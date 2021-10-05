Универсалното приложение е винаги на мода
Както при много други приложения, премахването на плевели е по-скоро сезонна задача. Можете да използвате вашето оборудване гъвкаво и за различни цели. Машината WRS 200, монтирана върху платформа на инвентар от Керхер, не изисква външно захранване или водоснабдяване. Следователно може да се използва включително и в отдалечени райони.
Автоматична система за отстраняване на котлен камък
Непрекъснатото и автоматично отстраняване на котлен камък е идеалният начин за предпазване на нагревателя от калцификация. Нашият почистващ препарат за предпазване на оборудване PressurePro RM 110 доказано удължава експлоатационния живот на нагревателя. Автоматичното дозиране на почистващия препарат е прецизно, надеждно и спестява време на потребителя.
Бързо в оперативна готовност
За по-малко от две минути нагревателят с мощност 105 kW загрява водата до максималната работна температура от 98 °C. Въпреки тази огромна мощност, нагревателят работи изключително ефективно и икономично. Разходът на гориво е едва 6 до 8 литра на час.
Нисък център на тежестта на превозното средство
Приставката WRS е прикрепена към задната част на нашите машини MIC 42, MIC 50, MIC 70 или MC 130 чрез свързващ триъгълен механизъм. Резервоарът за вода с обем до 800 литра е разположен на задно разположената количка и допринася за ниския център на тежестта на автомобила. Това означава по-голяма безопасност и повече комфорт при шофиране.
Компактен дизайн
Машината WRS 200 е толкова компактна, че не добавя нито милиметър към общата ширина на превозното средство. Задната част остава видима във външното огледало дори при шофиране в завои. Маневреността на превозното средство не се нарушава по никакъв начин, а рискът да бъдете блокирани от препятствия е чувствително редуциран. С други думи WRS 200 може да се използва без никакви проблеми дори и в тесни пространства.
Работата: лесна, логична, безопасна.
Перфектната концепция за работа следва да бъде възможно най-елементарна и напълно логична, така че евентуалните експлоатационните грешки и рисковете за потребителя да бъдат изключени от самото начало. Следователно елементите за управление и поддръжка са умишлено отделени при работата с WRS. Всичко необходимо за опериране и обслужване се намира от лявата страна на машината. Елементите за управление за настройка на температурата и налягането, както и превключвателят за нагревателя са разположени от дясната страна. Потребителят винаги може да управлява и контролира тези функции безопасно от към пътя или от към тротоара. В кабината нашата усъвършенствана система EASY Operation спестява необходимостта от самостоятелен дисплей, което означава, че цялата необходима информация се открива винаги лесно и бързо в прякото зрително поле на водача.
Професионално почистване с високо налягане
Почистването с високо налягане има множество приложения в общинския сектор, от измиването на автомобили и почистването на строителни обекти, до премахването на графити по стени и паркови пейки. С водно налягане до 200 бара, температура на водата до 98 °C и 800-литров резервоар за вода, машината ни WRS 200 разполага с достатъчно мощност и издръжливост за повечето от тези приложения.
Поддръжка на зелени площи
Цветните лехи, дървета и храсти се нуждаят от много вода, особено през топлия сезон. Ако не е валяло за дълъг период от време или е валяло само малко, изключително важно е те да се поливат изкуствено. С нашата машина WRS 200 в режим на работа със студена вода и ниско налягане можете лесно и директно да поливате растения и зелени площи, удобно и непосредствено с помощта на ръчно управляема дюза.
Премахване на дъвки
В миналото процесът на премахване на дъвки от твърди повърхности, като асфалт, павета и каменни настилки, бе изключително досадна, изтощителна, отнемаща време и най-вече скъпа задача. С нашата машина WRS 200 вече можете без усилие да отстраните дъвки от всякакви повърхности само за секунди.
Идеалната мултифункционалност
Независимо дали по улици, пътеки или тревни площи, без значение дали в пешеходни зони, на стадиони или в паркове, независимо дали по дълги линии или успоредни редове: системното оборудване от Керхер Общинска техника е проектирано за професионална употреба при най-трудни условия - винаги ще се справите благодарение на широкия спектър от приложения на най-високо ниво.