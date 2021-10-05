Приложения за общински решения

Широка гама от приложения за обслужването през зимата

Независимо дали става дума за рязане, разчистване или метене на сняг, дали трябва да се разпръсква пясък или сол – ​​винаги можете да разчитате на нашите здрави, компактни и маневрени машини с платформи за инвентар и то при всякакви метеорологични условия. Благодарение на постоянното задвижване на всички колела, които са с еднакъв размер, сцеплението е изключително надеждно, дори при зимни условия. Контролът при ограничението на натоварването е особено ефективен при разпръскването на сняг: той гарантира, че скоростта на шофиране винаги се адаптира автоматично спрямо производителността на фронтално работещите инструменти.

За да гарантираме, че водачът може да работи с пълния си потенциал и при минусови температури, комфортната кабина има оптимална топлоизолация, мощни отоплителни системи и функции за работа в зимни условия: отопляеми седалки, климатична система с парно, отопляеми предно стъкло и външно огледало.