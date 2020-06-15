Смукачката за мокро и сухо почистване WD 3 S V-15/6/20 Home е перфектната машина за дома благодарение на ниската си консумация на енергия от само 1000 W. Със своите специални аксесоари и филтърна система, тя е идеална за почистване на суха мръсотия , както и вода и стъклени парчета. Смукачката впечатлява със своя здрав контейнер от неръждаема стомана от 15 l, 6-метров кабел и 2-метров смукателен маркуч със сваляща се дръжка за удобно прахосмукане в затворени пространства. Другите характеристики включват превключваема дюза за под за дълбоко почистване на килими и твърди подове, дюза за тапицерия за нежно почистване на мека мебел, 3 филтърни торбички от нетъкан текстил, място за съхранение на смукателен маркуч и място за съхранение на главата на машината, практична функция за издухване, ключ за включване и изключване на машината, заключваща система "Pull & Push" за лесно отваряне и затваряне на контейнера, както и ергономично оформена дръжка за носене. Тръбите и подовата дюза също могат да бъдат удобно паркирани в позиция за паркиране на бронята.