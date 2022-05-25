Отлична мощност на засмукване и енергийна ефективност: Смукачката за мокро и сухо почистване WD 5 P S V-25/5/22 постига възможно най-добрите резултати при почистване, като същевременно поддържа консумация на енергия от само 1100 вата – за сухи, мокри, фини и груби замърсявания. Устройството се предлага със здрав 25-литров контейнер от неръждаема стомана, 5-метров кабел, смукателен маркуч с дължина 2,2 метра, превключваща се подова дюза, плосък плисиран филтър и филтърна торба от флийс. Електрическите инструменти могат лесно да бъдат свързани към контакта с автоматичен превключвател за включване/изключване. Мръсотията, която е резултат от рязане или шлайфане, се изсмуква директно. Въртящият се превключвател може да се използва за регулиране на мощността на засмукване според нуждите. Благодарение на патентованата технология за отстраняване на филтъра, плоският нагънат филтър може да бъде премахнат за броени секунди, като се избягва всякакъв контакт с мръсотия. Бутонът за почистване на филтъра може да бъде натиснат за бързо и ефективно почистване. Свалящата се дръжка с електростатична защита позволява аксесоарите да бъдат прикрепени директно към смукателния маркуч. Маркучът може да бъде закрепен към главата на устройството за спестяване на място за съхранение. Позицията за съхранение на корпуса позволява на тръбите и подовата дюза също да се съхраняват бързо и удобно при кратка почивка от работа.