При смукачката за мокро и сухо почистване WD 5 S V-25/5/22 устройството, смукателният маркуч и превключваемата подова дюза са оптимално координирани с друг. Това означава, че с консумация на енергия от 1100 вата, смукачката за мокро и сухо почистване постига оптимални резултати при почистване на суха, мокра, фина или груба мръсотия. Устройството се предлага със здрав 25-литров контейнер от неръждаема стомана, 5-метров кабел, смукателен маркуч с дължина 2,2 метра с подвижна, електростатично защитена дръжка, превключваща се дюза за пода, плосък плисиран филтър и филтърна торба от руно. Плоският плисиран филтър е подходящ за непрекъснато мокро и сухо прахосмукане без да се налага смяна на филтъра. Благодарение на патентованата технология за отстраняване на филтъра, плоският нагънат филтър може да бъде премахнат за броени секунди, като се избягва всякакъв контакт с мръсотия. Бутонът за почистване на филтъра може да бъде натиснат за ефективно почистване и възстановяване на всмукателната мощност. Подвижната дръжка позволява на аксесоарите да бъдат прикрепени директно към смукателния маркуч. Маркучът може да бъде безопасно закрепен към главата на устройството за спестяване на място за съхранение. Позицията за съхранение, осигурена на корпуса, позволява на тръбите и подовата дюза също да се съхраняват бързо и удобно при кратка почивка от работа.