Зарядно за кола

Винаги готов за работа, дори когато пътувате – със зарядното устройство за автомобил, акумулаторната стъргалка за лед и мобилната водоструйка могат да се зареждат по време на пътуване с кола чрез акумулатора на колата.

Зарядното устройство за автомобил от Kärcher зарежда акумулаторната стъргалка за лед и мобилната водоструйка с помощта на 12-волтовата запалка в колата. По този начин и двете устройства могат да се зареждат доста лесно чрез акумулатора на автомобила дори когато пътувате и винаги са готови за път. По този начин зарядното за автомобили гарантира по-голямо удобство и гъвкавост.

Характеристики и предимства
С връзка към стнадартната запалка на колата.
  • За удобно свързване в колата.
Гарантирано готов за работа дори когато пътувате
  • Винаги достатъчно време за работа на батерията, благодарение на възможността за зареждане чрез акумулатора на автомобила.
  • По-голяма гъвкавост, независимо от електрическия контакт.
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло без аксесоари (кг) 0,05
Тегло с опаковката (кг) 0,104
Размери (Д × Ш × В) (мм) 100 x 24 x 24
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