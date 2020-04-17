WD 3 P V-17/4/20 е мощен и енергийно ефективен, с консумация на енергия от само 1000 W. Машината, както и смукателния маркуч и подовата дюза Clips са перфектно съчетани – за най-добри резултати от почистване на суха, мокра, фина или груба мръсотия. Сухо/мокро смукачката впечатлява с компактния си дизайн и здрав пластмасов контейнер от 17 л, 4 м кабел, 2 м смукателен маркуч и флийс филтърна торба. Благодарение на патронния филтър от една част е възможно да се изсмучат както мокри, така и сухи замърсявания без смяна на филтъра. Чрез вградения контакт с автоматичен превключвател за включване/изключване, електрически инструменти като триони или шлифовъчни машини могат да бъдат свързани и мръсотията може да бъде изсмукана директно. Функцията издухване е полезна за почистване на трудно достъпни места. Маркучът се съхранява, като се окачи на главата на машината, като по този начин се спестява място. Кабелът може да се съхранява върху кабелната кука, a тръбите и подовите дюзи на корпуса. Заключващата система "Pull & Push" позволява лесното отваряне и затваряне на контейнера. Дръжката на смукачката може да се свали и аксесоарът да се свърже директно към смукателния маркуч.