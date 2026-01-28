Дълбоко почистващо въздействие, съчетано с ергономичен дизайн и многофункционалност: перящата смукачка SE 5 с атрактивен издърпващ се дизайн осигурява хигиенично почистване на много текстилни повърхности, като килими, тапицерия и мека мебел, килими, стълби с мокет, матраци, стени завеси и столчета за кола. Изпитаната технология за извличане чрез пулверизиране от Kärcher осигурява най-добри резултати при почистване: прясна вода от чешмата и почистващ препарат за килими Kärcher RM 519 се впръскват дълбоко в текстилните влакна под налягане и след това се изсмукват обратно заедно с разхлабената мръсотия – идеално за семейства, страдащи от алергии и домакинства с домашни любимци. SE 5 е многофункционален продукт 3 в 1, който може да се използва и като пълноценна прахосмукачка за мокро и сухо почистване със своята широка гама от аксесоари. Други характеристики на оборудването: система с 2 резервоара с подвижен резервоар за прясна и мръсна вода, ергономична дръжка за лесно транспортиране и практично съхранение на аксесоари на устройството. След употреба устройството се почиства лесно за дълъг живот на продукта.