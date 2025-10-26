Системи маркучи
Система за свързване на маркучите – гъвкава за всяко изискване. Включване, свързване, разкачане и ремонтиране: за всички съществуващи клик-системи и диаметри на маркучи Kärcher има в асортимента си подходящи свързващи елементи. Независимо какъв диаметър на маркуч имаме, дали е 1/2", 5/8" или 3/4": специално уплътнените връзки за маркучи Kärcher винаги идеално пасват- гарантирано. Освен това универсалните куплунги за маркучи убеждават чрез изключителната си стабилност и максимална якост на опън и скъсване. Куплунгите се доставят със или без Aqua Stop . Връзката Premium-Universal има допълнително укрепване на маркуча от алуминий и ръкохватка от мека пластмаса за по-добро боравене. Разбира се, всички системи за свързване Kärcher са съвместими с обичайните за пазара клик-системи.
Универсални куплунги
Aqua Stop
За сигурно откачване без пръски.
Един куплунг. Три диаметъра.
Без значение какъв е диаметърът на наличния маркуч, дали е 1/2", 5/8" или 3/4": изключително уплътнените куплунги за маркучи Kärcher пасват принципно винаги - гарантирано.
Висококачествена месингова линия
Месиснговата линия на Kärcher е златна за полу-професионално приложение във Вашата градина. Висококачественият финиш и здравият материал гарантират особен комфорт и дълъг живот също и при големи натоварвания.
3- пътен разпределител
С интегриран предфилтър
За изключително дълъг живот.
Три независимо един от друг регулируеми изхода за вода
Отделно ползаване на трите изхода за вода към един воден кран.