Системи маркучи

Система за свързване на маркучите – гъвкава за всяко изискване. Включване, свързване, разкачане и ремонтиране: за всички съществуващи клик-системи и диаметри на маркучи Kärcher има в асортимента си подходящи свързващи елементи. Независимо какъв диаметър на маркуч имаме, дали е 1/2", 5/8" или 3/4": специално уплътнените връзки за маркучи Kärcher винаги идеално пасват- гарантирано. Освен това универсалните куплунги за маркучи убеждават чрез изключителната си стабилност и максимална якост на опън и скъсване. Куплунгите се доставят със или без Aqua Stop . Връзката Premium-Universal има допълнително укрепване на маркуча от алуминий и ръкохватка от мека пластмаса за по-добро боравене. Разбира се, всички системи за свързване Kärcher са съвместими с обичайните за пазара клик-системи.