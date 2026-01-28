SE 5
Перящата смукачка SE 5 улеснява почистването на текстилни повърхности като килими или тапицерия чак до влакната. Идеален за семейства, страдащи от алергии и домакинства с домашни любимци.
Дълбоко почистващо въздействие, съчетано с ергономичен дизайн и многофункционалност: перящата смукачка SE 5 с атрактивен издърпващ се дизайн осигурява хигиенично почистване на много текстилни повърхности, като килими, тапицерия и мека мебел, килими, стълби с мокет, матраци, стени завеси и столчета за кола. Изпитаната технология за извличане чрез пулверизиране от Kärcher осигурява най-добри резултати при почистване: прясна вода от чешмата и почистващ препарат за килими Kärcher RM 519 се впръскват дълбоко в текстилните влакна под налягане и след това се изсмукват обратно заедно с разхлабената мръсотия – идеално за семейства, страдащи от алергии и домакинства с домашни любимци. SE 5 е многофункционален продукт 3 в 1, който може да се използва и като пълноценна прахосмукачка за мокро и сухо почистване със своята широка гама от аксесоари. Други характеристики на оборудването: система с 2 резервоара с подвижен резервоар за прясна и мръсна вода, ергономична дръжка за лесно транспортиране и практично съхранение на аксесоари на устройството. След употреба устройството се почиства лесно за дълъг живот на продукта.
Характеристики и предимства
Доказана технология на Kärcher за оптимални резултати при почистванеПочистване в дълбочина на влакната на текстилни повърхности. Ефективна технология за и бързо и лесно почистване. Ниска остатъчна влага за бързо съхнене на текстилните повърхности.
Лесна за използване система с 2 резервоараДва отделни резервоара за прясна и мръсна вода и дръжка за носене. Удобно изваждане и изпразване на резервоара за мръсна вода без контакт с мръсотията.
Изключително гъвкав маркуч 2 в 1Вграден пръскащ маркуч за допълнително удобство при почистване. Дълъг, изключително гъвкав смукателен маркуч за допълнително удобство при почистване. Дръжка със заключваща функция за непрекъснато пръскане при почистване на големи текстилни повърхности.
Многофункционален продукт 3 в 1
- Универсално приложение със спрей-екстракция върху текстилни повърхности или за мокро и сухо почистване на килими и твърди подове с правилните аксесоари.
Ергономични аксесоари за изсмукване със спрей-екстракция, мокро и сухо почистване
- Лесно закрепване и премахване на аксесоарите с едно щракване.
- Ергономичната подова дюза за спрей екстракция прави почистването дори на големи килими удобно.
- Универсално приложение с широка гама от аксесоари за мокро и сухо почистване, като превключваемата дюза за сух почистване на пода, а също така съвместима с голям избор от аксесоари за мокро и сухи смукачки.
Практични възможности за съхранение на аксесоари
- Аксесоарите и маркучът могат да се приберат на устройството – поддържайки всичко чисто и подредено и винаги под ръка, където е необходимо.
Безпроблемно почистване с плоския нагънат филтър
- Смукачка за мокро и сухо почистване нон-стоп, няма нужда да прекъсвате почистването, за да смените филтъра.
- Цялостно почистване с добро прахоулавяне.
- Отделен капак на филтъра за удобно и бързо отстраняване на филтъра, без да се налага да влизате в контакт с мръсотия.
Атрактивен дизайн с големи бутони и удобни капачки.
- За лесно боравене.
Ергономично оформена дръжка за носене
- Улеснява транспортирането на почистващия препарат.
Спецификации
Технически данни
|Номинална входна мощност (Вт)
|1000
|Работна ширина (мм)
|227
|Обем на резервоара за чиста вода (л)
|4
|Обем на резервоара за мръсна вода (л)
|4
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Захранващ кабел (м)
|6
|Цвят
|Бял
|Тегло без аксесоари (кг)
|7,5
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|11
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|424 x 320 x 466
|Стандартни аксесоари (мм)
|35
Обхват на доставката
- Дължина на смукателния маркуч: 2 м
- Тръби за впръскване и екстракция: 2 бр., 0.5 м, Пластмаса
- Накрайник за под с приставка за твърда повърхност: 227 мм
- Дюза за почистване на фуги
- Подова дюза за сухо почистване: Превключване
- Дюза за почистване на тапицерии
- Плосък филтър: Стандартно
- Почистващи препарати: Препарат за текстил RM 519, 100 мл
- Филтърна торбичка от нетъкан текстил: 1 бр.
- Система за комфорт 2 в 1: интегриран маркуч за пръскане и екстракция
Оборудване
- Практична система за прибиране на шлауха и аксесоарите
Сфера на приложение
- Килими
- Тапицирани мебели
- Килими
- Автомобилни седалки
- Домакински текстил, напр. завеси или калъфки за възглавници
- Матраци