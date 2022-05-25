WD 5 P S V-25/5/22 Workshop
Изключително мощна и енергийно ефективна смукачка за работилници: WD 5 P S Workshop с 25-литров контейнер от неръждаема стомана, електрически контакт с автоматичен превключвател за включване/изключване, функция за почистване на филтъра и специални аксесоари.
Универсалната специална смукачка WD 5 P S V-25/5/22 Workshop е задължителна за всяка работилница за хоби. Осигурява отлично засмукване, като същевременно остава впечатляващо ефективен с консумация на енергия от само 1100 W. Смукачката за мокро и сухо почистване е оборудвана с функции като здрав 25-литров контейнер от неръждаема стомана, 5-метров кабел, 2,2-метров смукателен маркуч, плосък нагънат филтър и филтърна торба от флийс. Благодарение на въртящия се накрайник, той бързо и старателно отървава от дървени стърготини и малки парчета дърво по пода. По-деликатните повърхности като дървена дограма или претрупана работна маса могат да се почистват лесно със смукателната четка. Подвижната дръжка прави възможно прикрепването на различни дюзи директно към смукателния маркуч, като гарантира, че работата е без усилие дори в тесни пространства. Където прахосмученето не е възможно, вместо това може да се използва полезна функция за издухване. Друга практична характеристика е, че електрическите инструменти могат лесно да бъдат свързани към контакта, който има автоматичен превключвател за включване/изключване. Мръсотията, която е резултат от рязане или шлайфане, се изсмуква директно. От само себе си се разбира, че смукачката е снабдена с други познати характеристики на оборудването от изпитаната гама сухо/мокро смукачки на Kärcher.
Характеристики и предимства
Специални аксесоари за почистване на работната масаБързо и щателно вакуумиране на работната маса с помощта на смукателна четка с мек косъм. Нежен към повърхности и затова подходящ за чувствителни зони.
Контакт с автоматика за включване/изключване за работа с електрически инструментиЗамърсяванията, които възникват при струговане, рязане с трион или шлифоване, се изсмукват веднага. Прахосмукачката се изключва и включва автоматично чрез електрическия инструмент.
Отлично почистване на филтъраСилни импулсни въздушни струи транспортират с едно натискане на копчето замърсяванията от филтъра в контейнера. Мощността на изсмукване се възстановява бързо.
Патентована технология за сваляне на филтъра
- Бързо и лесно изваждане на филтъра чрез разгъване на филтърната касета - без контакт с отпадъците.
- За мокро и сухо почистване без смяна на филтъра.
Практична функция за издухване
- Навсякъде, където не е възможно да се прахосмуче, помага практичната функция за издухване.
- Безпроблемно отстраняване на замърсяванията например от алеи с чакъл.
- За нежно почистване на деликатни повърхности или сложни предмети.
Съхранение на смукателния маркуч върху уреда
- Смукателният маркуч може да се съхранява безопасно, като се окачи на главата на устройството.
- Интуитивни предпазни механизми за лява и дясна ръка.
Практична система за съхранение на кабела и аксесоарите
- Спестяващо място и сигурно съхранение на доставените аксесоари.
- Захранващият кабел може да се съхранява безопасно с помощта на вградените кабелни куки.
Филтърна торбичка от нетъкан текстил
- Трислоен, изключително устойчив на разкъсване флийс.
- За по-дълготрайна мощност на засмукване и изключително задържане на прах.
Сваляща се ръкохватка
- Предоставя възможност за свързване на различни дюзи директно с маркуча.
- За лесно изсмукване дори и в най-тесни пространства.
Практична паркинг позиция
- Удобно и бързо поставяне на тръбата с дюзата за почистване на подове при прекъсване на работа.
Спецификации
Технически данни
|Номинална входна мощност (Вт)
|1100
|Номинална мощност на вградения контакт (Вт)
|мин. 100 - макс. 2100
|Всмукателна мощност (Вт)
|280
|Вакуум (мбар)
|макс. 260
|Дебит на въздуха (л/с)
|макс. 70
|Капацитет на контейнера (л)
|25
|Материал на контейнера
|Неръждаема стомана
|Цветен компонент
|Глава на устройството жълт Контейнер Неръждаема стомана Борд на устройството жълт
|Захранващ кабел (м)
|5
|Стандартни аксесоари (мм)
|35
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Ниво на шум (дБ(А))
|74
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|8,909
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|12,162
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|418 x 382 x 646
Обхват на доставката
- Дължина на смукателния маркуч: 2.2 м
- Тип смукателен маркуч: С огъната ръкохватка
- Материал на смукателния маркуч: Пластмаса
- Разглобяема ръкохватка с електростатична защита
- Брой смукателни тръби: 2 бр.
- Дължина на смукателните тръби: 0.5 м
- Номинална ширина на смукателните тръби: 35 мм
- Материал на смукателните тръби: Пластмаса
- Дюза за мокро и сухо изсмукване: Превключване
- Дюза за почистване на фуги
- Гъвкав шлаух: 1 м, 35 мм
- Адаптер за включване на електрически инструменти
- Четка с меки косми
- Плосък нагънат филтър: 1 бр., Целулоза
- Филтърна торбичка от нетъкан текстил: 1 бр., 3-слойна
Оборудване
- Контакт с автоматика за включване/изключване
- Функция почистване на филтъра
- Въртящ се бутон (Вкл./изкл.)
- Регулиране на мощността
- Функция за издухване
- Паркинг позиция върху уреда
- Съхранение на смукателния маркуч върху уреда
- Място за съхранение на малки елементи
- Комфортна дръжка за носене 3 в 1
- Кука за кабела
- Паркинг позиция
- Съхранение на аксесоарите върху уреда
- Удароустойчив
- Колела без спирачка: 5 бр.
Видео
Сфера на приложение
- Работилница
- Реновиране
- Тераса
- Мазе
- Ефективно изсмукване на течности