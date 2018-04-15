С практичната дюза за кола за вашата смукачка за мокро и сухо почистване можете бързо и без усилие да почиствате текстилните повърхности в колата си, включително багажника, седалките за кола, задните седалки и местата за краката. Накрайникът е подходящ и за прахосмукачка на тапицирани повърхности, мека мебел и матраци в дома.