Съхранение на маркучи
Прибран и лесно достъпен. Продуктите на Kärcher за съхранение на маркучи като кутии, колички, макари и закачалки за маркучи осигуряват безопасен и чист дом. Това предотвратява всякакви ненужни опасности от спъване и вече нямате досадната задача да дърпате маркучите.
Нищо не пречи на грижата за градината.
Градинските маркучи Kärcher са със защита срещу прегъване, както и изключително гъвкави и здрави. Най-съвременните колички за маркучи осигуряват бързо навиване и развиване.
Колички за маркучи Kärcher
Пoвече мобилност, по-малко дърпане и влачене: количките за маркучи на Kärcher се грижат за значително облекчаване на градинския труд. Най-накрая не трябва да дърпаме уморени маркуча през градината, а да го движим удобно с количката за маркучи от А до Б . Така препятствията се заобикалят лесно като на игра и елегантно. Маркучът лесно се развива и полага по продължение на отсечката на земята. Дългата част от маркуча се включва към водния кран, а късата към напояването.
Резултатът: Без повече досадно дърпане на маркучи, без постоянно обръщане на количката и значително по-малко щети.
Мобилни със стил
Късият край на маркуча просто се закача на куката, аксесоарите се прибират директно към уреда и количката се закарва удобно към мястото на приложение.
Повече подвижност
Край на уморителното влачене на маркучи: с новата количка за маркучи препятствията сега се заобикалят съвсем лесно и елегантно.
Компактен комфорт
Количките за маркучи Kärcher заемат малко място при съхранение.
Сигурно фиксирани
При транспортиране или складиране маркучът може да се фиксира сигурно към уреда.
Системи за съхранение на маркучи Керхер
Керхер предлага различни системи за съхранение на маркучи. Количката за маркучи е класиката сред помощниците в градината и служи едновременно като система за съхранение. Вградената макара улеснява съхранението на маркучите, като просто ги навива с манивелата. След работа в градината, можете да приберете количката за маркучи в гаража.age.
Премиум комплектът макара за маркучи е малко по-малък, тъй като няма колела. Благодарение на подвижната макара за маркучи и опцията за съхранение на градинските пръскачки и пистолети, всичко необходимо може да се съхранява безопасно, без да заема много място.
Още по-малко място заема кутията на маркучи, предлагана с манивела или автоматично навиване, така че маркучът да се прибира автоматично чрез навиване.
Функционална и ненатрапчива
Без досаден външен вид: Кутията за маркучи с изключително тънък дизайн изглежда много дискретено. Премиум кутията за маркучи CR 7.220 Automatic може безопасно да бъде прикрепена и свалена отново..
Лесно приспособима
Благодарение на регулируемия въртящ се ограничител, обхватът на въртене на кутията за маркучи Premium CR 7.220 Automatic може да бъде намален на стъпки от 30°. Това предотвратява повреди.
Компактна
Идеално за балкони: Благодарение на ниското тегло и компактните размери, транспортирането на компактната кутия за маркучи CR 3.110 е детска игра.
Винаги бързо под ръка
Без бъркотия, без досадно търсене: Държачите за маркуч и макарата осигуряват достатъчно място за съхранение на вашите градински аксесоари.