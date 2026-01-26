Препарат за почистване на интериор RM 651, 500мл

За освежен и чист интериор без миризми: От купето до гуменото уплътнение, от дисплея до тапицерията и кожата. С антистатичен ефект и ефективно неутрализиране на миризмата.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (мл) 500
Опаковъчна единица (бр.) 8
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,553
Размери (Д х Ш х В) (мм) 80 x 80 x 280
Сфера на приложение
  • Изкуствени облицовки
  • Автомобилни седалки
  • Интериор на превозното средство
  • Купе