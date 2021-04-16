Аксесоари за водоструйка
Идеалният помощник за всяко предизвикателство в собствения ви дом: с аксесоарите Kärcher можете да разширите възможностите за приложение на вашата водоструйка точно и удобно.
КАЖЕТЕ ОТНОВО УАУ. И УАУ. И УАУ.
Освободете пълния потенциал на вашата водоструйка с подходящите аксесоари. Каквото и предизвикателство да възникне при почистването, винаги ще имате надмощие: нито една стена не е твърде висока, нито един ъгъл е твърде скрит и няма мръсотия, която е твърде упорита за вас, вашата водоструйка и подходящите аксесоари. Открийте цялото разнообразие и различните приложения.
Области на приложение
Почистване на автомобили, мотоциклети, велосипеди...
Почистете колата си като експерт: от пеногенератора за оптимално разпределение на почистващия препарат и разнообразните меки четки за внимателно почистване на боядисаните повърхности, до отстраняването на мръсотия от джантите на гумите. Нашите почистващи решения осигуряват блестящи повърхности и сияйни лица.
Почистване на подови повърхности и стъпала
Студеният сезон също оставя следи във външни райони. С подходящите аксесоари, мъх, лишеи или зелени слоеве по терасите и балконите могат да бъдат премахнати бързо и старателно.
Моделите T-Racer са особено подходящи за почистване на големи каменни или дървени площи, тъй като разстоянието на почистващите дюзи до повърхността може да се регулира индивидуално. Също така за по-малки или неравни места, като стълбища, Kärcher има правилното решение за почистване: благодарение на мощната комбинация от струя под високо налягане и ръчно натискане на четките, приспособленията за почистване на повърхности са идеалното универсално оръжие срещу мръсотия.
Всестранна чистота. За да се чувстват хората добре както отвън, така и отвътре.
Почистване на труднодостъпни места
С телескопичния струйник можете да достигнете до високи и отдалечени зони с вашата водоструйка.
Пълна (почистваща) мощност напред: в комбинация с приспособлението за почистване на фасади и стъкло, стените и големите стъклени повърхности, като например зимните градини, могат да бъдат почистени ефективно и без усилие с високо налягане.
Почистване на тръби
Запушени тръби и канали? Това вече е в миналото! Комплектът за почистване на улуци и тръби от Kärcher елиминира упоритите замърсявания в канализацията, улуците на покривите и водосточните тръби.