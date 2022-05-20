Мощен и енергийно ефективен: Устройството на смукачката за мокро/сухо почистване WD 4 P V-20/5/22, смукателният маркуч и накрайникът за пода са оптимално координирани за най-добри резултати при почистване. Мокри, сухи, фини или груби замърсявания се отстраняват без смяна на филтъра. Уредът се предлага със здрав пластмасов контейнер от 20 l, 5 метров кабел, 2,2 m смукателен маркуч, накрайник за под, плосък нагънат филтър и филтърна торбичка от нетъкан текстил. Вграденият ел. контакт улеснява работата с ел. инструменти. Благодарение на патентованата технология, филтърът в прахосмукачката за мокро и сухо почистване може да се отстрани лесно и бързо – без да влиза в контакт с мръсотията. Когато прахосмучене не е възможно, допълнителната функция за издухване помага. Свалящата се дръжка позволява аксесоарите да бъдат прикрепени директно към смукателния маркуч. Маркучът може да се съхранява компактно на главата на устройството. Тръбите и подовата дюза също се прибират бързо и удобно на борда. Други предимства включват заключващата система "Pull & Push" за лесно отваряне и затваряне на контейнера, както и ергономично оформена дръжка за удобно транспортиране на устройството.