Смукачката за мокро и сухо почистване WD 3 P V-17/4/20 Workshop е супермощна, енергийно ефективна и компактна – с консумация на енергия само от 1000 W. Специалната смукачка за хоби работилници убеждава с 2 м смукателен маркуч, 4 м кабел, 2 пластмасови тръби, подова дюза Clips, дюза за цепнатини, тънък маркуч за инструменти, адаптер за инструмент и смукателна четка с меки косми. Също така е и практична: Вграденият контакт позволява свързването на електроинструменти директно към машината. Тя се включва или изключва чрез свързания електроинструмент. Машината разполага и със здрав пластмасов контейнер от 17 л, филтърна торба от флийс и подова дюза Clips за бързо и дълбоко почистване на пода. Фините и груби замърсявания могат да бъдат отстранени за миг. По-чувствителните повърхности също могат лесно да се почистват с помощта на смукателната четка. Свалящата се дръжка позволява на накрайниците да бъдат свързани директно към смукателния маркуч, което улеснява работата в тесни пространства. Когато смукачката не може да се използва за изсмукване, полезната функция за издухване помага за отстраняване на замърсяванията.