WD 5 S V-25/5/22
Работни характеристики: WD 5 S V-25/5/22 – който се предлага с 25-литров контейнер от неръждаема стомана, 5-метров кабел и 2,2-метров смукателен маркуч – осигурява отлично засмукване, като поддържа високо ниво на енергийна ефективност.
При смукачката за мокро и сухо почистване WD 5 S V-25/5/22 устройството, смукателният маркуч и превключваемата подова дюза са оптимално координирани с друг. Това означава, че с консумация на енергия от 1100 вата, смукачката за мокро и сухо почистване постига оптимални резултати при почистване на суха, мокра, фина или груба мръсотия. Устройството се предлага със здрав 25-литров контейнер от неръждаема стомана, 5-метров кабел, смукателен маркуч с дължина 2,2 метра с подвижна, електростатично защитена дръжка, превключваща се дюза за пода, плосък плисиран филтър и филтърна торба от руно. Плоският плисиран филтър е подходящ за непрекъснато мокро и сухо прахосмукане без да се налага смяна на филтъра. Благодарение на патентованата технология за отстраняване на филтъра, плоският нагънат филтър може да бъде премахнат за броени секунди, като се избягва всякакъв контакт с мръсотия. Бутонът за почистване на филтъра може да бъде натиснат за ефективно почистване и възстановяване на всмукателната мощност. Подвижната дръжка позволява на аксесоарите да бъдат прикрепени директно към смукателния маркуч. Маркучът може да бъде безопасно закрепен към главата на устройството за спестяване на място за съхранение. Позицията за съхранение, осигурена на корпуса, позволява на тръбите и подовата дюза също да се съхраняват бързо и удобно при кратка почивка от работа.
Характеристики и предимства
Отлично почистване на филтъраСилни импулсни въздушни струи транспортират с едно натискане на копчето замърсяванията от филтъра в контейнера. Мощността на изсмукване се възстановява бързо.
Патентована технология за сваляне на филтъраБързо и лесно изваждане на филтъра чрез разгъване на филтърната касета - без контакт с отпадъците. За мокро и сухо почистване без смяна на филтъра.
Съхранение на смукателния маркуч върху уредаСмукателният маркуч може да се съхранява по начин, който пести място, като се окачи на главата на устройството. Интуитивни предпазни механизми за лява и дясна ръка.
Филтърна торбичка от нетъкан текстил
- Трислоен, изключително устойчив на разкъсване флийс.
- За по-дълготрайна мощност на засмукване и изключително задържане на прах.
Практична функция за издухване
- Навсякъде, където не е възможно да се прахосмуче, помага практичната функция за издухване.
- За отстраняване на всякаква мръсотия без усилия, напр. от чакъл.
Практична паркинг позиция
- Удобно и бързо поставяне на тръбата с дюзата за почистване на подове при прекъсване на работа.
Практична система за съхранение на кабела и аксесоарите
- Спестяващо място, сигурно и лесно достъпно съхранение на аксесоари.
- Захранващият кабел може бързо да се съхранява с помощта на вградените кабелни куки.
Рафт за съхранение
- За безопасно съхранение на инструменти и малки части като винтове и пирони.
Сваляща се ръкохватка
- Предоставя възможност за свързване на различни дюзи директно с маркуча.
- За лесно изсмукване дори и в най-тесни пространства.
Устройството, смукателният маркуч и подовата дюза са оптимално координирани
- За най-добър резултат от почистването, независимо от замърсяванията, сухи или мокри, фини или груби.
- За максимален комфорт и гъвкавост при работа.
Спецификации
Технически данни
|Номинална входна мощност (Вт)
|1200
|Всмукателна мощност (Вт)
|280
|Вакуум (мбар)
|макс. 260
|Дебит на въздуха (л/с)
|макс. 70
|Капацитет на контейнера (л)
|25
|Материал на контейнера
|Неръждаема стомана
|Цветен компонент
|Глава на устройството жълт Контейнер Неръждаема стомана Борд на устройството жълт
|Захранващ кабел (м)
|5
|Стандартни аксесоари (мм)
|35
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Ниво на шум (дБ(А))
|73
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|8,57
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|11,945
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|418 x 382 x 646
Обхват на доставката
- Дължина на смукателния маркуч: 2.2 м
- Тип смукателен маркуч: С огъната ръкохватка
- Материал на смукателния маркуч: Пластмаса
- Разглобяема ръкохватка с електростатична защита
- Брой смукателни тръби: 2 бр.
- Дължина на смукателните тръби: 0.5 м
- Номинална ширина на смукателните тръби: 35 мм
- Материал на смукателните тръби: Пластмаса
- Дюза за мокро и сухо изсмукване: Превключване
- Дюза за почистване на фуги
- Плосък филтър: 1 бр., Целулоза
- Филтърна торбичка от нетъкан текстил: 1 бр., 3-слойна
Оборудване
- Функция почистване на филтъра
- Въртящ се бутон (Вкл./изкл.)
- Функция за издухване
- Паркинг позиция върху уреда
- Съхранение на смукателния маркуч върху уреда
- Място за съхранение на малки елементи
- Комфортна дръжка за носене 3 в 1
- Кука за кабела
- Паркинг позиция
- Съхранение на аксесоарите върху уреда
- Удароустойчив
- Колела без спирачка: 5 бр.
Видео
Сфера на приложение
- Реновиране
- Интериор на превозното средство
- Гараж
- Работилница
- Тераса
- Ефективно изсмукване на течности
- Мазе
- Хоби работилница
- Входна част