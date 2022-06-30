WD 6 P S V-30/6/22/T
WD 6 PS V-30/6/22/T предлага изключителна смукателна мощност и енергийна ефективност. С 30-литров контейнер от неръждаема стомана, плосък нагънат филтър, който се почиства с натискане на бутон, функция за продухване и вграден контакт.
Ултра-мощно засмукване и изключителна енергийна ефективност, с консумация на енергия от само 1300 вата: смукачката за мокро и сухо почистване WD 6 PS V-30/6/22/T разполага с 30-литров контейнер от неръждаема стомана, 6-метров дълъг кабел и смукателен маркуч с дължина 2,2 метра. Дренажният винт може да се използва за удобно източване на течности, които са били засмукани. Електрически инструменти като триони или шлифовъчни машини могат да бъдат свързани чрез вградения електрически контакт с автоматичен превключвател за включване/изключване. Получената мръсотия се отстранява незабавно чрез засмукване. Въртящият се превключвател позволява на потребителя да регулира мощността на засмукване, за да отговори на нуждите си. Плоският нагънат филтър може да се отстрани чрез отваряне на кутията на филтъра, без да се налага да влиза в контакт със замърсявания. Нещо повече, филтърът може да се почиства ефективно чрез натискане на бутона за почистване на филтъра, като по този начин се възстановява пълната мощност на засмукване. Функцията за издухване е особено полезна при почистване на деликатни предмети. Подвижната дръжка с електростатична защита позволява аксесоарите да бъдат свързани директнокъм смукателния маркуч, което е особено полезно при прахосмукане на фин прах. Допълнителните предимства включват факта, че смукателният маркуч може да се съхранява компактно, като се окачи на главата на устройството, както и позицията за съхранение за подовата дюза.
Характеристики и предимства
Контакт с автоматика за включване/изключване за работа с електрически инструментиЗамърсяванията, които възникват при струговане, рязане с трион или шлифоване, се изсмукват веднага. Прахосмукачката се изключва и включва автоматично чрез електрическия инструмент.
Отлично почистване на филтъраСилни импулсни въздушни струи транспортират с едно натискане на копчето замърсяванията от филтъра в контейнера. Мощността на изсмукване се възстановява бързо.
Патентована технология за сваляне на филтъраБързо и лесно изваждане на филтъра чрез разгъване на филтърната касета - без контакт с отпадъците. За мокро и сухо почистване без смяна на филтъра.
Съхранение на смукателния маркуч върху уреда
- Смукателният маркуч може да се съхранява по начин, който пести място, като се окачи на главата на устройството.
- Интуитивни предпазни механизми за лява и дясна ръка.
Вентил за изпразване на контейнера
- Изхвърляне на големи количества вода без усилие и пестейки време.
Филтърна торбичка от нетъкан текстил
- Трислоен, изключително устойчив на разкъсване флийс.
- За по-дълготрайна мощност на засмукване и изключително задържане на прах.
Практична система за съхранение на кабела и аксесоарите
- Спестяващо място, сигурно и лесно достъпно съхранение на аксесоари.
- Захранващият кабел може да се съхранява безопасно с помощта на вградените кабелни куки.
Практична паркинг позиция
- Удобно и бързо поставяне на тръбата с дюзата за почистване на подове при прекъсване на работа.
Сваляща се ръкохватка
- Предоставя възможност за свързване на различни дюзи директно с маркуча.
- За лесно изсмукване дори и в най-тесни пространства.
Практична функция за издухване
- Навсякъде, където не е възможно да се прахосмуче, помага практичната функция за издухване.
- За отстраняване на всякаква мръсотия без усилия, напр. от чакъл.
- Нежно почистване за деликатни повърхности или сложни предмети.
Спецификации
Технически данни
|Номинална входна мощност (Вт)
|1300
|Номинална мощност на вградения контакт (Вт)
|мин. 100 - макс. 2100
|Всмукателна мощност (Вт)
|300
|Вакуум (мбар)
|макс. 280
|Дебит на въздуха (л/с)
|макс. 75
|Капацитет на контейнера (л)
|30
|Материал на контейнера
|Неръждаема стомана
|Цветен компонент
|Глава на устройството жълт Контейнер Неръждаема стомана Борд на устройството жълт
|Захранващ кабел (м)
|6
|Стандартни аксесоари (мм)
|35
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Ниво на шум (дБ(А))
|73
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|9,332
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|13
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|418 x 382 x 693
Обхват на доставката
- Дължина на смукателния маркуч: 2.2 м
- Тип смукателен маркуч: С огъната ръкохватка
- Материал на смукателния маркуч: Пластмаса
- Разглобяема ръкохватка с електростатична защита
- Брой смукателни тръби: 2 бр.
- Дължина на смукателните тръби: 0.5 м
- Номинална ширина на смукателните тръби: 35 мм
- Материал на смукателните тръби: Неръждаема стомана
- Дюза за мокро и сухо изсмукване: Превключване
- Дюза за почистване на фуги
- Гъвкав шлаух: 1 м, 35 мм
- Адаптер за включване на електрически инструменти
- Плосък филтър: 1 бр., Целулоза
- Филтърна торбичка от нетъкан текстил: 1 бр., 3-слойна
Оборудване
- Контакт с автоматика за включване/изключване
- Функция почистване на филтъра
- Въртящ се бутон (Вкл./изкл.)
- Регулиране на мощността
- Функция за издухване
- Паркинг позиция върху уреда
- Съхранение на смукателния маркуч върху уреда
- Място за съхранение на малки елементи
- Комфортна дръжка за носене 3 в 1
- Кука за кабела
- Паркинг позиция
- Съхранение на аксесоарите върху уреда
- Вентил за изпразване на контейнера
- Удароустойчив
- Колела без спирачка: 5 бр.
Видео
Сфера на приложение
- Работилница
- Реновиране
- Интериор на превозното средство
- Гараж
- Тераса
- Ефективно изсмукване на течности
- Мазе
- Хоби работилница
- Входна част