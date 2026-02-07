Повече свобода на движение, по-голяма гъвкавост: захранваната с батерии смукачка WD 3-18 S за мокро и сухо почистване работи на 18 V батерийна платформа Kärcher Battery Power и е готов за употреба за нула време. Устройството перфектно съчетава 2-метров смукателен маркуч и подова дюза и може да отстрани мокри, фини или груби замърсявания за нула време. Устройството е оборудвано и със здрав, удароустойчив 17-литров контейнер от неръждаема стомана, патронен филтър, както и филтърна торбичка от нетъкан текстил. Съхранението на смукателния маркуч спестява място; просто го закачете здраво на борда на устройството. Допълнителните характеристики включват практичната функция за издухване за зони, където прахосмученето не е възможно, място за съхранение на инструменти и дребни предмети, превключвател за лесно включване и изключване на устройството, ергономично оформена дръжка за носене, както и "Pull & Push" заключваща система, която позволява лесно отваряне и затваряне на контейнера. Обхватът на доставката включва батерия 18 V/5,0 Ah и зарядно устройство за батерия.