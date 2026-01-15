Акумулаторни косачки за трева

Без кабел. Без бензин. Маневрените 18 V косачки на Керхер и мощните 36 V косачки създават перфектния резултат при косене с максимална мобилност. Включено във всички комплекти: батерия 5.0 Ah, бързо зарядно и мулчираща приставка.

Характеристики

Тревните изрезки могат да бъдат разпръснати върху ливадата с помощта на мулчиращата приставка, за да действат като естествен тор.

Гребените за трева автоматично хващат тревата, растяща до ръба. Не е необходимо повторно минаване.

Практичният дизайн на дръжката позволява спестяване на място при съхранение.

Дълготрайна и мощна благодарение на литиево-йонните клетки.
Лесно косене, дори на неравен терен, благодарение на допълнителната мощност на задвижване.
Дръжката може да бъде индивидуално адаптирана към височината на потребителя.
Височината на рязане може да се регулира централно.
Остри стоманени остриета за чисто рязане.
Дръжката от пяна може да се държи сигурно и удобно.

Акценти

С голяма ширина на рязане и голям капацитет на коша за трева, мощната акумулаторна косачка LMO 36-46 дава възможност на потребителите да извършват бърза работа при косене. Функцията Push Assist осигурява допълнително задвижване на устройството с натискане на един бутон. Идеална за косене без усилие в градини, дори по неравни терени.

18 V Kärcher Battery Power

LMO 18-33 Battery Set

Максимална мобилност и маневреност с ниско тегло. LMO 18-33 Battery Set с 18 V/5.0 Ah батерия Kärcher Battery Power предлага удобството на акумулаторна косачка, в компактни размери.

Напрежение: 18 V
Ширина на рязане: 33 cm
Височина на рязане: 35–65 mm
Капацитет на коша за трева: 35 l
Производителност на заряд на батерията*: 250 m²

* Максимална производителност с 18 V/5.0 Ah Kärcher Battery Power, сменяема батерия.

LMO 18-36 Battery Set

Удобно регулиране на височината на рязане в горната част на устройството и до 350 м² площ на производителност на зареждане на батерията: LMO 18-36 Battery Set е изключително удобна за малки и средни тревни площи.

Напрежение: 18 V
Ширина на рязане: 36 cm
Височина на рязане: 30–70 mm
Капацитет на коша за трева: 45 l
Производителност на заряд на батерията*: 350 m²

* Максимална производителност с 18 V/5.0 Ah Kärcher Battery Power, сменяема батерия.

36 V Kärcher Battery Power

LMO 36-40 Battery Set

С производителност на площ до 550 м² с едно зареждане на батерията и капацитет на коша за трева от 50 л, той е идеален дори за големи тревни площи: батерията LMO 36-40 Battery Set с мощна батерия 36 V/5.0 Ah.

Напрежение: 36 V
Ширина на рязане: 40 cm
Височина на рязане: 20–70 mm
Капацитет на коша за трева: 50 l
Производителност на заряд на батерията*: 550 m²

* Максимална производителност с 36 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power, сменяема батерия.

LMO 36-46 Battery Set

Косене без усилие, дори по неравен терен: LMO 36-46 Battery Set разполага с функцията Push Assist, която осигурява допълнително задвижването на едно от задните колела.

Напрежение: 36 V
Ширина на рязане: 46 cm
Височина на рязане: 20–70 mm
Капацитет на коша за трева: 55 l
Производителност на заряд на батерията*: 650 m²

* Максимална производителност с 36 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power, сменяема батерия.

Акумулаторни платформи Kärcher Battery Power

18 V

Тук ще откриете всички уреди от платформата Kärcher Battery Power 18 V
36 V

Тук ще откриете всички уреди от платформата Kärcher Battery Power 36 V
