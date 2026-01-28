SE 6 Signature Line

Луксозната перящата смукачка SE 6 Signature Line почиства цялостно текстилните повърхности и гарантирана хигиена в дълбочина - до влакната. Идеална за страдащи от алергии и домакинства с домашни любимци.

Само най-иновативните ни продукти с висока производителност носят подписа на технологичния пионер и основател на компанията Алфред Керхер. В допълнение към надписа като ексклузивен елемент на дизайна, луксозната перяща смукачка SE 6 Signature Line може да се похвали с впечатляваща почистваща производителност и особено широка гама от аксесоари. Със своя атрактивен дизайн, машината осигурява хигиенична чистота на различни текстилни повърхности. Изпитаната технология от Kärcher осигурява най-добри резултати при почистване: прясна вода от чешмата и почистващ препарат за килими Kärcher RM 519 се впръскват дълбоко в текстилните влакна под налягане и след това се изсмукват обратно заедно с мръсотия – идеално за семейства, страдащи от алергии и домакинства с домашни любимци. SE 6 Signature Line е многофункционален продукт 3 в 1, който може да се използва и като пълноценна смукачка за сухо и мокро. Други характеристики на оборудването: система с 2 резервоара с подвижен резервоар за прясна и мръсна вода, ергономична дръжка за лесно транспортиране и практично съхранение на аксесоари на устройството. След употреба машината се почиства лесно.

Характеристики и предимства
Перяща смукачка SE 6 Signature Line: Signature Line предимства
Signature Line предимства
Подписът на основателя на компанията Алфред Керхер маркира продукта като най-добър уред Керхер в своята категория. Други изключителни предимства включват съвети в приложението и удължена гаранция. Ексклузивна ергономична поддържаща дръжка, която може да бъде прикрепена към тръбите за по-добро насочване при почистване на подове с мокет.
Перяща смукачка SE 6 Signature Line: Доказана технология на Kärcher за оптимални резултати при почистване
Доказана технология на Kärcher за оптимални резултати при почистване
Почистване в дълбочина на влакната на текстилни повърхности. Лесно и бързо почистване с ефикасен метод за почистване със спрей. Ниска остатъчна влага за бързо съхнене на текстилните повърхности.
Перяща смукачка SE 6 Signature Line: Лесна за използване система с 2 резервоара
Лесна за използване система с 2 резервоара
Два отделни резервоара за прясна и мръсна вода и дръжка за носене. Удобно изваждане и изпразване на резервоара за мръсна вода без контакт с мръсотията.
Изключително гъвкав маркуч 2 в 1
  • Вграден пръскащ маркуч за допълнително удобство при почистване.
  • Дълъг, изключително гъвкав смукателен маркуч за допълнително удобство при почистване.
  • Дръжка със заключваща функция за непрекъснато пръскане при почистване на големи текстилни повърхности.
Многофункционален продукт 3 в 1
  • Универсално приложение със спрей-екстракция върху текстилни повърхности или за мокро и сухо почистване на килими и твърди подове с правилните аксесоари.
Ергономична дръжка за носене
  • Ексклузивна ергономична поддържаща дръжка прави почистването на големи площи с текстилни повърхности лесно и удобно.
  • Регулируема височина: Позицията на дръжката може да бъде индивидуално коригирана към височината на потребителя.
  • Удобна работа с две ръце.
Ергономични аксесоари за изсмукване със спрей-екстракция, мокро и сухо почистване
  • Лесно закрепване и премахване на аксесоарите с едно щракване.
  • Удобно работа благодарение на ергономичната дюза за почистване на големи килими, използвани заедно с дръжката за опора, както и на дюзите за тапицерия и тапицирани повърхности.
  • Универсално приложение с широка гама от аксесоари за мокро и сухо почистване, като превключваемата дюза за сух почистване на пода, а също така съвместима с голям избор от аксесоари за мокро и сухи смукачки.
Практични възможности за съхранение на аксесоари
  • Аксесоарите и маркучът могат да се приберат на устройството – поддържайки всичко чисто и подредено и винаги под ръка, където е необходимо.
Безпроблемно почистване с плоския нагънат филтър
  • Смукачка за мокро и сухо почистване нон-стоп, няма нужда да прекъсвате почистването, за да смените филтъра.
  • Цялостно почистване с добро прахоулавяне.
  • Отделен капак на филтъра за удобно и бързо отстраняване на филтъра, без да се налага да влизате в контакт с мръсотия.
Атрактивен дизайн с големи бутони, удобни въртящи се ключалки и ергономично оформена дръжка за носене
  • За лесно боравене.
  • Улеснява транспортирането на почистващия препарат.
Спецификации

Технически данни

Номинална входна мощност (Вт) 1000
Работна ширина (мм) 227
Обем на резервоара за чиста вода (л) 4
Обем на резервоара за мръсна вода (л) 4
Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Захранващ кабел (м) 6
Цвят Бял
Тегло без аксесоари (кг) 7,5
Тегло вкл. Опаковка (кг) 12,596
Размери (Д х Ш х В) (мм) 424 x 320 x 466
Стандартни аксесоари (мм) 35

Обхват на доставката

  • Дължина на смукателния маркуч: 2 м
  • Тръби за впръскване и екстракция: 2 бр., 0.5 м, Пластмаса
  • Накрайник за под с приставка за твърда повърхност: 227 мм
  • Накрайник за пране на тапицерия: 88 мм
  • Накрайник за фуги
  • Дюза за почистване на фуги
  • Подова дюза за сухо почистване: Превключване
  • Дюза за почистване на тапицерии
  • Плосък филтър: Стандартно
  • Почистващи препарати: Препарат за текстил RM 519, 1 л
  • Филтърна торбичка от нетъкан текстил: 1 бр.
  • Система за комфорт 2 в 1: интегриран маркуч за пръскане и екстракция

Оборудване

  • Поддържаща дръжка
  • Система с два резервоара
  • Практична система за прибиране на шлауха и аксесоарите
Перяща смукачка SE 6 Signature Line
Перяща смукачка SE 6 Signature Line
Перяща смукачка SE 6 Signature Line
Перяща смукачка SE 6 Signature Line
Сфера на приложение
  • Килими
  • Тапицирани мебели
  • Килими
  • Автомобилни седалки
  • Домакински текстил, напр. завеси или калъфки за възглавници
  • Матраци
Аксесоари
Почистващи препарати