Приложения за общински решения
Нашите решения за приложение в общинския сектор са идеалният отговор при всеки вид необходимост и за всеки сезон – независимо дали говорим за лед и сняг, поддръжка на зелени площи или други специални приложения, включително метене и изсмукване.
Услуги през зимния период
Пълната програма за справяне с лед и сняг – нашите здрави, надеждни и мощни превозни средства за зимно обслужване с до 129 к.с. (95 kW) винаги проправят пътя.
Широка гама от приложения за обслужването през зимата
Независимо дали става дума за рязане, разчистване или метене на сняг, дали трябва да се разпръсква пясък или сол – винаги можете да разчитате на нашите здрави, компактни и маневрени машини с платформи за инвентар и то при всякакви метеорологични условия. Благодарение на постоянното задвижване на всички колела, които са с еднакъв размер, сцеплението е изключително надеждно, дори при зимни условия. Контролът при ограничението на натоварването е особено ефективен при разпръскването на сняг: той гарантира, че скоростта на шофиране винаги се адаптира автоматично спрямо производителността на фронтално работещите инструменти.
За да гарантираме, че водачът може да работи с пълния си потенциал и при минусови температури, комфортната кабина има оптимална топлоизолация, мощни отоплителни системи и функции за работа в зимни условия: отопляеми седалки, климатична система с парно, отопляеми предно стъкло и външно огледало.
Широка гама от приложения за работа през зимата:
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Почистване на сняг
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Разхвърляне на сняг
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Метене на сняг
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Товарене на сняг
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Разпръскване (с монтирана кутия или разпръскваща дюза)
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Разнасяне на солен разтвор
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Стържене на лед
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Маркиране и заравняване на писти за ски бягане
Поддръжка на зелени площи
Универсална, гъвкава поддръжка на зелени площи, която едновременно защитава земята? Мултифункционалните превозни средства от Керхер Общинска техника косят и поддържат на най-високо ниво.
Зелена светлина за ефикасна поддръжка
Просторни ли са, стръмни ли са, тесни ли са? Няма абсолютно никакво значение: общинските превозни средства от Holder или Керхер са идеалното решение за обгрижване и регенерация на тревни площи, както и за поддържане на жив плет и насипи. Гъвкавите възможности за свързване и монтаж, способност за безпроблемно изкачване и отлична маневреност, както и високата производителност на единица площ: всичко това отваря практически неограничени потенциални приложения като превозно средство за косене и за поддръжка на зелените площи.
Четири еднакви по размер колела гарантират оптимално сцепление с възможно най-голяма защита на почвата; при модели с шарнирно управление, минималният диаметър на завиване и шофирането във фиксирана линия улесняват работата. Следователно зелените площи от всякакъв вид могат да бъдат бързо и ефективно обработени с най-високо качество, дори и в трудно достъпни терени. Същевременно мултифункционалната платформа за инвентар гарантира бързо и лесно отстраняване на отпадъка, с което се гарантира непрекъснатия процес на изхвърляне. Благодарение на климатичната система и просторната комфортна работна кабина операторът запазва постоянно хладен ум дори при горещите летни температури.
Широка гама от приложения при поддръжката на зелени площи:
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Косене
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със съпровождащи косачки, разширен работен обхват, цилиндричен или удължен страничен ръкав
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Изсмукване на окосените растения
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Мулчиране
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Подрязване на жив плет
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Поливане
Метене и почистване
Оптимални резултати при метене и почистване с максимално възможна гъвкавост – професионалистите в почистването от Керхер и Holder впечатляват с резултатите си благодарение на тяхната висока ефективност и голяма маневреност.
Нашите почистващи превозни средства метат, изсмукват и мият навсякъде, където те се използват
Високата степен на маневреност, лесното управление и перфектния цялостен обзор на нашите улични почистващи машини създават оптимални условия за ефективна и комфортна работа. За основното почистване: от отделни паркоместа до големи площи. Керхер Общинска техника предлага различни по вид почистващи машини, които с голямата си мощност на засмукване и допълнителни опции за оборудване, с големия обем на контейнера, максималния капацитет на пълнене, накрайника за работа с високо налягане, комбинираното рамо за поливане, косене и изсмукване, дават отлична възможност да усъвършенствате работните си резултати.
Независимо дали възнамерявате да метете листа, да отмиете мръсотията или да чистите с високо налягане: с една от нашите почистващи машини, вие ще гарантирате отлично качество и оптимални резултати.
Широка гама от приложения за почистването:
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Почистване с прахосмукачка
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Самостоятелно метене
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Отстраняване на листа и шума
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Измиване
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Почистване с високо налягане
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Почистване на площи с изкуствена трева
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Премахване на плевели
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Дезинфекция
Вакуумни метачни машини
Комбинацията от метене и почистване със смукачка означава, че улиците и пътеките ще са винаги добре почистени. Четките се мокрят с вода, за да са винаги достатъчно гъвкави и ефективно да извличат праховите частици. При почистващата машина за метене със засмукване, влажната мръсотия, която се изтегля от открити пространства и улици, преминава първо през широкия смукателен отвор в улавящия съд. Мръсотията се утаява в него, докато водата, която също се изтегля, се прехвърля обратно в системата за циркулация на водата и се използва повторно от вакуумната метачна машина.
Ползите са следните:
- Продължителни операции при метене благодарение на система за циркулация на водата
- Ефикасно почистване
- Може да се използва също при дъжд - излишната вода може да се отцежда
Метачна машина за самостоятелно метене
При самостоятелно метене мръсотията лесно се събира от двете страни на уличната метачна машина, пътеката се поддържа чиста, повърхността й се почиства бързо. Това е възможно да се случи с или без събирането на отпадъка. При самостоятелното метене със събиране на отпадъци, събраната мръсотия се пренася механично към улавящия я контейнер. Самостоятелното метене гарантира ефикасно почистване в дълбочина, особено в случай на насипни отпадъци, като например разпръснат пясък.
Ползите са следните:
- Атрактивна цена за покупка
- Ограничен брой износващи се части - сериозно предимство, когато става въпрос за поддръжка
- Без допълнителни разходи при изхвърляне на отпадъци
- Елементарни операции
Система за миене
От голям резервоар водата се разпръска по улици, пътеки или открити пространства чрез гъвкаво миещото рамо. Упоритите замърсявания се разтварят внимателно, а прахът и фините прахови частици се свързват с водата. За ръчно приложение се предлага също така дюза за работа с високо налягане. Дори чувствителни повърхности могат да се почистват бързо и ефикасно с помощта на системата за измиване.
Ползите са следните:
- Намаляване на нужното технологично време
- По-ниски разходи
- Оптимален резултат от извършената работа
Система за почистване с високо налягане и изсмукване
Системата за почистване с високо налягане работи с ротираща почистваща глава, която е монтирана във фронталната зона на превозното средство, предвидена за закрепване на инвентар. Две въртящи се подаващи вода рамена са монтирани зад нея. Мръсотията се разгражда внимателно и ефикасно чрез използване на прясна вода и разпределянето й по площади и пътеки с налягане от 250 бара. Опционално може да се използва също вода с температура до 90 °C. За да оставите безупречни резултати, може допълнително да монтирате система за засмукване на мръсната вода.
Ползите са следните:
- Оптимален резултат, дори и при най-тежките зацапвания
- Възможна обща ширина на почистване от 2300 мм
- Също така почиства чувствителни повърхности, като мраморни площади в исторически антични градове, Tartan Track® и много други.
Отстраняване на плевели с гореща вода
Системата за премахване на плевели с гореща вода дава възможност за премахване на нежеланата растителност по начин, който е едновременно както ефикасен в дълбочина, така и екологичен, защото не използва никакви химикали. Изключително компактният дизайн, както и независимостта от външно водоснабдяване и електрозахранване, гарантират използването на системата също и в много отдалечени райони, при пътеки, в паркове или в центровете на градовете. Борбата с плевелите се извършва с 98 °C гореща вода – напълно автоматизирано с помощта на монтираната фронтално греда или ръчно със специалната за целта насочваща дюза.
Възможни са също така и други приложения, които са елементи от ежедневните общински задачи:
- Почистване под високо налягане със студена или гореща вода
- Поливане на лехи, храсти и дървета в зелени площи
- Отстраняване на остатъци от дъвки от всякакъв вид твърди подови повърхности
Дезинфекция с гореща вода
Рискът от инфекция, причинена от микроби, е значително по-малък в чиста, добре поддържана среда, която се измива редовно. Така повърхностите вече не са място, в което се размножават на воля микроби, бактерии или вируси. По този начин микроорганизмите се елиминират дори на труднодостъпни места. Въз основа на актуалните научни познания, грипните и коронавируси се обезвреждат при температура от 56 °C – експертите наричат този процес деактивиране на вируса. С продължителност на контакта от точно 30 секунди, нанесените с ръчната дюза почистващи препарати с висока температура са напълно достатъчни за унищожаване на вирусите, настанили се върху твърди повърхности. По този начин щателно и надеждно извършвате цялостно почистване на външните площи.
Премахване на плевели
Мощните общински превозни средства от Керхер Общинска техника предлагат широка гама от приложения за щателно и надеждно премахване на плевели.
Просто стигнете до корена на проблема – премахване на плевелите с превозни средства от Керхер Общинска техника
В следствие на нарастващите през последните години законови изисквания при премахването на плевели да не се използват химикали, темата става все по актуална за много общини и доставчици на услуги.
Паркинги, гробищни паркове, обществени места и автобусни спирки, но също така тревни покрития, спортни игрища и тенис кортове, както и пристанищни или крайбрежни зони около реки и морето - всичко това трябва да се поддържа чисто и свободно от плевели.
Премахване на плевели без химикали благодарение на системата за премахване на плевели WRS 200 от Керхер
Системата за отстраняване на плевели с гореща вода WRS 200 от Керхер предлага на общини и доставчици на услуги възможността да премахват нежеланата растителност по начин, който е едновременно ефективен в дълбочина и напълно екологичен. В дългосрочна перспектива това е най-икономичният метод, приблизително със само около четири процедури годишно.
Изключително компактният дизайн и независимостта от всякакъв вид външно водоснабдяване и електрозахранване гарантират приложение дори и в много отдалечени райони: на пътеки, в паркове или в центъра на градовете. Борбата с плевелите се извършва с 98 °C гореща вода – автоматично от машината с помощта на монтираната предна греда или ръчно със специалната за целта насочваща дюза.
Приложения за премахване на плевели
Растежът на плевелите е също толкова разнообразен, колкото и възможностите за лесното им премахване с нашите превозни средства за общини – независимо дали се използва топла вода, горелки, горещ въздух, пяна или механични разтвори.
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Премахване на плевели с гореща вода
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Механични методи (например четка за плевели)
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Горелки с открит пламък
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Инфрачервени лъчи
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Пара под високо налягане
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Горещ въздух
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Гореща пяна
Вашето специално приложение е нашата експертиза
Покривайки целият спектър от рязането на асфалт до пътната/релсова техника – широката гама от превозни средства и прикачени съоръжения гарантира най-правилното решение за всяка задача.
Широко разпространеното не ви е достатъчно?
Независимо какви са вашите изисквания, вие ще намерите правилното решение при Керхер Общинска техника. С нашия богат избор от превозни средства, оборудвани с високоефективни системи и разнообразната гама, предлагана от нашите партньори и внедрявани в нашите машини, ние имаме за вас готово решение за всяка задача. Тъй като произвеждаме изключително по поръчка, вече можем да ви предложим стотици опции за конфигурация като стандартно изпълнение. И ако правилното за вас решение все още не е налично, нашият екип от опитни инженери ще измисли персонализирана и специална разработка точно за вас.
Обхватът на нашата уникална гама от специални решения
Рязане/фрезоване на асфалт
Почистване на указателни табели и улични знаци
Верижни машини
Деконтаминация на птицеферми
Издигащи се работни платформи
Железопътни/пътни технологии
Почистване на канални шахти
Почистване и поддръжка на соларни инсталации
Превозващи машини на контейнери за отпадъци
Контейнери за събиране на отпадъци
Мелачки за пънове и клони
Мулчиращи мелачки за дърво
Почистване на тунели
Товарни кранове
Нанасяне на пътна маркировка