Перфектен за почистване в дома: смукачката за мокро и сухо почистване WD 3 S V-15/6/20 Home се доставя с 15 l контейнер от неръждаема стомана, 6 m кабел, 2 m маркуч и специални аксесоари.

Смукачката за мокро и сухо почистване WD 3 S V-15/6/20 Home е перфектната машина за дома благодарение на ниската си консумация на енергия от само 1000 W. Със своите специални аксесоари и филтърна система, тя е идеална за почистване на суха мръсотия , както и вода и стъклени парчета. Смукачката впечатлява със своя здрав контейнер от неръждаема стомана от 15 l, 6-метров кабел и 2-метров смукателен маркуч със сваляща се дръжка за удобно прахосмукане в затворени пространства. Другите характеристики включват превключваема дюза за под за дълбоко почистване на килими и твърди подове, дюза за тапицерия за нежно почистване на мека мебел, 3 филтърни торбички от нетъкан текстил, място за съхранение на смукателен маркуч и място за съхранение на главата на машината, практична функция за издухване, ключ за включване и изключване на машината, заключваща система "Pull & Push" за лесно отваряне и затваряне на контейнера, както и ергономично оформена дръжка за носене. Тръбите и подовата дюза също могат да бъдат удобно паркирани в позиция за паркиране на бронята.

Характеристики и предимства
Сухо/мокро смукачка WD 3 S V-15/6/20 Home: Специални аксесоари за почистване на различни подови покрития и тапицирани мебели
Специални аксесоари за почистване на различни подови покрития и тапицирани мебели
Показва оптимални почистващи резултати. За максимален комфорт и гъвкавост при работа.
Сухо/мокро смукачка WD 3 S V-15/6/20 Home: Специална филтърна система
Специална филтърна система
За почистване на сухо, мокро и стъкла. За различни задачи ококло дома. Лесен монтаж и отстраняване на филтъра чрез завъртане без допълнителна заключваща част.
Сухо/мокро смукачка WD 3 S V-15/6/20 Home: Практична система за съхранение на кабела и аксесоарите
Практична система за съхранение на кабела и аксесоарите
Спестяващо място, сигурно и лесно достъпно съхранение на аксесоари. Захранващият кабел може да се съхранява безопасно с помощта на вградените кабелни куки.
Съхранение на смукателния маркуч върху уреда
  • Смукателният маркуч може да се съхранява по начин, който пести място, като се окачи на главата на устройството.
  • Интуитивни предпазни механизми за лява и дясна ръка.
Рафт за съхранение
  • За безопасно съхранение на инструменти и малки части като винтове или пирони.
Практична функция за издухване
  • Навсякъде, където не е възможно да се прахосмуче, помага практичната функция за издухване.
  • За отстраняване на всякаква мръсотия без усилия, напр. от чакъл.
Филтърна торбичка от нетъкан текстил
  • Трислоен, изключително устойчив на разкъсване флийс.
  • За по-дълготрайна мощност на засмукване и изключително задържане на прах.
Междинно съхранение на дръжката на главата на устройството
  • Приберете бързо дръжката на главата на устройството, когато си почивате от работа.
Устройството, смукателният маркуч и подовата дюза са оптимално координирани
  • За най-добър резултат от почистването, независимо от замърсяванията, сухи или мокри, фини или груби.
  • За максимален комфорт и гъвкавост при работа.
„Pull & Push“- заключваща система
  • За лесно, бързо и безопасно отваряне и затваряне на контейнера.
Спецификации

Технически данни

Номинална входна мощност (Вт) 1000
Всмукателна мощност (Вт) 230
Вакуум (мбар) макс. 230
Дебит на въздуха (л/с) макс. 45
Капацитет на контейнера (л) 15
Материал на контейнера Неръждаема стомана
Цветен компонент Глава на устройството жълт Контейнер Неръждаема стомана Борд на устройството жълт
Захранващ кабел (м) 6
Стандартни аксесоари (мм) 35
Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Ниво на шум (дБ(А)) 74
Цвят жълт
Тегло без аксесоари (кг) 4,839
Тегло вкл. Опаковка (кг) 7
Размери (Д х Ш х В) (мм) 353 x 328 x 458

Обхват на доставката

  • Дължина на смукателния маркуч: 2 м
  • Тип смукателен маркуч: С огъната ръкохватка
  • Материал на смукателния маркуч: Пластмаса
  • Сваляща се ръкохватка
  • Брой смукателни тръби: 2 бр.
  • Дължина на смукателните тръби: 0.5 м
  • Номинална ширина на смукателните тръби: 35 мм
  • Материал на смукателните тръби: Пластмаса
  • Дюза за сухо изсмукване: Може да се сменя за килими и твърди подове
  • Дюза за почистване на фуги
  • Дюза за почистване на тапицерии
  • Патронен филтър: 1 бр., Целулоза
  • Филтърна торбичка от нетъкан текстил: 3 бр., 3-слойна

Оборудване

  • Въртящ се бутон (Вкл./изкл.)
  • Функция за издухване
  • Паркинг позиция върху уреда
  • Съхранение на смукателния маркуч върху уреда
  • Допълнително съхранение на аксесоарите върху уреда
  • Място за съхранение на малки елементи
  • Сваляща се ръкохватка
  • Кука за кабела
  • Паркинг позиция
  • Съхранение на аксесоарите върху уреда
  • Удароустойчив
  • Колела без спирачка: 4 бр.
Сухо/мокро смукачка WD 3 S V-15/6/20 Home

Видео

Сфера на приложение
  • Килими
  • Твърди подове
  • Дамаски
  • Тапицирани мебели
  • Труднодостъпни места (ъгли, пукнатини, пролуки и т.н.)
  • Ефективно изсмукване на течности
Аксесоари