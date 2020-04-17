WD 3 P V-17/4/20
Идеален за работилницата за хоби: WD 3 P V-17/4/20 впечатлява със 17 л пластмасов контейнер, 4 м кабел, 2 м смукателен маркуч, филтър от един патрон и контакт за работа с електрически инструменти.
WD 3 P V-17/4/20 е мощен и енергийно ефективен, с консумация на енергия от само 1000 W. Машината, както и смукателния маркуч и подовата дюза Clips са перфектно съчетани – за най-добри резултати от почистване на суха, мокра, фина или груба мръсотия. Сухо/мокро смукачката впечатлява с компактния си дизайн и здрав пластмасов контейнер от 17 л, 4 м кабел, 2 м смукателен маркуч и флийс филтърна торба. Благодарение на патронния филтър от една част е възможно да се изсмучат както мокри, така и сухи замърсявания без смяна на филтъра. Чрез вградения контакт с автоматичен превключвател за включване/изключване, електрически инструменти като триони или шлифовъчни машини могат да бъдат свързани и мръсотията може да бъде изсмукана директно. Функцията издухване е полезна за почистване на трудно достъпни места. Маркучът се съхранява, като се окачи на главата на машината, като по този начин се спестява място. Кабелът може да се съхранява върху кабелната кука, a тръбите и подовите дюзи на корпуса. Заключващата система "Pull & Push" позволява лесното отваряне и затваряне на контейнера. Дръжката на смукачката може да се свали и аксесоарът да се свърже директно към смукателния маркуч.
Характеристики и предимства
Контакт с автоматика за включване/изключване за работа с електрически инструментиЗамърсяванията, които възникват при струговане, рязане с трион или шлифоване, се изсмукват веднага. Прахосмукачката се изключва и включва автоматично чрез електрическия инструмент.
Патронен филтърЗа мокро и сухо чистене без допълнителна смяна на филтъра. Лесен монтаж и отстраняване на филтъра чрез завъртане без допълнителна заключваща част.
Практична система за съхранение на кабела и аксесоаритеСпестяващо място, сигурно и лесно достъпно съхранение на аксесоари. Захранващият кабел може да се съхранява безопасно с помощта на вградените кабелни куки.
Съхранение на смукателния маркуч върху уреда
- Смукателният маркуч може да се съхранява по начин, който пести място, като се окачи на главата на устройството.
- Интуитивни предпазни механизми за лява и дясна ръка.
Рафт за съхранение
- За безопасно съхранение на инструменти и малки части като винтове и пирони.
Практична функция за издухване
- Навсякъде, където не е възможно да се прахосмуче, помага практичната функция за издухване.
- Отстраняване на замърсявания без усилие, например от чакъл.
- Нежно почистване за деликатни повърхности или сложни предмети.
Филтърна торбичка от нетъкан текстил
- Трислоен, изключително устойчив на разкъсване флийс.
- За по-дълготрайна мощност на засмукване и висок капацитет за задържане на прах.
Междинно съхранение на дръжката на главата на устройството
- Приберете бързо дръжката на главата на устройството, когато си почивате от работа.
Сваляща се ръкохватка
- Предоставя възможност за свързване на различни дюзи директно с маркуча.
- За лесно изсмукване дори и в най-тесни пространства.
Устройството, смукателният маркуч и подовата дюза са оптимално координирани
- За най-добър резултат от почистването, независимо от замърсяванията, сухи или мокри, фини или груби.
- За максимален комфорт и гъвкавост при работа.
Спецификации
Технически данни
|Номинална входна мощност (Вт)
|1000
|Номинална мощност на вградения контакт (Вт)
|мин. 100 - макс. 2100
|Всмукателна мощност (Вт)
|230
|Вакуум (мбар)
|макс. 230
|Дебит на въздуха (л/с)
|макс. 45
|Капацитет на контейнера (л)
|17
|Материал на контейнера
|Пластмаса
|Цветен компонент
|Глава на устройството жълт Контейнер жълт Борд на устройството жълт
|Захранващ кабел (м)
|4
|Стандартни аксесоари (мм)
|35
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Ниво на шум (дБ(А))
|74
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|4,858
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|7,166
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|349 x 328 x 492
Обхват на доставката
- Дължина на смукателния маркуч: 2 м
- Тип смукателен маркуч: С огъната ръкохватка
- Материал на смукателния маркуч: Пластмаса
- Сваляща се ръкохватка
- Брой смукателни тръби: 2 бр.
- Дължина на смукателните тръби: 0.5 м
- Номинална ширина на смукателните тръби: 35 мм
- Материал на смукателните тръби: Пластмаса
- Дюза за мокро и сухо изсмукване: клипс
- Дюза за почистване на фуги
- Адаптер за включване на електрически инструменти
- Патронен филтър: Целулоза
- Филтърна торбичка от нетъкан текстил: 1 бр., 3-слойна
Оборудване
- Контакт с автоматика за включване/изключване
- Въртящ се бутон (Вкл./изкл.)
- Функция за издухване
- Паркинг позиция върху уреда
- Съхранение на смукателния маркуч върху уреда
- Допълнително съхранение на аксесоарите върху уреда
- Място за съхранение на малки елементи
- Сваляща се ръкохватка
- Кука за кабела
- Паркинг позиция
- Съхранение на аксесоарите върху уреда
- Удароустойчив
- Колела без спирачка: 4 бр.
Видео
Сфера на приложение
- Работилница
- Тераса
- Интериор на превозното средство
- Гараж
- Мазе
- Ефективно изсмукване на течности
- Входна част
- Хоби работилница