Най-добрият начин за обезледяване на стъклата на автомобила с домашни средства

Освен стъргалки за лед могат да се използват и спрейове за размразяване на автомобили. Те се напръскват върху заледените повърхности и разтварят леда по предното стъкло и останалите автомобилни прозорци благодарение на съдържащите се в тях алкохоли. След това е необходимо само да избършете стъклата. Препоръчително е да напръскате още един тънък слой спрей, така че повърхностите да останат без лед за по-дълго време. Спрейовете за размразяване на автомобили могат да помогнат и при замръзнали ключалки на вратите.

Солта е домашен лек, който може да се използва за обезледяване на автомобил. Подобно на пътната сол, тя спомага за предотвратяване на образуването на лед върху стъклата на автомобила. За целта добавете 6 супени лъжици сол към 1 литър вода и напръскайте със сместа стъклата, ключалките и уплътненията на вратите, за предпочитане вечер. Това може да ви спести необходимостта от размразяване на автомобила на следващата сутрин. Важно е солта да бъде напълно разтворена, тъй като в противен случай може да остави драскотини по стъклото и боята.

Въпреки че може да изглежда като бързо решение, горещата вода не трябва да се използва за обезледяване на автомобил. Внезапната температурна разлика може да доведе до напукване на предното стъкло и трайни повреди.