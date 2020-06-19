Смукачката WD 3 S V-19/6/20 Car е мощна, енергийно ефективна и компактна – с консумация на енергия само 1000 W. Машината впечатлява с накрайник за кола, изключително дълъг накрайник за фуги и четка с мек и твърд косъм. Независимо дали става дума за чувствителни повърхности като арматурното табло, силно замърсени зони като тази за краката, големи зони като багажника или тесни пространства между седалките: Благодарение на специалните четки и дюзи, всяка зона вътре в автомобила може да се почисти напълно без затруднения. Подвижната дръжка позволява четките и дюзите да се свързват директно към смукателния маркуч, което гарантира безпроблемна работа в затворени пространства. Оборудвана със здрав и удароустойчив 19 l контейнер от неръждаема стомана, 6 m кабел и 2 m смукателен маркуч със сваляща се дръжка, накрайник за под, накрайник за фуги, патронен филтър и филтърна торба от нетъкан текстил. Патронният филтър позволява почистване на мокра и суха мръсотия без смяна на филтъра. Други характеристики: възможност за съхранение на машината, практична функция за издухване, заключваща система "Pull & Push" за лесно отваряне и затваряне на контейнера и ергономично оформена дръжка за носене.