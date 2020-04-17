WD 3 P V-17/4/20 Workshop

Смукачката WD 3 P V-17/4/20 Workshop се характеризира с пластмасов контейнер 17 л, 4 м кабел, 2 м маркуч, контакт с автоматичен превключвател за включване/изключване и специални аксесоари за хоби работилници.

Смукачката за мокро и сухо почистване WD 3 P V-17/4/20 Workshop е супермощна, енергийно ефективна и компактна – с консумация на енергия само от 1000 W. Специалната смукачка за хоби работилници убеждава с 2 м смукателен маркуч, 4 м кабел, 2 пластмасови тръби, подова дюза Clips, дюза за цепнатини, тънък маркуч за инструменти, адаптер за инструмент и смукателна четка с меки косми. Също така е и практична: Вграденият контакт позволява свързването на електроинструменти директно към машината. Тя се включва или изключва чрез свързания електроинструмент. Машината разполага и със здрав пластмасов контейнер от 17 л, филтърна торба от флийс и подова дюза Clips за бързо и дълбоко почистване на пода. Фините и груби замърсявания могат да бъдат отстранени за миг. По-чувствителните повърхности също могат лесно да се почистват с помощта на смукателната четка. Свалящата се дръжка позволява на накрайниците да бъдат свързани директно към смукателния маркуч, което улеснява работата в тесни пространства. Когато смукачката не може да се използва за изсмукване, полезната функция за издухване помага за отстраняване на замърсяванията.

Характеристики и предимства
Сухо/мокро смукачка WD 3 P V-17/4/20 Workshop: Специални аксесоари за почистване на работната маса
Бързо и щателно вакуумиране на работната маса с помощта на смукателна четка с мек косъм. Нежен към повърхности и затова подходящ за чувствителни зони.
Сухо/мокро смукачка WD 3 P V-17/4/20 Workshop: Контакт с автоматика за включване/изключване за работа с електрически инструменти
Замърсяванията, които възникват при струговане, рязане с трион или шлифоване, се изсмукват веднага. Прахосмукачката се изключва и включва автоматично чрез електрическия инструмент.
Сухо/мокро смукачка WD 3 P V-17/4/20 Workshop: Патронен филтър
За мокро и сухо чистене без допълнителна смяна на филтъра. Лесен монтаж и отстраняване на филтъра чрез завъртане без допълнителна заключваща част.
Практична система за съхранение на кабела и аксесоарите
  • Спестяващо място, сигурно и лесно достъпно съхранение на аксесоари.
  • Захранващият кабел може да се съхранява безопасно с помощта на вградените кабелни куки.
Съхранение на смукателния маркуч върху уреда
  • Смукателният маркуч може да се съхранява по начин, който пести място, като се окачи на главата на устройството.
  • Интуитивни предпазни механизми за лява и дясна ръка.
Рафт за съхранение
  • За безопасно съхранение на инструменти и малки части като винтове и пирони.
Практична функция за издухване
  • Навсякъде, където не е възможно да се прахосмуче, помага практичната функция за издухване.
  • Отстраняване на замърсявания без усилие, например от чакъл.
  • Нежно почистване за деликатни повърхности или сложни предмети.
Филтърна торбичка от нетъкан текстил
  • Трислоен, изключително устойчив на разкъсване флийс.
  • За по-дълготрайна мощност на засмукване и изключително задържане на прах.
Междинно съхранение на дръжката на главата на устройството
  • Приберете бързо дръжката на главата на устройството, когато си почивате от работа.
Сваляща се ръкохватка
  • Предоставя възможност за свързване на различни дюзи директно с маркуча.
  • За лесно изсмукване дори и в най-тесни пространства.
Спецификации

Технически данни

Номинална входна мощност (Вт) 1000
Номинална мощност на вградения контакт (Вт) мин. 100 - макс. 2100
Всмукателна мощност (Вт) 230
Вакуум (мбар) макс. 230
Дебит на въздуха (л/с) макс. 45
Капацитет на контейнера (л) 17
Материал на контейнера Пластмаса
Цветен компонент Глава на устройството жълт Контейнер жълт Борд на устройството жълт
Захранващ кабел (м) 4
Стандартни аксесоари (мм) 35
Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Ниво на шум (дБ(А)) 74
Цвят жълт
Тегло без аксесоари (кг) 4,858
Тегло вкл. Опаковка (кг) 7
Размери (Д х Ш х В) (мм) 349 x 328 x 492

Обхват на доставката

  • Дължина на смукателния маркуч: 2 м
  • Тип смукателен маркуч: С огъната ръкохватка
  • Материал на смукателния маркуч: Пластмаса
  • Сваляща се ръкохватка
  • Брой смукателни тръби: 2 бр.
  • Дължина на смукателните тръби: 0.5 м
  • Номинална ширина на смукателните тръби: 35 мм
  • Материал на смукателните тръби: Пластмаса
  • Дюза за мокро и сухо изсмукване: клипс
  • Дюза за почистване на фуги
  • Гъвкав шлаух: 1 м, 35 мм
  • Адаптер за включване на електрически инструменти
  • Четка с меки косми
  • Патронен филтър: 1 бр., Целулоза
  • Филтърна торбичка от нетъкан текстил: 1 бр., 3-слойна

Оборудване

  • Контакт с автоматика за включване/изключване
  • Въртящ се бутон (Вкл./изкл.)
  • Функция за издухване
  • Паркинг позиция върху уреда
  • Съхранение на смукателния маркуч върху уреда
  • Допълнително съхранение на аксесоарите върху уреда
  • Място за съхранение на малки елементи
  • Сваляща се ръкохватка
  • Кука за кабела
  • Паркинг позиция
  • Съхранение на аксесоарите върху уреда
  • Удароустойчив
  • Колела без спирачка: 4 бр.
Видео

Сфера на приложение
  • Работилница
  • Тераса
  • Мазе
  • Ефективно изсмукване на течности
Аксесоари