Смукачката за мокро и сухо почистване WD 2 Plus V-12/6/18/C Home е перфектната машина за дома благодарение на ниската си консумация на енергия от само 1000 W. Със своите специални аксесоари и филтърна система е идеална за суха мръсотия, както и вода и парчета стъкло. Смукачката впечатлява със здравия си пластмасов контейнер от 12 л, 6 метра кабел и 1,8 метра смукателен маркуч. Други характеристики включват превключваща се подова дюза за дълбоко почистване на килими и твърди подове, дюза за тапицерия за нежно почистване на мека мебел, 3 филтърни торби от флийс и място за съхранение на главата на машината, практична функция издухване, въртящ се превключвател на машината за включване и изключване, заключваща система "Pull & Push" за лесно отваряне и затваряне на контейнера, както и ергономично оформена дръжка за носене. Тръбите и подовата дюза също могат да бъдат удобно прибрани в позиция за съхранение при корпуса.