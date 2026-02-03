EDI 4

Със своя въртящ се диск, акумулаторната стъргалка за лед EDI 4 премахва дори упорит лед от стъклата на автомобила с едно движение.

Акумулаторната стъргалка за лед EDI 4 най-накрая слага край на трудната задача за изтъргване на леда от автомобилните стъкла. Със своя въртящ се диск и здрави пластмасови остриета, уредът премахва дори упорит лед от стъклата на автомобила без усилие с едно движение. Ако EDI 4 е в режим на готовност, натиснете леко отгоре, за да накарате дискът да започне да се върти и ледът ще изчезне. Ако остриетата се износят, изваждащият диск може да бъде заменен без никакви инструменти (дискът е наличен като заместваща част). Модерният и компактен дизайн на уреда за лед, заедно със защитния капак, го правят лесен за работа и съхранение. Едно зареждане на батерията е достатъчно за няколко приложения. Вградената LED светлина мига, когато устройството трябва да бъде заредено.

Характеристики и предимства
Акумулаторна стъргалка за автомобили EDI 4: Въртящ се диск със здрави пластмасови остриета
Въртящ се диск със здрави пластмасови остриета
Акумулаторна стъргалка за автомобили EDI 4: Лесна смяна на диска
Лесна смяна на диска
Акумулаторна стъргалка за автомобили EDI 4: Мощни литиево-йонни клетки
Мощни литиево-йонни клетки
Лесно управление
LED дисплей върху корпуса
Включва защитно покритие
Спецификации

Технически данни

Вид батерия Литиево-йонни акумулаторни батерии
Време за работа с едно зареждане (мин) 15
Време за зареждане на батерията (ч) 3
Диаметър на диска (мм) 100
Скорост на диска (об/мин) 500
Тегло без аксесоари (кг) 0,55
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,869
Размери (Д х Ш х В) (мм) 133 x 124 x 110

Обхват на доставката

  • Литиево-йонни акумулаторни батерии
  • Кабел за зареждане на батерията
  • Предпазен капак
  • Скрепер диск

Видео

Сфера на приложение
  • Автомобилни стъкла
Аксесоари