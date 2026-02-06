Изключително дълъг накрайник за фуги
Изключително дълъг накрайник. Идеален за труднодостъпни места в автомобила (например пролуки и пукнатини). Подходящ за всички многофункционални смукачки Kärcher Home & Garden.
Напълно преработен, изключително дълъг и още по-тесен накрайник за още по-добра работа. Това означава, че труднодостъпни места като много малки пролуки и пукнатини, както в колата, така и около къщата, могат да бъдат почистени още по-лесно. Накрайникът е подходящ за всички многофункционални смукачки Kärcher Home & Garden.
Характеристики и предимства
Принципно преработен, още по-тесен и по-дълъг накрайник за фуги
За основното почистване на труднодостъпни места в автомобила или домакинството
Подходящ за всички смукачки за мокро и сухо почистване Kärcher Home & Garden и перящи смукачки
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|1
|Стандартна номинална ширина (мм)
|35
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,061
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,109
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|350 x 40 x 40
Съвместими уреди
Сфера на приложение
- Междинни пространства
- Труднодостъпни места (ъгли, пукнатини, пролуки и т.н.)
- Странични джобове в автомобила