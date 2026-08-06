Летен концентрат за прозорци 1:100 разреждане RM 672, 250мл
Високоефективен почистващ концентрат за видимост без следи и отблясъци през лятото. Ефективно премахва остатъците от насекоми и птичи екскременти. Разреждане: 250 мл осигурява 25 л почистващо средство.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (мл)
|250
|Опаковъчна единица (бр.)
|10
|Тегло с опаковката (кг)
|0,305
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|50 x 50 x 210
Качества
- Много ефективен концентрат за миене на предното стъкло през летните месеци. 250 милилитра концентрат дава до 25 литра течност за миене на предното стъкло.
- чистене което се суши без остатък и без следи
- Надеждно разтваря замърсяването с мазнини, масла и отработени газове. Омекотява замърсяването от насекоми и надеждно го разтваря
- Намалява отблясъците от светлината
- Добри овлажняващи свойства
- Не причинява пукнатини върху поликарбоната и е подходящ например за почистване на фарове
- Лесно дозиране с помощта на вградената дозираща камера.
- Може да се смесва с почистващ препарат за зима на Kärcher. Не е необходимо казанчето да се източва през преходните периоди есен и пролет.
- Може да се смесва с вода с всякаква степен на твърдост благодарение на формулата против вар. Няма калциране на устройството за миене на предното стъкло или запушване на дюзите за пръскане.
- Подходящ за плоски струи
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
- H315 Предизвиква дразнене на кожата.
- H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.
- H317 Може да причини алергична кожна реакция.
- P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
- P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
- P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
- P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
- P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
- P332 + P313 При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.
- P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- K 1
- K 1 *MX
- K 1 Battery
- K 1 Battery Lite *CN
- K 1 Battery Pressure Washer
- K 1 Car *ID
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic *EU
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Home
- K 2.75-PL-WB
- K 25 Silent Limited Edition
- K 2500 PLUS-N * EUR
- K 3
- K 3 Classic
- K 3 Compact Car
- K 3 Full Control
- K 3 Full Controll
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home
- K 4
- K 4 Full Control
- K 4 Full Controll Car
- K 4 Home *EU
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Power Control Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 490M-PL-FLEX*EU
- K 490M-PL.-F.S.*EUR
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
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- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Smart Control
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- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 502MS-PLUS *EU
- K 7
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- K 7 Premium eco!ogic Home
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Сфера на приложение
- Автомобилни стъкла