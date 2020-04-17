WD 3 P V-17/4/20 Workshop
Смукачката WD 3 P V-17/4/20 Workshop се характеризира с пластмасов контейнер 17 л, 4 м кабел, 2 м маркуч, контакт с автоматичен превключвател за включване/изключване и специални аксесоари за хоби работилници.
Смукачката за мокро и сухо почистване WD 3 P V-17/4/20 Workshop е супермощна, енергийно ефективна и компактна – с консумация на енергия само от 1000 W. Специалната смукачка за хоби работилници убеждава с 2 м смукателен маркуч, 4 м кабел, 2 пластмасови тръби, подова дюза Clips, дюза за цепнатини, тънък маркуч за инструменти, адаптер за инструмент и смукателна четка с меки косми. Също така е и практична: Вграденият контакт позволява свързването на електроинструменти директно към машината. Тя се включва или изключва чрез свързания електроинструмент. Машината разполага и със здрав пластмасов контейнер от 17 л, филтърна торба от флийс и подова дюза Clips за бързо и дълбоко почистване на пода. Фините и груби замърсявания могат да бъдат отстранени за миг. По-чувствителните повърхности също могат лесно да се почистват с помощта на смукателната четка. Свалящата се дръжка позволява на накрайниците да бъдат свързани директно към смукателния маркуч, което улеснява работата в тесни пространства. Когато смукачката не може да се използва за изсмукване, полезната функция за издухване помага за отстраняване на замърсяванията.
Характеристики и предимства
Специални аксесоари за почистване на работната масаБързо и щателно вакуумиране на работната маса с помощта на смукателна четка с мек косъм. Нежен към повърхности и затова подходящ за чувствителни зони.
Контакт с автоматика за включване/изключване за работа с електрически инструментиЗамърсяванията, които възникват при струговане, рязане с трион или шлифоване, се изсмукват веднага. Прахосмукачката се изключва и включва автоматично чрез електрическия инструмент.
Патронен филтърЗа мокро и сухо чистене без допълнителна смяна на филтъра. Лесен монтаж и отстраняване на филтъра чрез завъртане без допълнителна заключваща част.
Практична система за съхранение на кабела и аксесоарите
- Спестяващо място, сигурно и лесно достъпно съхранение на аксесоари.
- Захранващият кабел може да се съхранява безопасно с помощта на вградените кабелни куки.
Съхранение на смукателния маркуч върху уреда
- Смукателният маркуч може да се съхранява по начин, който пести място, като се окачи на главата на устройството.
- Интуитивни предпазни механизми за лява и дясна ръка.
Рафт за съхранение
- За безопасно съхранение на инструменти и малки части като винтове и пирони.
Практична функция за издухване
- Навсякъде, където не е възможно да се прахосмуче, помага практичната функция за издухване.
- Отстраняване на замърсявания без усилие, например от чакъл.
- Нежно почистване за деликатни повърхности или сложни предмети.
Филтърна торбичка от нетъкан текстил
- Трислоен, изключително устойчив на разкъсване флийс.
- За по-дълготрайна мощност на засмукване и изключително задържане на прах.
Междинно съхранение на дръжката на главата на устройството
- Приберете бързо дръжката на главата на устройството, когато си почивате от работа.
Сваляща се ръкохватка
- Предоставя възможност за свързване на различни дюзи директно с маркуча.
- За лесно изсмукване дори и в най-тесни пространства.
Спецификации
Технически данни
|Номинална входна мощност (Вт)
|1000
|Номинална мощност на вградения контакт (Вт)
|мин. 100 - макс. 2100
|Всмукателна мощност (Вт)
|230
|Вакуум (мбар)
|макс. 230
|Дебит на въздуха (л/с)
|макс. 45
|Капацитет на контейнера (л)
|17
|Материал на контейнера
|Пластмаса
|Цветен компонент
|Глава на устройството жълт Контейнер жълт Борд на устройството жълт
|Захранващ кабел (м)
|4
|Стандартни аксесоари (мм)
|35
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Ниво на шум (дБ(А))
|74
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|4,858
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|7
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|349 x 328 x 492
Обхват на доставката
- Дължина на смукателния маркуч: 2 м
- Тип смукателен маркуч: С огъната ръкохватка
- Материал на смукателния маркуч: Пластмаса
- Сваляща се ръкохватка
- Брой смукателни тръби: 2 бр.
- Дължина на смукателните тръби: 0.5 м
- Номинална ширина на смукателните тръби: 35 мм
- Материал на смукателните тръби: Пластмаса
- Дюза за мокро и сухо изсмукване: клипс
- Дюза за почистване на фуги
- Гъвкав шлаух: 1 м, 35 мм
- Адаптер за включване на електрически инструменти
- Четка с меки косми
- Патронен филтър: 1 бр., Целулоза
- Филтърна торбичка от нетъкан текстил: 1 бр., 3-слойна
Оборудване
- Контакт с автоматика за включване/изключване
- Въртящ се бутон (Вкл./изкл.)
- Функция за издухване
- Паркинг позиция върху уреда
- Съхранение на смукателния маркуч върху уреда
- Допълнително съхранение на аксесоарите върху уреда
- Място за съхранение на малки елементи
- Сваляща се ръкохватка
- Кука за кабела
- Паркинг позиция
- Съхранение на аксесоарите върху уреда
- Удароустойчив
- Колела без спирачка: 4 бр.
Видео
Сфера на приложение
- Работилница
- Тераса
- Мазе
- Ефективно изсмукване на течности