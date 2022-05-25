Смукачката за мокро и сухо почистване WD 5 P V-25/5/22 с консумация на енергия от 1100 вата постига перфектни резултати при почистване на всички видове замърсявания – сухи или мокри, фини или груби. Устройството се предлага с 25-литров пластмасов контейнер, 5-метров кабел, смукателен маркуч с дължина 2,2 метра, сменяем подов накрайник, плосък нагънат филтър и филтърна торба от полар. Вграденият електрически контакт с автоматичен ключ за включване/изключване позволява свързването на електрически инструменти. Мръсотията, която е резултат от рязане или шлайфане, се изсмуква директно. Въртящият се ключ може да се използва за регулиране на мощността на засмукване според нуждите. Благодарение на патентованата технология за отстраняване на филтъра, плоският нагънат филтър може да бъде премахнат за броени секунди, като се избягва всякакъв контакт с мръсотия. Бутонът за почистване на филтъра може да бъде натиснат за ефективно почистване и възстановяване на смукателната мощност. Свалящата се дръжка с електростатична защита позволява аксесоарите да бъдат прикрепени директно към смукателния маркуч. Маркучът може да бъде закрепен към корпуса на устройството за спестяване на място за съхранение. Позицията за паркиране позволява на тръбите и подовата дюза също да се съхраняват бързо и удобно при кратка почивка от работа.