с помощта на вградените кабелни куки.
Филтърна торбичка от нетъкан текстил
- Трислоен, изключително устойчив на разкъсване флийс.
- За по-дълготрайна мощност на засмукване и изключително задържане на прах.
Практична функция за издухване
- Навсякъде, където не е възможно да се прахосмуче, помага практичната функция за издухване.
- Отстраняване на замърсявания без усилие, например от чакъл.
Практична паркинг позиция
- Удобно и бързо поставяне на тръбата с дюзата за почистване на подове при прекъсване на работа.
Рафт за съхранение
- За безопасно съхранение на инструменти и малки части като винтове и пирони.
Междинно съхранение на дръжката на главата на устройството
- Приберете бързо дръжката на главата на устройството, когато си почивате от работа.
Сваляща се ръкохватка
- Предоставя възможност за свързване на различни дюзи директно с маркуча.
- За лесно изсмукване дори и в най-тесни пространства.
Спецификации
Технически данни
|Номинална входна мощност (Вт)
|1100
|Всмукателна мощност (Вт)
|240
|Вакуум (мбар)
|макс. 240
|Дебит на въздуха (л/с)
|макс. 55
|Капацитет на контейнера (л)
|20
|Материал на контейнера
|Пластмаса
|Цветен компонент
|Глава на устройството жълт Контейнер жълт Борд на устройството жълт
|Захранващ кабел (м)
|5
|Стандартни аксесоари (мм)
|35
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Ниво на шум (дБ(А))
|73
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|7,18
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|10,142
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|384 x 365 x 526
Обхват на доставката
- Дължина на смукателния маркуч: 2.2 м
- Тип смукателен маркуч: С огъната ръкохватка
- Материал на смукателния маркуч: Пластмаса
- Сваляща се ръкохватка
- Брой смукателни тръби: 2 бр.
- Дължина на смукателните тръби: 0.5 м
- Номинална ширина на смукателните тръби: 35 мм
- Материал на смукателните тръби: Пластмаса
- Дюза за мокро и сухо изсмукване: клипс
- Дюза за почистване на фуги
- Адаптер за включване на електрически инструменти
- Плосък нагънат филтър: 1 бр., Целулоза
- Филтърна торбичка от нетъкан текстил: 1 бр., 3-слойна
Оборудване
- Контакт с автоматика за включване/изключване
- Въртящ се бутон (Вкл./изкл.)
- Функция за издухване
- Паркинг позиция върху уреда
- Съхранение на смукателния маркуч върху уреда
- Допълнително съхранение на аксесоарите върху уреда
- Място за съхранение на малки елементи
- Кука за кабела
- Паркинг позиция
- Съхранение на аксесоарите върху уреда
- Удароустойчив
- Колела без спирачка: 4 бр.
Видео
Сфера на приложение
- Работилница
- Интериор на превозното средство
- Гараж
- Тераса
- Мазе
- Ефективно изсмукване на течности
- Хоби работилница
- Входна част