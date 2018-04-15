Дюза за кола

Гарантирано бързо почистване с прахосмукачка без усилие: С дюзата за кола можете да почиствате удобно и старателно текстилни повърхности в колата си и около къщата.

С практичната дюза за кола за вашата смукачка за мокро и сухо почистване можете бързо и без усилие да почиствате текстилните повърхности в колата си, включително багажника, седалките за кола, задните седалки и местата за краката. Накрайникът е подходящ и за прахосмукачка на тапицирани повърхности, мека мебел и матраци в дома.

Характеристики и предимства
Оптимизирана дюза с нов дизайн за надеждно отстраняване на замърсявания
Накрайникът е практичен, пасва идеално в ръката и е лесен за използване
Подходящ за всички смукачки за мокро и сухо почистване Kärcher Home & Garden и перящи смукачки
Спецификации

Технически данни

Количество (бр.) 1
Стандартна номинална ширина (мм) NW 35
Цвят черен
Тегло (кг) 0,08
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,214
Размери (Д х Ш х В) (мм) 258 x 105 x 40
Сфера на приложение
  • Багажник
  • Автомобилни седалки
  • Задна седалка
  • Пространство за крака
  • Стелки
  • Дамаски
  • Тапицирани мебели
  • Матраци