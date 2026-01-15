Акумулаторни косачки за трева

LMO 18-36 Battery Set

Удобно регулиране на височината на рязане в горната част на устройството и до 350 м² площ на производителност на зареждане на батерията: LMO 18-36 Battery Set е изключително удобна за малки и средни тревни площи.

Напрежение: 18 V

Ширина на рязане: 36 cm

Височина на рязане: 30–70 mm

Капацитет на коша за трева: 45 l

Производителност на заряд на батерията*: 350 m²

* Максимална производителност с 18 V/5.0 Ah Kärcher Battery Power, сменяема батерия.