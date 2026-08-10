Зарядното устройство за автомобил от Kärcher зарежда акумулаторната стъргалка за лед и мобилната водоструйка с помощта на 12-волтовата запалка в колата. По този начин и двете устройства могат да се зареждат доста лесно чрез акумулатора на автомобила дори когато пътувате и винаги са готови за път. По този начин зарядното за автомобили гарантира по-голямо удобство и гъвкавост.