Аксесоари за водоструйка

Почистване на подови повърхности и стъпала

Студеният сезон също оставя следи във външни райони. С подходящите аксесоари, мъх, лишеи или зелени слоеве по терасите и балконите могат да бъдат премахнати бързо и старателно.

Моделите T-Racer са особено подходящи за почистване на големи каменни или дървени площи, тъй като разстоянието на почистващите дюзи до повърхността може да се регулира индивидуално. Също така за по-малки или неравни места, като стълбища, Kärcher има правилното решение за почистване: благодарение на мощната комбинация от струя под високо налягане и ръчно натискане на четките, приспособленията за почистване на повърхности са идеалното универсално оръжие срещу мръсотия.

Всестранна чистота. За да се чувстват хората добре както отвън, така и отвътре.