WD 2 Plus V-12/6/18/C Home
Отлична всмукателна мощност за мокро и сухо почистване със смукачка около дома: WD 2 Plus V-12/6/18/C Home впечатлява с 12 l пластмасов контейнер, 6 m кабел, 1,8 m смукателен маркуч и специални аксесоари.
Смукачката за мокро и сухо почистване WD 2 Plus V-12/6/18/C Home е перфектната машина за дома благодарение на ниската си консумация на енергия от само 1000 W. Със своите специални аксесоари и филтърна система е идеална за суха мръсотия, както и вода и парчета стъкло. Смукачката впечатлява със здравия си пластмасов контейнер от 12 л, 6 метра кабел и 1,8 метра смукателен маркуч. Други характеристики включват превключваща се подова дюза за дълбоко почистване на килими и твърди подове, дюза за тапицерия за нежно почистване на мека мебел, 3 филтърни торби от флийс и място за съхранение на главата на машината, практична функция издухване, въртящ се превключвател на машината за включване и изключване, заключваща система "Pull & Push" за лесно отваряне и затваряне на контейнера, както и ергономично оформена дръжка за носене. Тръбите и подовата дюза също могат да бъдат удобно прибрани в позиция за съхранение при корпуса.
Характеристики и предимства
Специални аксесоари за почистване на различни подови покрития и тапицирани мебелиПоказва оптимални почистващи резултати. За максимален комфорт и гъвкавост при работа.
Специална филтърна системаЗа почистване на сухо, мокро и стъкла. За различни задачи ококло дома. Лесен монтаж и отстраняване на филтъра чрез завъртане без допълнителна заключваща част.
Практично съхранение на аксесоариСпестяващо място, сигурно и лесно достъпно съхранение на аксесоари. Компактно за съхранение устройство.
Практична функция за издухване
- Навсякъде, където не е възможно да се прахосмуче, помага практичната функция за издухване.
- За отстраняване на всякаква мръсотия без усилия, напр. от чакъл.
Филтърна торбичка от нетъкан текстил
- Трислоен, изключително устойчив на разкъсване флийс.
- За по-дълготрайна мощност на засмукване и изключително задържане на прах.
Рафт за съхранение
- За безопасно съхранение на инструменти и малки части като винтове или пирони.
Практична паркинг позиция
- Удобно и бързо поставяне на тръбата с дюзата за почистване на подове при прекъсване на работа.
Междинно съхранение на дръжката на главата на устройството
- Приберете бързо дръжката на главата на устройството, когато си почивате от работа.
Устройството, смукателният маркуч и подовата дюза са оптимално координирани
- За най-добър резултат от почистването, независимо от замърсяванията, сухи или мокри, фини или груби.
- За максимален комфорт и гъвкавост при работа.
„Pull & Push“- заключваща система
- За лесно, бързо и безопасно отваряне и затваряне на контейнера.
Спецификации
Технически данни
|Номинална входна мощност (Вт)
|1000
|Всмукателна мощност (Вт)
|220
|Вакуум (мбар)
|макс. 220
|Дебит на въздуха (л/с)
|макс. 43
|Капацитет на контейнера (л)
|12
|Материал на контейнера
|Пластмаса
|Цветен компонент
|Глава на устройството жълт Контейнер жълт Борд на устройството жълт
|Захранващ кабел (м)
|6
|Стандартни аксесоари (мм)
|35
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Ниво на шум (дБ(А))
|74
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|4,347
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|6,617
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|349 x 328 x 378
Обхват на доставката
- Дължина на смукателния маркуч: 1.8 м
- Тип смукателен маркуч: с права дръжка
- Материал на смукателния маркуч: Пластмаса
- Брой смукателни тръби: 2 бр.
- Дължина на смукателните тръби: 0.5 м
- Номинална ширина на смукателните тръби: 35 мм
- Материал на смукателните тръби: Пластмаса
- Дюза за сухо изсмукване: Може да се сменя за килими и твърди подове
- Дюза за почистване на фуги
- Дюза за почистване на тапицерии
- Патронен филтър: 1 бр., Целулоза
- Филтърна торбичка от нетъкан текстил: 3 бр., 3-слойна
Оборудване
- Въртящ се бутон (Вкл./изкл.)
- Функция за издухване
- Паркинг позиция върху уреда
- Допълнително съхранение на аксесоарите върху уреда
- Място за съхранение на малки елементи
- Сваляща се ръкохватка
- Паркинг позиция
- Съхранение на аксесоарите върху уреда
- Удароустойчив
- Колела без спирачка: 4 бр.
Видео
Сфера на приложение
- Килими
- Твърди подове
- Дамаски
- Тапицирани мебели
- Труднодостъпни места (ъгли, пукнатини, пролуки и т.н.)
- Ефективно изсмукване на течности