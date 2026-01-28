Само най-иновативните ни продукти с висока производителност носят подписа на технологичния пионер и основател на компанията Алфред Керхер. В допълнение към надписа като ексклузивен елемент на дизайна, луксозната перяща смукачка SE 6 Signature Line може да се похвали с впечатляваща почистваща производителност и особено широка гама от аксесоари. Със своя атрактивен дизайн, машината осигурява хигиенична чистота на различни текстилни повърхности. Изпитаната технология от Kärcher осигурява най-добри резултати при почистване: прясна вода от чешмата и почистващ препарат за килими Kärcher RM 519 се впръскват дълбоко в текстилните влакна под налягане и след това се изсмукват обратно заедно с мръсотия – идеално за семейства, страдащи от алергии и домакинства с домашни любимци. SE 6 Signature Line е многофункционален продукт 3 в 1, който може да се използва и като пълноценна смукачка за сухо и мокро. Други характеристики на оборудването: система с 2 резервоара с подвижен резервоар за прясна и мръсна вода, ергономична дръжка за лесно транспортиране и практично съхранение на аксесоари на устройството. След употреба машината се почиства лесно.