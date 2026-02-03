EDI 4
Със своя въртящ се диск, акумулаторната стъргалка за лед EDI 4 премахва дори упорит лед от стъклата на автомобила с едно движение.
Акумулаторната стъргалка за лед EDI 4 най-накрая слага край на трудната задача за изтъргване на леда от автомобилните стъкла. Със своя въртящ се диск и здрави пластмасови остриета, уредът премахва дори упорит лед от стъклата на автомобила без усилие с едно движение. Ако EDI 4 е в режим на готовност, натиснете леко отгоре, за да накарате дискът да започне да се върти и ледът ще изчезне. Ако остриетата се износят, изваждащият диск може да бъде заменен без никакви инструменти (дискът е наличен като заместваща част). Модерният и компактен дизайн на уреда за лед, заедно със защитния капак, го правят лесен за работа и съхранение. Едно зареждане на батерията е достатъчно за няколко приложения. Вградената LED светлина мига, когато устройството трябва да бъде заредено.
Характеристики и предимства
Въртящ се диск със здрави пластмасови остриета
Лесна смяна на диска
Мощни литиево-йонни клетки
Лесно управление
LED дисплей върху корпуса
Включва защитно покритие
Спецификации
Технически данни
|Вид батерия
|Литиево-йонни акумулаторни батерии
|Време за работа с едно зареждане (мин)
|15
|Време за зареждане на батерията (ч)
|3
|Диаметър на диска (мм)
|100
|Скорост на диска (об/мин)
|500
|Тегло без аксесоари (кг)
|0,55
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,869
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|133 x 124 x 110
Обхват на доставката
- Литиево-йонни акумулаторни батерии
- Кабел за зареждане на батерията
- Предпазен капак
- Скрепер диск
Видео
Сфера на приложение
- Автомобилни стъкла