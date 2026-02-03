Дълбоко почистващо въздействие, съчетано с ергономичен дизайн и многофункционалност: перящата смукачка SE 4 с атрактивен дизайн осигурява хигиенично почистване чак до влакната на много текстилни повърхности. Изпитаната технология за извличане чрез пулверизиране от Kärcher осигурява най-добри резултати при почистване: прясна вода от чешмата и почистващ препарат за килими Kärcher RM 519 се впръскват дълбоко в текстилните влакна под налягане и след това се изсмукват обратно заедно с разхлабената мръсотия – идеално за семейства, страдащи от алергии и домакинства с домашни любимци. Уредът е многофункционален продукт 3 в 1, работещ и като пълноценна прахосмукачка за сухо и мокро почистване. Големият полупрозрачен 4-литров резервоар за прясна вода е устойчив на удар и може да се сваля, което го прави лесен за пълнене и изпразване. Мръсната вода, която се вакуумира, се събира в контейнера. Дръжката за носене 3 в 1 е предназначена да направи пренасянето, отварянето, затварянето и изпразването на контейнера безпроблемно. Доставените аксесоари могат да бъдат спретнато прибрани на самото устройство. Устройството се почиства лесно след употреба, за да се гарантира дълъг живот на продукта.