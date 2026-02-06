Изключително дълъг накрайник за фуги

Изключително дълъг накрайник. Идеален за труднодостъпни места в автомобила (например пролуки и пукнатини). Подходящ за всички многофункционални смукачки Kärcher Home & Garden.

Напълно преработен, изключително дълъг и още по-тесен накрайник за още по-добра работа. Това означава, че труднодостъпни места като много малки пролуки и пукнатини, както в колата, така и около къщата, могат да бъдат почистени още по-лесно. Накрайникът е подходящ за всички многофункционални смукачки Kärcher Home & Garden.

Характеристики и предимства
Принципно преработен, още по-тесен и по-дълъг накрайник за фуги
За основното почистване на труднодостъпни места в автомобила или домакинството
Подходящ за всички смукачки за мокро и сухо почистване Kärcher Home & Garden и перящи смукачки
Спецификации

Технически данни

Количество (бр.) 1
Стандартна номинална ширина (мм) 35
Цвят черен
Тегло (кг) 0,061
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,109
Размери (Д х Ш х В) (мм) 350 x 40 x 40
Сфера на приложение
  • Междинни пространства
  • Труднодостъпни места (ъгли, пукнатини, пролуки и т.н.)
  • Странични джобове в автомобила