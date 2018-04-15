Дюза за кола
Гарантирано бързо почистване с прахосмукачка без усилие: С дюзата за кола можете да почиствате удобно и старателно текстилни повърхности в колата си и около къщата.
С практичната дюза за кола за вашата смукачка за мокро и сухо почистване можете бързо и без усилие да почиствате текстилните повърхности в колата си, включително багажника, седалките за кола, задните седалки и местата за краката. Накрайникът е подходящ и за прахосмукачка на тапицирани повърхности, мека мебел и матраци в дома.
Характеристики и предимства
Оптимизирана дюза с нов дизайн за надеждно отстраняване на замърсявания
Накрайникът е практичен, пасва идеално в ръката и е лесен за използване
Подходящ за всички смукачки за мокро и сухо почистване Kärcher Home & Garden и перящи смукачки
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|1
|Стандартна номинална ширина (мм)
|NW 35
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,08
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,214
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|258 x 105 x 40
Съвместими уреди
Сфера на приложение
- Багажник
- Автомобилни седалки
- Задна седалка
- Пространство за крака
- Стелки
- Дамаски
- Тапицирани мебели
- Матраци