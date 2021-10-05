Универсалното приложение е винаги на мода

Работата: лесна, логична, безопасна.

Перфектната концепция за работа следва да бъде възможно най-елементарна и напълно логична, така че евентуалните експлоатационните грешки и рисковете за потребителя да бъдат изключени от самото начало. Следователно елементите за управление и поддръжка са умишлено отделени при работата с WRS. Всичко необходимо за опериране и обслужване се намира от лявата страна на машината. Елементите за управление за настройка на температурата и налягането, както и превключвателят за нагревателя са разположени от дясната страна. Потребителят винаги може да управлява и контролира тези функции безопасно от към пътя или от към тротоара. В кабината нашата усъвършенствана система EASY Operation спестява необходимостта от самостоятелен дисплей, което означава, че цялата необходима информация се открива винаги лесно и бързо в прякото зрително поле на водача.