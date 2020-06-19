WD 3 S V-19/6/20 Car
Смукачката за мокро и сухо почистване WD 3 S V-19/6/20 Car с 19 л контейнер от неръждаема стомана е много ефективна при почистване интериора на автомобила благодарение на специалните дюзи.
Смукачката WD 3 S V-19/6/20 Car е мощна, енергийно ефективна и компактна – с консумация на енергия само 1000 W. Машината впечатлява с накрайник за кола, изключително дълъг накрайник за фуги и четка с мек и твърд косъм. Независимо дали става дума за чувствителни повърхности като арматурното табло, силно замърсени зони като тази за краката, големи зони като багажника или тесни пространства между седалките: Благодарение на специалните четки и дюзи, всяка зона вътре в автомобила може да се почисти напълно без затруднения. Подвижната дръжка позволява четките и дюзите да се свързват директно към смукателния маркуч, което гарантира безпроблемна работа в затворени пространства. Оборудвана със здрав и удароустойчив 19 l контейнер от неръждаема стомана, 6 m кабел и 2 m смукателен маркуч със сваляща се дръжка, накрайник за под, накрайник за фуги, патронен филтър и филтърна торба от нетъкан текстил. Патронният филтър позволява почистване на мокра и суха мръсотия без смяна на филтъра. Други характеристики: възможност за съхранение на машината, практична функция за издухване, заключваща система "Pull & Push" за лесно отваряне и затваряне на контейнера и ергономично оформена дръжка за носене.
Характеристики и предимства
Специални аксесоари за вътрешно почистване на автомобилиЗа най-добри резултати от почистването на чувствителни повърхности, в тесни пространства и на големи площи. За оптимално отстраняване на фини и упорити замърсявания.
Сваляща се ръкохваткаПредоставя възможност за свързване на различни дюзи директно с маркуча. За лесно изсмукване дори и в най-тесни пространства.
Патронен филтърЗа мокро и сухо чистене без допълнителна смяна на филтъра. Лесен монтаж и отстраняване на филтъра чрез завъртане без допълнителна заключваща част.
Практична система за съхранение на кабела и аксесоарите
- Спестяващо място, сигурно и лесно достъпно съхранение на аксесоари.
- Захранващият кабел може да се съхранява безопасно с помощта на вградените кабелни куки.
Съхранение на смукателния маркуч върху уреда
- Смукателният маркуч може да се съхранява по начин, който пести място, като се окачи на главата на устройството.
- Интуитивни предпазни механизми за лява и дясна ръка.
Рафт за съхранение
- За безопасно съхранение на инструменти и малки части като винтове или пирони.
Практична функция за издухване
- Навсякъде, където не е възможно да се прахосмуче, помага практичната функция за издухване.
- Безпроблемно отстраняване на замърсяванията например от алеи с чакъл.
Филтърна торбичка от нетъкан текстил
- Трислоен, изключително устойчив на разкъсване флийс.
- За по-дълготрайна мощност на засмукване и висок капацитет за задържане на прах.
Междинно съхранение на дръжката на главата на устройството
- Приберете бързо дръжката на главата на устройството, когато си почивате от работа.
Устройството, смукателният маркуч и подовата дюза са оптимално координирани
- За най-добър резултат от почистването, независимо от замърсяванията, сухи или мокри, фини или груби.
- За максимален комфорт и гъвкавост при работа.
Спецификации
Технически данни
|Номинална входна мощност (Вт)
|1000
|Всмукателна мощност (Вт)
|230
|Вакуум (мбар)
|макс. 230
|Дебит на въздуха (л/с)
|макс. 45
|Капацитет на контейнера (л)
|19
|Материал на контейнера
|Неръждаема стомана
|Цветен компонент
|Глава на устройството жълт Контейнер Неръждаема стомана Борд на устройството жълт
|Захранващ кабел (м)
|6
|Стандартни аксесоари (мм)
|35
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Ниво на шум (дБ(А))
|74
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|5,026
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|7,4
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|353 x 328 x 523
Обхват на доставката
- Дължина на смукателния маркуч: 2 м
- Тип смукателен маркуч: С огъната ръкохватка
- Материал на смукателния маркуч: Пластмаса
- Сваляща се ръкохватка
- Брой смукателни тръби: 2 бр.
- Дължина на смукателните тръби: 0.5 м
- Номинална ширина на смукателните тръби: 35 мм
- Материал на смукателните тръби: Пластмаса
- Дюза за мокро и сухо изсмукване: клипс
- Дюза за почистване на фуги
- Дюза с допълнителна дължина за почистване на фуги (350 mm)
- Авто дюза
- Четка с меки косми
- Четка с твърди косми
- Патронен филтър: 1 бр., Целулоза
- Филтърна торбичка от нетъкан текстил: 1 бр., 3-слойна
Оборудване
- Въртящ се бутон (Вкл./изкл.)
- Функция за издухване
- Паркинг позиция върху уреда
- Съхранение на смукателния маркуч върху уреда
- Допълнително съхранение на аксесоарите върху уреда
- Място за съхранение на малки елементи
- Сваляща се ръкохватка
- Кука за кабела
- Паркинг позиция
- Съхранение на аксесоарите върху уреда
- Удароустойчив
- Колела без спирачка: 4 бр.
Сфера на приложение
- Багажник
- Автомобилни седалки
- Задна седалка
- Пространство за крака
- Труднодостъпни места (ъгли, пукнатини, пролуки и т.н.)
- Арматурно табло
- Средна конзола
- Тераса
- Мазе
- Ефективно изсмукване на течности