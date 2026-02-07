WD 3-18 S
Смукачката за мокро/сухо почистване WD 3-18 S работи на платформата за батерии 18 V Battery Power. Има 17л контейнер от неръждаема стомана, 2м маркуч, функция издухване и патронен филтър.
Без кабел. Без ограничение: захранваната с батерии смукачка WD 3-18 S за мокро и сухо почистване работи на 18 V батерийна платформа Kärcher Battery Power и предлага максимална гъвкавост, компактен дизайн и свобода на движение. Устройството перфектно съчетава 2-метров смукателен маркуч и подова дюза и може да отстрани мокри, фини или груби замърсявания за нула време. Устройството е оборудвано и със здрав и удароустойчив 17-литров контейнер от неръждаема стомана, патронен филтър от една част, както и филтърна торбичка от нетъкан текстил. Съхранението на смукателния маркуч спестява място; просто го закачете здраво на главата на устройството. Допълнителните характеристики включват практичната функция за издухване за зони, където прахосмученето не е възможно, мястото за съхранение на инструменти и дребни предмети, въртящият се превключвател за лесно включване и изключване на устройството, ергономично оформената дръжка за носене, както и "Pull & Push" заключваща система, която позволява лесно отваряне и затваряне на контейнера. Позицията за паркиране, осигурена на борда, позволява тръбите и дюзата за под също да се съхраняват бързо и удобно, когато правите кратка почивка от работа.
Характеристики и предимства
18 V Kärcher Battery Power сменяема батерияРаботи отлично без постоянна нужда от електрическо захранване и максимална свобода на движение. Real Time Technology с LCD дисплей на батерията: оставащо време за работа, оставащо време на зареждане и капацитет на батерията. Съвместим с всички устройства в 18 V платформата на Kärcher Battery Power.
Патронен филтърЗа мокро и сухо почистване без смяна на филтъра. Лесен монтаж и отстраняване на филтъра чрез завъртане без допълнителна заключваща част.
Практично съхранение на аксесоариСпестяващо място, сигурно и лесно достъпно съхранение на аксесоари. Компактно за съхранение устройство.
Съхранение на смукателния маркуч върху уреда
- Смукателният маркуч може да се съхранява по начин, който пести място, като се окачи на главата на устройството.
- Интуитивни предпазни механизми за лява и дясна ръка.
Рафт за съхранение
- За безопасно съхранение на инструменти и малки части като винтове или пирони.
Практична функция за издухване
- Навсякъде, където не е възможно да се прахосмуче, помага практичната функция за издухване.
- Отстраняване на замърсявания без усилие, например от чакъл.
Филтърна торбичка от нетъкан текстил
- Трислоен, изключително устойчив на разкъсване флийс.
- За по-дълготрайна мощност на засмукване и изключително задържане на прах.
Междинно съхранение на дръжката на главата на устройството
- Приберете бързо дръжката на главата на устройството, когато си почивате от работа.
Устройството, смукателният маркуч и подовата дюза са оптимално координирани
- За най-добър резултат от почистването, независимо от замърсяванията, сухи или мокри, фини или груби.
- За максимален комфорт и гъвкавост при работа.
„Pull & Push“- заключваща система
- За лесно, бързо и безопасно отваряне и затваряне на контейнера.
Спецификации
Технически данни
|Устройство, захранвано от батерии
|Платформа на батерията
|18 V Платформа на батерията
|Номинална входна мощност (Вт)
|270
|Всмукателна мощност (Вт)
|75
|Вакуум (мбар)
|макс. 110
|Дебит на въздуха (л/с)
|макс. 30
|Капацитет на контейнера (л)
|17
|Материал на контейнера
|Неръждаема стомана
|Цветен компонент
|Глава на устройството жълт Контейнер Неръждаема стомана Борд на устройството жълт
|Стандартни аксесоари (мм)
|35
|Вид батерия
|Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
|Напрежение (В)
|18
|Време на работа с едно зареждане на батерията (мин)
|прибл. 10 (2,5 Ah) / прибл. 20 (5,0 Ah)
|Ниво на шум (дБ(А))
|70
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|4,14
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|5,897
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|353 x 328 x 487
Обхват на доставката
- Вариант: Батерията и зарядното не са включени
- Дължина на смукателния маркуч: 2 м
- Тип смукателен маркуч: С огъната ръкохватка
- Материал на смукателния маркуч: Пластмаса
- Сваляща се ръкохватка
- Брой смукателни тръби: 2 бр.
- Дължина на смукателните тръби: 0.5 м
- Номинална ширина на смукателните тръби: 35 мм
- Материал на смукателните тръби: Пластмаса
- Дюза за мокро и сухо изсмукване: клипс
- Дюза за почистване на фуги
- Патронен филтър: 1 бр., Целулоза
- Филтърна торбичка от нетъкан текстил: 1 бр., 3-слойна
Оборудване
- Функция за издухване
- Паркинг позиция
- Сваляща се ръкохватка
- Паркинг позиция върху уреда
- Съхранение на смукателния маркуч върху уреда
- Допълнително съхранение на аксесоарите върху уреда
- Съхранение на аксесоарите върху уреда
- Удароустойчив
- Колела без спирачка: 4 бр.
Видео
Сфера на приложение
- Тераса
- Площи около дома и градината
- Градинска барака
- Интериор на превозното средство
- Ефективно изсмукване на течности
- Работилница
- Гараж
- Мазе
- Входна част
- Хоби работилница