WD 5 P V-25/5/22
Отлична мощност на засмукване и енергийна ефективност: WD 5 P V-25/5/22 се откроява с пластмасовия си контейнер от 25 литра, контакта си за работа с електрически инструменти, 5-метров захранващ кабел и 2,2-метров смукателен маркуч.
Смукачката за мокро и сухо почистване WD 5 P V-25/5/22 с консумация на енергия от 1100 вата постига перфектни резултати при почистване на всички видове замърсявания – сухи или мокри, фини или груби. Устройството се предлага с 25-литров пластмасов контейнер, 5-метров кабел, смукателен маркуч с дължина 2,2 метра, сменяем подов накрайник, плосък нагънат филтър и филтърна торба от полар. Вграденият електрически контакт с автоматичен ключ за включване/изключване позволява свързването на електрически инструменти. Мръсотията, която е резултат от рязане или шлайфане, се изсмуква директно. Въртящият се ключ може да се използва за регулиране на мощността на засмукване според нуждите. Благодарение на патентованата технология за отстраняване на филтъра, плоският нагънат филтър може да бъде премахнат за броени секунди, като се избягва всякакъв контакт с мръсотия. Бутонът за почистване на филтъра може да бъде натиснат за ефективно почистване и възстановяване на смукателната мощност. Свалящата се дръжка с електростатична защита позволява аксесоарите да бъдат прикрепени директно към смукателния маркуч. Маркучът може да бъде закрепен към корпуса на устройството за спестяване на място за съхранение. Позицията за паркиране позволява на тръбите и подовата дюза също да се съхраняват бързо и удобно при кратка почивка от работа.
Характеристики и предимства
Контакт с автоматика за включване/изключване за работа с електрически инструментиЗамърсяванията, които възникват при струговане, рязане с трион или шлифоване, се изсмукват веднага. Прахосмукачката се изключва и включва автоматично чрез електрическия инструмент.
Отлично почистване на филтъраСилни импулсни въздушни струи транспортират с едно натискане на копчето замърсяванията от филтъра в контейнера. Мощността на изсмукване се възстановява бързо.
Патентована технология за сваляне на филтъраБързо и лесно изваждане на филтъра чрез разгъване на филтърната касета - без контакт с отпадъците. За мокро и сухо почистване без смяна на филтъра.
Съхранение на смукателния маркуч върху уреда
- Смукателният маркуч може да се съхранява по начин, който пести място, като се окачи на главата на устройството.
- Интуитивни предпазни механизми за лява и дясна ръка.
Практична система за съхранение на кабела и аксесоарите
- Спестяващо място, сигурно и лесно достъпно съхранение на аксесоари.
- Захранващият кабел може да се съхранява безопасно с помощта на вградените кабелни куки.
Практична функция за издухване
- Навсякъде, където не е възможно да се прахосмуче, помага практичната функция за издухване.
- За отстраняване на всякаква мръсотия без усилия, напр. от чакъл.
- Нежно почистване за деликатни повърхности или сложни предмети.
Филтърна торбичка от нетъкан текстил
- Трислоен, изключително устойчив на разкъсване флийс.
- За по-дълготрайна мощност на засмукване и изключително задържане на прах.
Сваляща се ръкохватка
- Предоставя възможност за свързване на различни дюзи директно с маркуча.
- За лесно изсмукване дори и в най-тесни пространства.
Практична паркинг позиция
- Удобно и бързо поставяне на тръбата с дюзата за почистване на подове при прекъсване на работа.
Устройството, смукателният маркуч и подовата дюза са оптимално координирани
- За най-добър резултат от почистването, независимо от замърсяванията, сухи или мокри, фини или груби.
- За максимален комфорт и гъвкавост при работа.
Спецификации
Технически данни
|Номинална входна мощност (Вт)
|1200
|Номинална мощност на вградения контакт (Вт)
|мин. 100 - макс. 2100
|Всмукателна мощност (Вт)
|280
|Вакуум (мбар)
|макс. 260
|Дебит на въздуха (л/с)
|макс. 70
|Капацитет на контейнера (л)
|25
|Материал на контейнера
|Пластмаса
|Цветен компонент
|Глава на устройството жълт Контейнер жълт Борд на устройството жълт
|Захранващ кабел (м)
|5
|Стандартни аксесоари (мм)
|35
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Ниво на шум (дБ(А))
|73
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|8,433
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|11,778
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|418 x 382 x 653
Обхват на доставката
- Дължина на смукателния маркуч: 2.2 м
- Тип смукателен маркуч: С огъната ръкохватка
- Материал на смукателния маркуч: Пластмаса
- Разглобяема ръкохватка с електростатична защита
- Брой смукателни тръби: 2 бр.
- Дължина на смукателните тръби: 0.5 м
- Номинална ширина на смукателните тръби: 35 мм
- Материал на смукателните тръби: Пластмаса
- Дюза за мокро и сухо изсмукване: Превключване
- Дюза за почистване на фуги
- Адаптер за включване на електрически инструменти
- Плосък филтър: 1 бр., Целулоза
- Филтърна торбичка от нетъкан текстил: 1 бр., 3-слойна
Оборудване
- Контакт с автоматика за включване/изключване
- Функция почистване на филтъра
- Въртящ се бутон (Вкл./изкл.)
- Регулиране на мощността
- Функция за издухване
- Паркинг позиция върху уреда
- Съхранение на смукателния маркуч върху уреда
- Място за съхранение на малки елементи
- Комфортна дръжка за носене 3 в 1
- Кука за кабела
- Паркинг позиция
- Съхранение на аксесоарите върху уреда
- Удароустойчив
- Колела без спирачка: 5 бр.
Видео
Сфера на приложение
- Работилница
- Реновиране
- Интериор на превозното средство
- Гараж
- Тераса
- Ефективно изсмукване на течности
- Мазе
- Хоби работилница
- Входна част