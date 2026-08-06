Летен концентрат за прозорци 1:100 разреждане RM 672, 250мл

Високоефективен почистващ концентрат за видимост без следи и отблясъци през лятото. Ефективно премахва остатъците от насекоми и птичи екскременти. Разреждане: 250 мл осигурява 25 л почистващо средство.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (мл) 250
Опаковъчна единица (бр.) 10
Тегло с опаковката (кг) 0,305
Размери (Д × Ш × В) (мм) 50 x 50 x 210
Качества
  • Много ефективен концентрат за миене на предното стъкло през летните месеци. 250 милилитра концентрат дава до 25 литра течност за миене на предното стъкло.
  • чистене което се суши без остатък и без следи
  • Надеждно разтваря замърсяването с мазнини, масла и отработени газове. Омекотява замърсяването от насекоми и надеждно го разтваря
  • Намалява отблясъците от светлината
  • Добри овлажняващи свойства
  • Не причинява пукнатини върху поликарбоната и е подходящ например за почистване на фарове
  • Лесно дозиране с помощта на вградената дозираща камера.
  • Може да се смесва с почистващ препарат за зима на Kärcher. Не е необходимо казанчето да се източва през преходните периоди есен и пролет.
  • Може да се смесва с вода с всякаква степен на твърдост благодарение на формулата против вар. Няма калциране на устройството за миене на предното стъкло или запушване на дюзите за пръскане.
  • Подходящ за плоски струи
Летен концентрат за прозорци 1:100 разреждане RM 672, 250мл
Летен концентрат за прозорци 1:100 разреждане RM 672, 250мл
Летен концентрат за прозорци 1:100 разреждане RM 672, 250мл
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
  • H315 Предизвиква дразнене на кожата.
  • H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.
  • H317 Може да причини алергична кожна реакция.
  • P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
  • P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
  • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
  • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
  • P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
  • P332 + P313 При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.
  • P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
  • Автомобилни стъкла