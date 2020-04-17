WD 3 S V-17/4/20 е мощен и енергийно ефективен с консумация на енергия от само 1000 W. Машината, смукателния маркуч и подовата дюза Clips са перфектно съчетани – за най-добри резултати от почистване на суха, мокра, фина или груба мръсотия. Смукачката за мокро и сухо почистване впечатлява с компактния си дизайн и здрав контейнер от неръждаема стомана от 17 л, 4 м кабел, 2 м смукателен маркуч и филтърната торба от полар. Благодарение на патронния филтър от една част е възможно да се изсмучат както мокри, така и сухи замърсявания без смяна на филтъра. Функцията издухване е полезна за почистване на трудно достъпни места. Маркучът се съхранява, като се окачи на главата на машината, като по този начин се спестява място. Кабелът може да се съхранява върху кабелната кука, тръбите и подовите дюзи на корпуса. Заключващата система "Pull & Push" позволява лесното отваряне и затваряне на контейнера. Дръжката на прахосмукачката може да се свали и аксесоарът да се свърже директно към смукателния маркуч. Също така инструменти или малки части могат да бъдат поставени върху корпуса на машината. Ергономично оформената дръжка за носене позволява удобно транспортиране.