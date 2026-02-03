Акумулаторната стъргалка за лед EDI 4 най-накрая слага край на трудната задача за изтъргване на леда от автомобилните стъкла. Със своя въртящ се диск и здрави пластмасови остриета, уредът премахва дори упорит лед от стъклата на автомобила без усилие с едно движение. Ако EDI 4 е в режим на готовност, натиснете леко отгоре, за да накарате дискът да започне да се върти и ледът ще изчезне. Ако остриетата се износят, изваждащият диск може да бъде заменен без никакви инструменти (дискът е наличен като заместваща част). Модерният и компактен дизайн на уреда за лед, заедно със защитния капак, го правят лесен за работа и съхранение. Едно зареждане на батерията е достатъчно за няколко приложения. Вградената LED светлина мига, когато устройството трябва да бъде заредено.