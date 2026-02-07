WD 3-18 S

Смукачката за мокро/сухо почистване WD 3-18 S работи на платформата за батерии 18 V Battery Power. Има 17л контейнер от неръждаема стомана, 2м маркуч, функция издухване и патронен филтър.

Без кабел. Без ограничение: захранваната с батерии смукачка WD 3-18 S за мокро и сухо почистване работи на 18 V батерийна платформа Kärcher Battery Power и предлага максимална гъвкавост, компактен дизайн и свобода на движение. Устройството перфектно съчетава 2-метров смукателен маркуч и подова дюза и може да отстрани мокри, фини или груби замърсявания за нула време. Устройството е оборудвано и със здрав и удароустойчив 17-литров контейнер от неръждаема стомана, патронен филтър от една част, както и филтърна торбичка от нетъкан текстил. Съхранението на смукателния маркуч спестява място; просто го закачете здраво на главата на устройството. Допълнителните характеристики включват практичната функция за издухване за зони, където прахосмученето не е възможно, мястото за съхранение на инструменти и дребни предмети, въртящият се превключвател за лесно включване и изключване на устройството, ергономично оформената дръжка за носене, както и "Pull & Push" заключваща система, която позволява лесно отваряне и затваряне на контейнера. Позицията за паркиране, осигурена на борда, позволява тръбите и дюзата за под също да се съхраняват бързо и удобно, когато правите кратка почивка от работа.

Характеристики и предимства
Акумулаторна мокро/сухо смукачка WD 3-18 S: 18 V Kärcher Battery Power сменяема батерия
18 V Kärcher Battery Power сменяема батерия
Работи отлично без постоянна нужда от електрическо захранване и максимална свобода на движение. Real Time Technology с LCD дисплей на батерията: оставащо време за работа, оставащо време на зареждане и капацитет на батерията. Съвместим с всички устройства в 18 V платформата на Kärcher Battery Power.
Акумулаторна мокро/сухо смукачка WD 3-18 S: Патронен филтър
Патронен филтър
За мокро и сухо почистване без смяна на филтъра. Лесен монтаж и отстраняване на филтъра чрез завъртане без допълнителна заключваща част.
Спестяващо място, сигурно и лесно достъпно съхранение на аксесоари. Компактно за съхранение устройство.
Практично съхранение на аксесоари
Спестяващо място, сигурно и лесно достъпно съхранение на аксесоари. Компактно за съхранение устройство.
Съхранение на смукателния маркуч върху уреда
  • Смукателният маркуч може да се съхранява по начин, който пести място, като се окачи на главата на устройството.
  • Интуитивни предпазни механизми за лява и дясна ръка.
Рафт за съхранение
  • За безопасно съхранение на инструменти и малки части като винтове или пирони.
Практична функция за издухване
  • Навсякъде, където не е възможно да се прахосмуче, помага практичната функция за издухване.
  • Отстраняване на замърсявания без усилие, например от чакъл.
Филтърна торбичка от нетъкан текстил
  • Трислоен, изключително устойчив на разкъсване флийс.
  • За по-дълготрайна мощност на засмукване и изключително задържане на прах.
Междинно съхранение на дръжката на главата на устройството
  • Приберете бързо дръжката на главата на устройството, когато си почивате от работа.
Устройството, смукателният маркуч и подовата дюза са оптимално координирани
  • За най-добър резултат от почистването, независимо от замърсяванията, сухи или мокри, фини или груби.
  • За максимален комфорт и гъвкавост при работа.
„Pull & Push“- заключваща система
  • За лесно, бързо и безопасно отваряне и затваряне на контейнера.
Спецификации

Технически данни

Устройство, захранвано от батерии
Платформа на батерията 18 V Платформа на батерията
Номинална входна мощност (Вт) 270
Всмукателна мощност (Вт) 75
Вакуум (мбар) макс. 110
Дебит на въздуха (л/с) макс. 30
Капацитет на контейнера (л) 17
Материал на контейнера Неръждаема стомана
Цветен компонент Глава на устройството жълт Контейнер Неръждаема стомана Борд на устройството жълт
Стандартни аксесоари (мм) 35
Вид батерия Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
Напрежение (В) 18
Време на работа с едно зареждане на батерията (мин) прибл. 10 (2,5 Ah) / прибл. 20 (5,0 Ah)
Ниво на шум (дБ(А)) 70
Цвят жълт
Тегло без аксесоари (кг) 4,14
Тегло вкл. Опаковка (кг) 5,897
Размери (Д х Ш х В) (мм) 353 x 328 x 487

Обхват на доставката

  • Вариант: Батерията и зарядното не са включени
  • Дължина на смукателния маркуч: 2 м
  • Тип смукателен маркуч: С огъната ръкохватка
  • Материал на смукателния маркуч: Пластмаса
  • Сваляща се ръкохватка
  • Брой смукателни тръби: 2 бр.
  • Дължина на смукателните тръби: 0.5 м
  • Номинална ширина на смукателните тръби: 35 мм
  • Материал на смукателните тръби: Пластмаса
  • Дюза за мокро и сухо изсмукване: клипс
  • Дюза за почистване на фуги
  • Патронен филтър: 1 бр., Целулоза
  • Филтърна торбичка от нетъкан текстил: 1 бр., 3-слойна

Оборудване

  • Функция за издухване
  • Паркинг позиция
  • Сваляща се ръкохватка
  • Паркинг позиция върху уреда
  • Съхранение на смукателния маркуч върху уреда
  • Допълнително съхранение на аксесоарите върху уреда
  • Съхранение на аксесоарите върху уреда
  • Удароустойчив
  • Колела без спирачка: 4 бр.
Видео

Сфера на приложение
  • Тераса
  • Площи около дома и градината
  • Градинска барака
  • Интериор на превозното средство
  • Ефективно изсмукване на течности
  • Работилница
  • Гараж
  • Мазе
  • Входна част
  • Хоби работилница
Аксесоари
