Зарядно за кола
Винаги готов за работа, дори когато пътувате – със зарядното устройство за автомобил, акумулаторната стъргалка за лед и мобилната водоструйка могат да се зареждат по време на пътуване с кола чрез акумулатора на колата.
Зарядното устройство за автомобил от Kärcher зарежда акумулаторната стъргалка за лед и мобилната водоструйка с помощта на 12-волтовата запалка в колата. По този начин и двете устройства могат да се зареждат доста лесно чрез акумулатора на автомобила дори когато пътувате и винаги са готови за път. По този начин зарядното за автомобили гарантира по-голямо удобство и гъвкавост.
Характеристики и предимства
С връзка към стнадартната запалка на колата.
- За удобно свързване в колата.
Гарантирано готов за работа дори когато пътувате
- Винаги достатъчно време за работа на батерията, благодарение на възможността за зареждане чрез акумулатора на автомобила.
- По-голяма гъвкавост, независимо от електрическия контакт.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло без аксесоари (кг)
|0,05
|Тегло с опаковката (кг)
|0,104
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|100 x 24 x 24