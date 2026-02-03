SE 4 Plus
Перящата смукачка SE 4 улеснява цялостното почистване на текстилни повърхности за хигиена чак до влакната. Идеален за семейства, страдащи от алергии и домакинства с домашни любимци.
Дълбоко почистващо въздействие, съчетано с ергономичен дизайн и многофункционалност: перящата смукачка SE 4 с атрактивен дизайн осигурява хигиенично почистване чак до влакната на много текстилни повърхности. Изпитаната технология за извличане чрез пулверизиране от Kärcher осигурява най-добри резултати при почистване: прясна вода от чешмата и почистващ препарат за килими Kärcher RM 519 се впръскват дълбоко в текстилните влакна под налягане и след това се изсмукват обратно заедно с разхлабената мръсотия – идеално за семейства, страдащи от алергии и домакинства с домашни любимци. Уредът е многофункционален продукт 3 в 1, работещ и като пълноценна прахосмукачка за сухо и мокро почистване. Големият полупрозрачен 4-литров резервоар за прясна вода е устойчив на удар и може да се сваля, което го прави лесен за пълнене и изпразване. Мръсната вода, която се вакуумира, се събира в контейнера. Дръжката за носене 3 в 1 е предназначена да направи пренасянето, отварянето, затварянето и изпразването на контейнера безпроблемно. Доставените аксесоари могат да бъдат спретнато прибрани на самото устройство. Устройството се почиства лесно след употреба, за да се гарантира дълъг живот на продукта.
Характеристики и предимства
Доказана технология на Kärcher за оптимални резултати при почистванеПочистване в дълбочина на влакната на текстилни повърхности. Лесно и бързо почистване с ефикасен метод за почистване със спрей. Ниска остатъчна влага за бързо съхнене на текстилните повърхности.
Свалящ се контейнер за чиста водаРезервоарът за прясна вода е лесен за пълнене и изпразване. Удароустойчив и полупрозрачен контейнер за дълъг живот. Резервоарът за прясна вода се поставя лесно в устройството.
Изключително гъвкав маркуч 2 в 1Вграден пръскащ маркуч за допълнително удобство при почистване. Дълъг, изключително гъвкав смукателен маркуч за допълнително удобство при почистване. Дръжка със заключваща функция за непрекъснато пръскане при почистване на големи текстилни повърхности.
Многофункционален продукт 3 в 1
- Универсално приложение със спрей-екстракция върху текстилни повърхности или за мокро и сухо почистване на килими и твърди подове с правилните аксесоари.
Удобна дръжка за носене 3 в 1
- Проектиран за комфорт при носене, както и при отваряне, затваряне или изпразване на контейнера.
Ергономични аксесоари за изсмукване със спрей-екстракция, мокро и сухо почистване
- Лесно закрепване и премахване на аксесоарите с едно щракване.
- Допълнително удобство на ергономичната подова дюза за изсмукване за големи площи с мокет.
- Универсално приложение с широка гама от аксесоари за мокро и сухо смукачка, като накрайника за под Clips за използване върху твърди подове и килими, а също така съвместим с голям избор от аксесоари.
Практични възможности за съхранение на аксесоари
- Аксесоарите и маркучът за изсмукване на SE могат да бъдат спретнато прибрани върху корпуса на уреда и върху малкия рафт за съхранение. Това поддържа всичко подредено и гарантира, че е винаги под ръка, където и да е необходимо.
- Удобен рафт на устройството за поддържане на гъби, кърпи и други дребни предмети лесно достъпни по време на почистване.
- Практична кука за лесно съхранение на захранващия кабел.
Здрав корпус на уреда и устойчив на удар резервоар за прясна вода
- За по-дълъг експлоатационен срок.
Спецификации
Технически данни
|Номинална входна мощност (Вт)
|1000
|Работна ширина (мм)
|227
|Обем на резервоара за чиста вода (л)
|4
|Обем на резервоара за мръсна вода (л)
|4
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Захранващ кабел (м)
|6
|Цвят
|Бял
|Тегло без аксесоари (кг)
|7,6
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|12,209
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|430 x 385 x 535
|Стандартни аксесоари (мм)
|35
¹⁾ Важи само за спрей екстракция
Обхват на доставката
- Дължина на смукателния маркуч: 2 м
- Тръби за впръскване и екстракция: 2 бр., 0.5 м, Пластмаса
- Накрайник за под с приставка за твърда повърхност: 227 мм
- Накрайник за пране на тапицерия: 88 мм
- Накрайник за фуги
- Накрайник за мокър и сух вакуум за под: Щипки за употреба върху твърди подове и килими
- Дюза за почистване на фуги
- Дюза за почистване на тапицерии
- Филтър от пяна
- Почистващи препарати: Препарат за текстил RM 519, 1 л
- Филтърна торбичка от нетъкан текстил: 1 бр.
- Система за комфорт 2 в 1: интегриран маркуч за пръскане и екстракция
Оборудване
- Удароустойчив
- Комфортна дръжка за носене 3 в 1
- Съхранение на аксесоарите върху уреда
- Място за съхранение на малки елементи
Сфера на приложение
- Килими
- Тапицирани мебели
- Килими
- Автомобилни седалки
- Домакински текстил, напр. завеси или калъфки за възглавници
- Матраци