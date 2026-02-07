Без кабел. Без ограничения: захранваната с батерии смукачка за мокро и сухо почистване WD 2-18 работи на платформата за батерии 18 V Kärcher Battery Power и предлага максимална гъвкавост, компактен дизайн и свобода на движение. Устройството перфектно съчетава 1,8м смукателен маркуч и щипка за подова дюза и може да отстрани мокри, фини или груби замърсявания за нула време. Устройството е оборудвано и със здрав 12л пластмасов контейнер, както и филтърна торбичка от нетъкан текстил. Съхранението на смукателния маркуч спестява място; просто го закачете здраво на главата на устройството. Допълнителните характеристики включват практичната функция за издухване за зони, където прахосмученето не е възможно, мястото за съхранение на инструменти и дребни предмети, ергономично оформената дръжка за носене, както и "Pull & Push" заключваща система, която позволява лесно отваряне и затваряне на контейнера. Позицията за паркиране, осигурена на борда, позволява тръбите и дюзата за под също да се съхраняват бързо и удобно, когато правите кратка почивка от работа. Обхватът на доставката включва батерия 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power и зарядно устройство за батерия.