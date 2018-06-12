WD 2 Plus V-12/6/18/C Home

Отлична всмукателна мощност за мокро и сухо почистване със смукачка около дома: WD 2 Plus V-12/6/18/C Home впечатлява с 12 l пластмасов контейнер, 6 m кабел, 1,8 m смукателен маркуч и специални аксесоари.

Смукачката за мокро и сухо почистване WD 2 Plus V-12/6/18/C Home е перфектната машина за дома благодарение на ниската си консумация на енергия от само 1000 W. Със своите специални аксесоари и филтърна система е идеална за суха мръсотия, както и вода и парчета стъкло. Смукачката впечатлява със здравия си пластмасов контейнер от 12 л, 6 метра кабел и 1,8 метра смукателен маркуч. Други характеристики включват превключваща се подова дюза за дълбоко почистване на килими и твърди подове, дюза за тапицерия за нежно почистване на мека мебел, 3 филтърни торби от флийс и място за съхранение на главата на машината, практична функция издухване, въртящ се превключвател на машината за включване и изключване, заключваща система "Pull & Push" за лесно отваряне и затваряне на контейнера, както и ергономично оформена дръжка за носене. Тръбите и подовата дюза също могат да бъдат удобно прибрани в позиция за съхранение при корпуса.

Характеристики и предимства
Сухо/мокро смукачка WD 2 Plus V-12/6/18/C Home: Специални аксесоари за почистване на различни подови покрития и тапицирани мебели
Показва оптимални почистващи резултати. За максимален комфорт и гъвкавост при работа.
Сухо/мокро смукачка WD 2 Plus V-12/6/18/C Home: Специална филтърна система
За почистване на сухо, мокро и стъкла. За различни задачи ококло дома. Лесен монтаж и отстраняване на филтъра чрез завъртане без допълнителна заключваща част.
Сухо/мокро смукачка WD 2 Plus V-12/6/18/C Home: Практично съхранение на аксесоари
Спестяващо място, сигурно и лесно достъпно съхранение на аксесоари. Компактно за съхранение устройство.
Практична функция за издухване
  • Навсякъде, където не е възможно да се прахосмуче, помага практичната функция за издухване.
  • За отстраняване на всякаква мръсотия без усилия, напр. от чакъл.
Филтърна торбичка от нетъкан текстил
  • Трислоен, изключително устойчив на разкъсване флийс.
  • За по-дълготрайна мощност на засмукване и изключително задържане на прах.
Рафт за съхранение
  • За безопасно съхранение на инструменти и малки части като винтове или пирони.
Практична паркинг позиция
  • Удобно и бързо поставяне на тръбата с дюзата за почистване на подове при прекъсване на работа.
Междинно съхранение на дръжката на главата на устройството
  • Приберете бързо дръжката на главата на устройството, когато си почивате от работа.
Устройството, смукателният маркуч и подовата дюза са оптимално координирани
  • За най-добър резултат от почистването, независимо от замърсяванията, сухи или мокри, фини или груби.
  • За максимален комфорт и гъвкавост при работа.
„Pull & Push“- заключваща система
  • За лесно, бързо и безопасно отваряне и затваряне на контейнера.
Спецификации

Технически данни

Номинална входна мощност (Вт) 1000
Всмукателна мощност (Вт) 220
Вакуум (мбар) макс. 220
Дебит на въздуха (л/с) макс. 43
Капацитет на контейнера (л) 12
Материал на контейнера Пластмаса
Цветен компонент Глава на устройството жълт Контейнер жълт Борд на устройството жълт
Захранващ кабел (м) 6
Стандартни аксесоари (мм) 35
Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Ниво на шум (дБ(А)) 74
Цвят жълт
Тегло без аксесоари (кг) 4,347
Тегло вкл. Опаковка (кг) 6,617
Размери (Д х Ш х В) (мм) 349 x 328 x 378

Обхват на доставката

  • Дължина на смукателния маркуч: 1.8 м
  • Тип смукателен маркуч: с права дръжка
  • Материал на смукателния маркуч: Пластмаса
  • Брой смукателни тръби: 2 бр.
  • Дължина на смукателните тръби: 0.5 м
  • Номинална ширина на смукателните тръби: 35 мм
  • Материал на смукателните тръби: Пластмаса
  • Дюза за сухо изсмукване: Може да се сменя за килими и твърди подове
  • Дюза за почистване на фуги
  • Дюза за почистване на тапицерии
  • Патронен филтър: 1 бр., Целулоза
  • Филтърна торбичка от нетъкан текстил: 3 бр., 3-слойна

Оборудване

  • Въртящ се бутон (Вкл./изкл.)
  • Функция за издухване
  • Паркинг позиция върху уреда
  • Допълнително съхранение на аксесоарите върху уреда
  • Място за съхранение на малки елементи
  • Сваляща се ръкохватка
  • Паркинг позиция
  • Съхранение на аксесоарите върху уреда
  • Удароустойчив
  • Колела без спирачка: 4 бр.
Сухо/мокро смукачка WD 2 Plus V-12/6/18/C Home

Видео

Сфера на приложение
  • Килими
  • Твърди подове
  • Дамаски
  • Тапицирани мебели
  • Труднодостъпни места (ъгли, пукнатини, пролуки и т.н.)
  • Ефективно изсмукване на течности
