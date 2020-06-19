WD 3 S V-19/6/20 Car

Смукачката за мокро и сухо почистване WD 3 S V-19/6/20 Car с 19 л контейнер от неръждаема стомана е много ефективна при почистване интериора на автомобила благодарение на специалните дюзи.

Смукачката WD 3 S V-19/6/20 Car е мощна, енергийно ефективна и компактна – с консумация на енергия само 1000 W. Машината впечатлява с накрайник за кола, изключително дълъг накрайник за фуги и четка с мек и твърд косъм. Независимо дали става дума за чувствителни повърхности като арматурното табло, силно замърсени зони като тази за краката, големи зони като багажника или тесни пространства между седалките: Благодарение на специалните четки и дюзи, всяка зона вътре в автомобила може да се почисти напълно без затруднения. Подвижната дръжка позволява четките и дюзите да се свързват директно към смукателния маркуч, което гарантира безпроблемна работа в затворени пространства. Оборудвана със здрав и удароустойчив 19 l контейнер от неръждаема стомана, 6 m кабел и 2 m смукателен маркуч със сваляща се дръжка, накрайник за под, накрайник за фуги, патронен филтър и филтърна торба от нетъкан текстил. Патронният филтър позволява почистване на мокра и суха мръсотия без смяна на филтъра. Други характеристики: възможност за съхранение на машината, практична функция за издухване, заключваща система "Pull & Push" за лесно отваряне и затваряне на контейнера и ергономично оформена дръжка за носене.

Характеристики и предимства
Сухо/мокро смукачка WD 3 S V-19/6/20 Car: Специални аксесоари за вътрешно почистване на автомобили
За най-добри резултати от почистването на чувствителни повърхности, в тесни пространства и на големи площи. За оптимално отстраняване на фини и упорити замърсявания.
Сухо/мокро смукачка WD 3 S V-19/6/20 Car: Сваляща се ръкохватка
Предоставя възможност за свързване на различни дюзи директно с маркуча. За лесно изсмукване дори и в най-тесни пространства.
Сухо/мокро смукачка WD 3 S V-19/6/20 Car: Патронен филтър
За мокро и сухо чистене без допълнителна смяна на филтъра. Лесен монтаж и отстраняване на филтъра чрез завъртане без допълнителна заключваща част.
Практична система за съхранение на кабела и аксесоарите
  • Спестяващо място, сигурно и лесно достъпно съхранение на аксесоари.
  • Захранващият кабел може да се съхранява безопасно с помощта на вградените кабелни куки.
Съхранение на смукателния маркуч върху уреда
  • Смукателният маркуч може да се съхранява по начин, който пести място, като се окачи на главата на устройството.
  • Интуитивни предпазни механизми за лява и дясна ръка.
Рафт за съхранение
  • За безопасно съхранение на инструменти и малки части като винтове или пирони.
Практична функция за издухване
  • Навсякъде, където не е възможно да се прахосмуче, помага практичната функция за издухване.
  • Безпроблемно отстраняване на замърсяванията например от алеи с чакъл.
Филтърна торбичка от нетъкан текстил
  • Трислоен, изключително устойчив на разкъсване флийс.
  • За по-дълготрайна мощност на засмукване и висок капацитет за задържане на прах.
Междинно съхранение на дръжката на главата на устройството
  • Приберете бързо дръжката на главата на устройството, когато си почивате от работа.
Устройството, смукателният маркуч и подовата дюза са оптимално координирани
  • За най-добър резултат от почистването, независимо от замърсяванията, сухи или мокри, фини или груби.
  • За максимален комфорт и гъвкавост при работа.
Спецификации

Технически данни

Номинална входна мощност (Вт) 1000
Всмукателна мощност (Вт) 230
Вакуум (мбар) макс. 230
Дебит на въздуха (л/с) макс. 45
Капацитет на контейнера (л) 19
Материал на контейнера Неръждаема стомана
Цветен компонент Глава на устройството жълт Контейнер Неръждаема стомана Борд на устройството жълт
Захранващ кабел (м) 6
Стандартни аксесоари (мм) 35
Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Ниво на шум (дБ(А)) 74
Цвят жълт
Тегло без аксесоари (кг) 5,026
Тегло вкл. Опаковка (кг) 7,4
Размери (Д х Ш х В) (мм) 353 x 328 x 523

Обхват на доставката

  • Дължина на смукателния маркуч: 2 м
  • Тип смукателен маркуч: С огъната ръкохватка
  • Материал на смукателния маркуч: Пластмаса
  • Сваляща се ръкохватка
  • Брой смукателни тръби: 2 бр.
  • Дължина на смукателните тръби: 0.5 м
  • Номинална ширина на смукателните тръби: 35 мм
  • Материал на смукателните тръби: Пластмаса
  • Дюза за мокро и сухо изсмукване: клипс
  • Дюза за почистване на фуги
  • Дюза с допълнителна дължина за почистване на фуги (350 mm)
  • Авто дюза
  • Четка с меки косми
  • Четка с твърди косми
  • Патронен филтър: 1 бр., Целулоза
  • Филтърна торбичка от нетъкан текстил: 1 бр., 3-слойна

Оборудване

  • Въртящ се бутон (Вкл./изкл.)
  • Функция за издухване
  • Паркинг позиция върху уреда
  • Съхранение на смукателния маркуч върху уреда
  • Допълнително съхранение на аксесоарите върху уреда
  • Място за съхранение на малки елементи
  • Сваляща се ръкохватка
  • Кука за кабела
  • Паркинг позиция
  • Съхранение на аксесоарите върху уреда
  • Удароустойчив
  • Колела без спирачка: 4 бр.
Сухо/мокро смукачка WD 3 S V-19/6/20 Car
Сфера на приложение
  • Багажник
  • Автомобилни седалки
  • Задна седалка
  • Пространство за крака
  • Труднодостъпни места (ъгли, пукнатини, пролуки и т.н.)
  • Арматурно табло
  • Средна конзола
  • Тераса
  • Мазе
  • Ефективно изсмукване на течности
