WD 2-18 V Battery Set V -12/18
Смукачка за мокро и сухо почистване WD 2-18 с батерии има 12л пластмасов контейнер, 1,8м смукателен маркуч, функция за издухване и използва 18 V батерийна платформа Kärcher Battery Power.
Без кабел. Без ограничения: захранваната с батерии смукачка за мокро и сухо почистване WD 2-18 работи на платформата за батерии 18 V Kärcher Battery Power и предлага максимална гъвкавост, компактен дизайн и свобода на движение. Устройството перфектно съчетава 1,8м смукателен маркуч и щипка за подова дюза и може да отстрани мокри, фини или груби замърсявания за нула време. Устройството е оборудвано и със здрав 12л пластмасов контейнер, както и филтърна торбичка от нетъкан текстил. Съхранението на смукателния маркуч спестява място; просто го закачете здраво на главата на устройството. Допълнителните характеристики включват практичната функция за издухване за зони, където прахосмученето не е възможно, мястото за съхранение на инструменти и дребни предмети, ергономично оформената дръжка за носене, както и "Pull & Push" заключваща система, която позволява лесно отваряне и затваряне на контейнера. Позицията за паркиране, осигурена на борда, позволява тръбите и дюзата за под също да се съхраняват бързо и удобно, когато правите кратка почивка от работа. Обхватът на доставката включва батерия 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power и зарядно устройство за батерия.
Характеристики и предимства
18 V Kärcher Battery Power сменяема батерияРаботи отлично без постоянна нужда от електрическо захранване и максимална свобода на движение. Real Time Technology с LCD дисплей на батерията: оставащо време за работа, оставащо време на зареждане и капацитет на батерията. Съвместим с всички устройства в 18 V платформата на Kärcher Battery Power.
Практично съхранение на аксесоариСпестяващо място, сигурно и лесно достъпно съхранение на аксесоари. Компактно за съхранение устройство.
Съхранение на смукателния маркуч върху уредаСмукателният маркуч може да се съхранява по начин, който пести място, като се окачи на главата на устройството. Интуитивни предпазни механизми за лява и дясна ръка.
Рафт за съхранение
- За безопасно съхранение на инструменти и малки части като винтове или пирони.
Практична функция за издухване
- Навсякъде, където не е възможно да се прахосмуче, помага практичната функция за издухване.
- Отстраняване на замърсявания без усилие, например от чакъл.
Филтърна торбичка от нетъкан текстил
- Трислоен, изключително устойчив на разкъсване флийс.
- За по-дълготрайна мощност на засмукване и изключително задържане на прах.
Междинно съхранение на дръжката на главата на устройството
- Приберете бързо дръжката на главата на устройството, когато си почивате от работа.
Устройството, смукателният маркуч и подовата дюза са оптимално координирани
- За най-добър резултат от почистването, независимо от замърсяванията, сухи или мокри, фини или груби.
- За максимален комфорт и гъвкавост при работа.
„Pull & Push“- заключваща система
- За лесно, бързо и безопасно отваряне и затваряне на контейнера.
Ергономично оформена дръжка за носене
- Дава възможност за комфортен транспорт на уреда.
Спецификации
Технически данни
|Устройство, захранвано от батерии
|Платформа на батерията
|18 V Платформа на батерията
|Номинална входна мощност (Вт)
|270
|Всмукателна мощност (Вт)
|70
|Вакуум (мбар)
|макс. 105
|Дебит на въздуха (л/с)
|макс. 28
|Капацитет на контейнера (л)
|12
|Материал на контейнера
|Пластмаса
|Цветен компонент
|Глава на устройството жълт Контейнер жълт Борд на устройството жълт
|Стандартни аксесоари (мм)
|35
|Вид батерия
|Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
|Напрежение (В)
|18
|Капацитет (Ач)
|2,5
|Време на работа с едно зареждане на батерията (мин)
|прибл. 10 (2,5 Ah)
|Време за зареждане със стандартно зарядно (мин)
|300
|Изходяща мощност (A)
|0,5
|Захранване за зарядно устройство (В/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Ниво на шум (дБ(А))
|70
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|3,66
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|6,09
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|349 x 328 x 400
Обхват на доставката
- Вариант: Включена батерия
- Акумулаторни батерии: 18 V / 2.5 Ah Battery Power батерия (1 бр.)
- Зарядно устройство: 18 V Battery Power стандартно зарядно (1 бр.)
- Дължина на смукателния маркуч: 1.8 м
- Тип смукателен маркуч: с права дръжка
- Материал на смукателния маркуч: Пластмаса
- Брой смукателни тръби: 2 бр.
- Дължина на смукателните тръби: 0.5 м
- Номинална ширина на смукателните тръби: 35 мм
- Материал на смукателните тръби: Пластмаса
- Дюза за мокро и сухо изсмукване: клипс
- Дюза за почистване на фуги
- Филтърна торбичка от нетъкан текстил: 1 бр., 3-слойна
- Филтър от пяна: 1 бр.
Оборудване
- Интелигентен дисплей: Интегриран в батерията
- Функция за издухване
- Паркинг позиция
- Сваляща се ръкохватка
- Паркинг позиция върху уреда
- Съхранение на смукателния маркуч върху уреда
- Допълнително съхранение на аксесоарите върху уреда
- Съхранение на аксесоарите върху уреда
- Удароустойчив
- Колела без спирачка: 4 бр.
Видео
Сфера на приложение
- Хоби работилница
- Площи около дома и градината
- Градинска барака
- Интериор на превозното средство
- Ефективно изсмукване на течности
- Гараж
- Мазе
- Входна част