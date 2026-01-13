Колички за маркучи Kärcher

Пoвече мобилност, по-малко дърпане и влачене: количките за маркучи на Kärcher се грижат за значително облекчаване на градинския труд. Най-накрая не трябва да дърпаме уморени маркуча през градината, а да го движим удобно с количката за маркучи от А до Б . Така препятствията се заобикалят лесно като на игра и елегантно. Маркучът лесно се развива и полага по продължение на отсечката на земята. Дългата част от маркуча се включва към водния кран, а късата към напояването.

Резултатът: Без повече досадно дърпане на маркучи, без постоянно обръщане на количката и значително по-малко щети.