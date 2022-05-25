Универсалната специална смукачка WD 5 P S V-25/5/22 Workshop е задължителна за всяка работилница за хоби. Осигурява отлично засмукване, като същевременно остава впечатляващо ефективен с консумация на енергия от само 1100 W. Смукачката за мокро и сухо почистване е оборудвана с функции като здрав 25-литров контейнер от неръждаема стомана, 5-метров кабел, 2,2-метров смукателен маркуч, плосък нагънат филтър и филтърна торба от флийс. Благодарение на въртящия се накрайник, той бързо и старателно отървава от дървени стърготини и малки парчета дърво по пода. По-деликатните повърхности като дървена дограма или претрупана работна маса могат да се почистват лесно със смукателната четка. Подвижната дръжка прави възможно прикрепването на различни дюзи директно към смукателния маркуч, като гарантира, че работата е без усилие дори в тесни пространства. Където прахосмученето не е възможно, вместо това може да се използва полезна функция за издухване. Друга практична характеристика е, че електрическите инструменти могат лесно да бъдат свързани към контакта, който има автоматичен превключвател за включване/изключване. Мръсотията, която е резултат от рязане или шлайфане, се изсмуква директно. От само себе си се разбира, че смукачката е снабдена с други познати характеристики на оборудването от изпитаната гама сухо/мокро смукачки на Kärcher.