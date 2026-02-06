Напълно преработен, изключително дълъг и още по-тесен накрайник за още по-добра работа. Това означава, че труднодостъпни места като много малки пролуки и пукнатини, както в колата, така и около къщата, могат да бъдат почистени още по-лесно. Накрайникът е подходящ за всички многофункционални смукачки Kärcher Home & Garden.