WD 3-18 Battery Set V-17/20
Батерийната 18 V смукачка WD 3-18 за мокрo и сухo почистване предлага максимална гъвкавост благодарение на своя 17л пластмасов контейнер, 2м маркуч, функция издухване и патронен филтър.
Безгранично почистване: захранваната с батерии смукачка WD 3-18 за мокро и сухо почистване работи на 18 V платформа Kärcher Battery Power и предлага максимална гъвкавост, компактен дизайн и свобода на движение. Устройството перфектно съчетава 2м смукателен маркуч и подова дюза, може да отстрани мокри, фини или груби замърсявания за нула време. Устройството е оборудвано със здрав 17л пластмасов контейнер, патронен филтър, както и торбичка от нетъкан текстил. Допълнителните характеристики включват практичната функция за издухване за зони, където прахосмученето не е възможно, рафтът за съхранение на инструменти и дребни предмети, въртящият се превключвател за лесно включване и изключване на устройството, ергономично оформената дръжка за носене, както и "Pull & Push" заключваща система, която позволява лесно отваряне и затваряне на контейнера. Позицията за паркиране, осигурена на бронята, позволява тръбите и дюзата за под също да се съхраняват бързо и удобно, когато правите кратка почивка от работа. Обхватът на доставката включва батерия 18 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power и зарядно устройство за батерии.
Характеристики и предимства
18 V Kärcher Battery Power сменяема батерияРаботи отлично без постоянна нужда от електрическо захранване и максимална свобода на движение. Real Time Technology с LCD дисплей на батерията: оставащо време за работа, оставащо време на зареждане и капацитет на батерията. Съвместим с всички устройства в 18 V платформата на Kärcher Battery Power.
Патронен филтърЗа мокро и сухо почистване без смяна на филтъра. Лесен монтаж и отстраняване на филтъра чрез завъртане без допълнителна заключваща част.
Практично съхранение на аксесоариСпестяващо място, сигурно и лесно достъпно съхранение на аксесоари. Компактно за съхранение устройство.
Съхранение на смукателния маркуч върху уреда
- Смукателният маркуч може да се съхранява по начин, който пести място, като се окачи на главата на устройството.
- Интуитивни предпазни механизми за лява и дясна ръка.
Рафт за съхранение
- За безопасно съхранение на инструменти и малки части като винтове или пирони.
Практична функция за издухване
- Навсякъде, където не е възможно да се прахосмуче, помага практичната функция за издухване.
- Отстраняване на замърсявания без усилие, например от чакъл.
Филтърна торбичка от нетъкан текстил
- Трислоен, изключително устойчив на разкъсване флийс.
- За по-дълготрайна мощност на засмукване и изключително задържане на прах.
Междинно съхранение на дръжката на главата на устройството
- Приберете бързо дръжката на главата на устройството, когато си почивате от работа.
Устройството, смукателният маркуч и подовата дюза са оптимално координирани
- За най-добър резултат от почистването, независимо от замърсяванията, сухи или мокри, фини или груби.
- За максимален комфорт и гъвкавост при работа.
„Pull & Push“- заключваща система
- За лесно, бързо и безопасно отваряне и затваряне на контейнера.
Спецификации
Технически данни
|Устройство, захранвано от батерии
|Платформа на батерията
|18 V Платформа на батерията
|Номинална входна мощност (Вт)
|270
|Всмукателна мощност (Вт)
|75
|Вакуум (мбар)
|макс. 110
|Дебит на въздуха (л/с)
|макс. 30
|Капацитет на контейнера (л)
|17
|Материал на контейнера
|Пластмаса
|Цветен компонент
|Глава на устройството жълт Контейнер жълт Борд на устройството жълт
|Стандартни аксесоари (мм)
|35
|Вид батерия
|Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
|Напрежение (В)
|18
|Капацитет (Ач)
|5
|Време на работа с едно зареждане на батерията (мин)
|прибл. 20 (5,0 Ah)
|Време за зареждане със стандартно зарядно (мин)
|585
|Изходяща мощност (A)
|0,5
|Захранване за зарядно устройство (В/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Ниво на шум (дБ(А))
|70
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|4,06
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|7,342
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|349 x 328 x 493
Обхват на доставката
- Вариант: Включена батерия
- Акумулаторни батерии: 18V / 5.0 Ah Battery Power (1 бр.)
- Зарядно устройство: 18 V Battery Power стандартно зарядно (1 бр.)
- Дължина на смукателния маркуч: 2 м
- Тип смукателен маркуч: С огъната ръкохватка
- Материал на смукателния маркуч: Пластмаса
- Сваляща се ръкохватка
- Брой смукателни тръби: 2 бр.
- Дължина на смукателните тръби: 0.5 м
- Номинална ширина на смукателните тръби: 35 мм
- Материал на смукателните тръби: Пластмаса
- Дюза за мокро и сухо изсмукване: клипс
- Дюза за почистване на фуги
- Патронен филтър: 1 бр., Целулоза
- Филтърна торбичка от нетъкан текстил: 1 бр., 3-слойна
Оборудване
- Интелигентен дисплей: Интегриран в батерията
- Функция за издухване
- Паркинг позиция
- Сваляща се ръкохватка
- Паркинг позиция върху уреда
- Съхранение на смукателния маркуч върху уреда
- Допълнително съхранение на аксесоарите върху уреда
- Съхранение на аксесоарите върху уреда
- Удароустойчив
- Колела без спирачка: 4 бр.
Видео
Сфера на приложение
- Тераса
- Площи около дома и градината
- Градинска барака
- Интериор на превозното средство
- Ефективно изсмукване на течности
- Работилница
- Гараж
- Мазе
- Входна част
- Хоби работилница