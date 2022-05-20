WD 4 S V-20/5/22
Супер мощна и енергийно ефективна прахосмукачка за мокро/сухо почистване с 20 л контейнер от неръждаема стомана, плосък нагънат филтър, 5m кабел, 2,2 m смукателен маркуч и функция издухване.
Супер мощен и енергийно ефективен с: Устройството на прахосмукачката за мокро/сухо почистване WD 4 S V-20/5/22, смукателният маркуч и накрайникът за пода са оптимално координирани за най-добри резултати при почистване. Мокри, сухи, фини или груби замърсявания се отстраняват нон-стоп без смяна на филтъра. Уредът се предлага със здрав и удароустойчив контейнер от неръждаема стомана от 20l, 5 метров кабел, 2,2 m смукателен маркуч, накрайник за под, плосък нагънат филтър и филтърна торба от нетъкан текстил. Благодарение на патентованата технология, филтърът в смукачката за мокро и сухо почистване може да се отстрани лесно и бързо за няколко секунди – без да влиза в контакт с мръсотията. Когато прахосмученето не е възможно, допълнителната функция за издухване помага. Свалящата се дръжка позволява аксесоарите да бъдат прикрепени директно към смукателния маркуч. Маркучът може да се съхранява компактно на главата на устройството. Тръбите и подовата дюза също се прибират бързо и удобно на бронята. Други предимства включват заключващата система "Pull & Push" за лесно отваряне и затваряне на контейнера, както и ергономично оформена дръжка за носене за удобно транспортиране на прахосмукачката.
Характеристики и предимства
Патентована технология за сваляне на филтъраБързо и лесно изваждане на филтъра чрез разгъване на филтърната касета - без контакт с отпадъците. За мокро и сухо чистене без допълнителна смяна на филтъра.
Съхранение на смукателния маркуч върху уредаСмукателният маркуч може да се съхранява по начин, който пести място, като се окачи на главата на устройството. Интуитивни предпазни механизми за лява и дясна ръка.
Практична система за съхранение на кабела и аксесоаритеСпестяващо място, сигурно и лесно достъпно съхранение на аксесоари. Захранващият кабел може да се съхранява безопасно с помощта на вградените кабелни куки.
Филтърна торба от флис с практична заключваща система
- Трислоен, изключително устойчив на разкъсване флийс.
- За по-дълготрайна мощност на засмукване и висок капацитет за задържане на прах.
Практична функция за издухване
- Навсякъде, където не е възможно да се прахосмуче, помага практичната функция за издухване.
- Отстраняване на замърсявания без усилие, например от чакъл.
Практична паркинг позиция
- Удобно и бързо поставяне на тръбата с дюзата за почистване на подове при прекъсване на работа.
Рафт за съхранение
- За безопасно съхранение на инструменти и малки части като винтове и пирони.
Междинно съхранение на дръжката на главата на устройството
- Приберете бързо дръжката на главата на устройството, когато си почивате от работа.
Сваляща се ръкохватка
- Предоставя възможност за свързване на различни дюзи директно с маркуча.
- За лесно изсмукване дори и в най-тесни пространства.
Устройството, смукателният маркуч и подовата дюза са оптимално координирани
- За най-добър резултат от почистването, независимо от замърсяванията, сухи или мокри, фини или груби.
- За максимален комфорт и гъвкавост при работа.
Спецификации
Технически данни
|Номинална входна мощност (Вт)
|1100
|Всмукателна мощност (Вт)
|240
|Вакуум (мбар)
|макс. 240
|Дебит на въздуха (л/с)
|макс. 55
|Капацитет на контейнера (л)
|20
|Материал на контейнера
|Неръждаема стомана
|Цветен компонент
|Глава на устройството жълт Контейнер Неръждаема стомана Борд на устройството жълт
|Захранващ кабел (м)
|5
|Стандартни аксесоари (мм)
|35
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Ниво на шум (дБ(А))
|73
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|7,2
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|10
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|384 x 365 x 524
Обхват на доставката
- Дължина на смукателния маркуч: 2.2 м
- Тип смукателен маркуч: С огъната ръкохватка
- Материал на смукателния маркуч: Пластмаса
- Сваляща се ръкохватка
- Брой смукателни тръби: 2 бр.
- Дължина на смукателните тръби: 0.5 м
- Номинална ширина на смукателните тръби: 35 мм
- Материал на смукателните тръби: Пластмаса
- Дюза за мокро и сухо изсмукване: клипс
- Дюза за почистване на фуги
- Плосък нагънат филтър: 1 бр., Целулоза
- Филтърна торбичка от нетъкан текстил: 1 бр., 3-слойна
Оборудване
- Въртящ се бутон (Вкл./изкл.)
- Функция за издухване
- Паркинг позиция върху уреда
- Съхранение на смукателния маркуч върху уреда
- Допълнително съхранение на аксесоарите върху уреда
- Място за съхранение на малки елементи
- Кука за кабела
- Паркинг позиция
- Съхранение на аксесоарите върху уреда
- Удароустойчив
- Колела без спирачка: 4 бр.
Видео
Сфера на приложение
- Тераса
- Интериор на превозното средство
- Гараж
- Работилница
- Мазе
- Ефективно изсмукване на течности
- Входна част
- Хоби работилница