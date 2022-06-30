Ултра-мощно засмукване и изключителна енергийна ефективност, с консумация на енергия от само 1300 вата: смукачката за мокро и сухо почистване WD 6 PS V-30/6/22/T разполага с 30-литров контейнер от неръждаема стомана, 6-метров дълъг кабел и смукателен маркуч с дължина 2,2 метра. Дренажният винт може да се използва за удобно източване на течности, които са били засмукани. Електрически инструменти като триони или шлифовъчни машини могат да бъдат свързани чрез вградения електрически контакт с автоматичен превключвател за включване/изключване. Получената мръсотия се отстранява незабавно чрез засмукване. Въртящият се превключвател позволява на потребителя да регулира мощността на засмукване, за да отговори на нуждите си. Плоският нагънат филтър може да се отстрани чрез отваряне на кутията на филтъра, без да се налага да влиза в контакт със замърсявания. Нещо повече, филтърът може да се почиства ефективно чрез натискане на бутона за почистване на филтъра, като по този начин се възстановява пълната мощност на засмукване. Функцията за издухване е особено полезна при почистване на деликатни предмети. Подвижната дръжка с електростатична защита позволява аксесоарите да бъдат свързани директнокъм смукателния маркуч, което е особено полезно при прахосмукане на фин прах. Допълнителните предимства включват факта, че смукателният маркуч може да се съхранява компактно, като се окачи на главата на устройството, както и позицията за съхранение за подовата дюза.