SE 6 Signature Line
Луксозната перящата смукачка SE 6 Signature Line почиства цялостно текстилните повърхности и гарантирана хигиена в дълбочина - до влакната. Идеална за страдащи от алергии и домакинства с домашни любимци.
Само най-иновативните ни продукти с висока производителност носят подписа на технологичния пионер и основател на компанията Алфред Керхер. В допълнение към надписа като ексклузивен елемент на дизайна, луксозната перяща смукачка SE 6 Signature Line може да се похвали с впечатляваща почистваща производителност и особено широка гама от аксесоари. Със своя атрактивен дизайн, машината осигурява хигиенична чистота на различни текстилни повърхности. Изпитаната технология от Kärcher осигурява най-добри резултати при почистване: прясна вода от чешмата и почистващ препарат за килими Kärcher RM 519 се впръскват дълбоко в текстилните влакна под налягане и след това се изсмукват обратно заедно с мръсотия – идеално за семейства, страдащи от алергии и домакинства с домашни любимци. SE 6 Signature Line е многофункционален продукт 3 в 1, който може да се използва и като пълноценна смукачка за сухо и мокро. Други характеристики на оборудването: система с 2 резервоара с подвижен резервоар за прясна и мръсна вода, ергономична дръжка за лесно транспортиране и практично съхранение на аксесоари на устройството. След употреба машината се почиства лесно.
Характеристики и предимства
Signature Line предимстваПодписът на основателя на компанията Алфред Керхер маркира продукта като най-добър уред Керхер в своята категория. Други изключителни предимства включват съвети в приложението и удължена гаранция. Ексклузивна ергономична поддържаща дръжка, която може да бъде прикрепена към тръбите за по-добро насочване при почистване на подове с мокет.
Доказана технология на Kärcher за оптимални резултати при почистванеПочистване в дълбочина на влакната на текстилни повърхности. Лесно и бързо почистване с ефикасен метод за почистване със спрей. Ниска остатъчна влага за бързо съхнене на текстилните повърхности.
Лесна за използване система с 2 резервоараДва отделни резервоара за прясна и мръсна вода и дръжка за носене. Удобно изваждане и изпразване на резервоара за мръсна вода без контакт с мръсотията.
Изключително гъвкав маркуч 2 в 1
- Вграден пръскащ маркуч за допълнително удобство при почистване.
- Дълъг, изключително гъвкав смукателен маркуч за допълнително удобство при почистване.
- Дръжка със заключваща функция за непрекъснато пръскане при почистване на големи текстилни повърхности.
Многофункционален продукт 3 в 1
- Универсално приложение със спрей-екстракция върху текстилни повърхности или за мокро и сухо почистване на килими и твърди подове с правилните аксесоари.
Ергономична дръжка за носене
- Ексклузивна ергономична поддържаща дръжка прави почистването на големи площи с текстилни повърхности лесно и удобно.
- Регулируема височина: Позицията на дръжката може да бъде индивидуално коригирана към височината на потребителя.
- Удобна работа с две ръце.
Ергономични аксесоари за изсмукване със спрей-екстракция, мокро и сухо почистване
- Лесно закрепване и премахване на аксесоарите с едно щракване.
- Удобно работа благодарение на ергономичната дюза за почистване на големи килими, използвани заедно с дръжката за опора, както и на дюзите за тапицерия и тапицирани повърхности.
- Универсално приложение с широка гама от аксесоари за мокро и сухо почистване, като превключваемата дюза за сух почистване на пода, а също така съвместима с голям избор от аксесоари за мокро и сухи смукачки.
Практични възможности за съхранение на аксесоари
- Аксесоарите и маркучът могат да се приберат на устройството – поддържайки всичко чисто и подредено и винаги под ръка, където е необходимо.
Безпроблемно почистване с плоския нагънат филтър
- Смукачка за мокро и сухо почистване нон-стоп, няма нужда да прекъсвате почистването, за да смените филтъра.
- Цялостно почистване с добро прахоулавяне.
- Отделен капак на филтъра за удобно и бързо отстраняване на филтъра, без да се налага да влизате в контакт с мръсотия.
Атрактивен дизайн с големи бутони, удобни въртящи се ключалки и ергономично оформена дръжка за носене
- За лесно боравене.
- Улеснява транспортирането на почистващия препарат.
Спецификации
Технически данни
|Номинална входна мощност (Вт)
|1000
|Работна ширина (мм)
|227
|Обем на резервоара за чиста вода (л)
|4
|Обем на резервоара за мръсна вода (л)
|4
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Захранващ кабел (м)
|6
|Цвят
|Бял
|Тегло без аксесоари (кг)
|7,5
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|12,596
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|424 x 320 x 466
|Стандартни аксесоари (мм)
|35
Обхват на доставката
- Дължина на смукателния маркуч: 2 м
- Тръби за впръскване и екстракция: 2 бр., 0.5 м, Пластмаса
- Накрайник за под с приставка за твърда повърхност: 227 мм
- Накрайник за пране на тапицерия: 88 мм
- Накрайник за фуги
- Дюза за почистване на фуги
- Подова дюза за сухо почистване: Превключване
- Дюза за почистване на тапицерии
- Плосък филтър: Стандартно
- Почистващи препарати: Препарат за текстил RM 519, 1 л
- Филтърна торбичка от нетъкан текстил: 1 бр.
- Система за комфорт 2 в 1: интегриран маркуч за пръскане и екстракция
Оборудване
- Поддържаща дръжка
- Система с два резервоара
- Практична система за прибиране на шлауха и аксесоарите
Сфера на приложение
- Килими
- Тапицирани мебели
- Килими
- Автомобилни седалки
- Домакински текстил, напр. завеси или калъфки за възглавници
- Матраци