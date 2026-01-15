Акумулаторни косачки за трева
Без кабел. Без бензин. Маневрените 18 V косачки на Керхер и мощните 36 V косачки създават перфектния резултат при косене с максимална мобилност. Включено във всички комплекти: батерия 5.0 Ah, бързо зарядно и мулчираща приставка.
Характеристики
Тревните изрезки могат да бъдат разпръснати върху ливадата с помощта на мулчиращата приставка, за да действат като естествен тор.
Гребените за трева автоматично хващат тревата, растяща до ръба. Не е необходимо повторно минаване.
Практичният дизайн на дръжката позволява спестяване на място при съхранение.
Акценти
18 V Kärcher Battery Power
LMO 18-33 Battery Set
Максимална мобилност и маневреност с ниско тегло. LMO 18-33 Battery Set с 18 V/5.0 Ah батерия Kärcher Battery Power предлага удобството на акумулаторна косачка, в компактни размери.
Напрежение: 18 V
Ширина на рязане: 33 cm
Височина на рязане: 35–65 mm
Капацитет на коша за трева: 35 l
Производителност на заряд на батерията*: 250 m²
* Максимална производителност с 18 V/5.0 Ah Kärcher Battery Power, сменяема батерия.
LMO 18-36 Battery Set
Удобно регулиране на височината на рязане в горната част на устройството и до 350 м² площ на производителност на зареждане на батерията: LMO 18-36 Battery Set е изключително удобна за малки и средни тревни площи.
Напрежение: 18 V
Ширина на рязане: 36 cm
Височина на рязане: 30–70 mm
Капацитет на коша за трева: 45 l
Производителност на заряд на батерията*: 350 m²
* Максимална производителност с 18 V/5.0 Ah Kärcher Battery Power, сменяема батерия.
36 V Kärcher Battery Power
LMO 36-40 Battery Set
С производителност на площ до 550 м² с едно зареждане на батерията и капацитет на коша за трева от 50 л, той е идеален дори за големи тревни площи: батерията LMO 36-40 Battery Set с мощна батерия 36 V/5.0 Ah.
Напрежение: 36 V
Ширина на рязане: 40 cm
Височина на рязане: 20–70 mm
Капацитет на коша за трева: 50 l
Производителност на заряд на батерията*: 550 m²
* Максимална производителност с 36 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power, сменяема батерия.
LMO 36-46 Battery Set
Косене без усилие, дори по неравен терен: LMO 36-46 Battery Set разполага с функцията Push Assist, която осигурява допълнително задвижването на едно от задните колела.
Напрежение: 36 V
Ширина на рязане: 46 cm
Височина на рязане: 20–70 mm
Капацитет на коша за трева: 55 l
Производителност на заряд на батерията*: 650 m²
* Максимална производителност с 36 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power, сменяема батерия.