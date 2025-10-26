Акумулаторна ножица за трева и храсти

Акумулаторната ножица за трева и храсти на Керхер е идеална за извършването на прецизни дейности в градината. Благодарение на изпитаната 2 в 1 система, вие може бързо и лесно да оформяте храсти и живи плетове, както и по-малки тревни площи. Резултатът е чисти срезове за здрава и добре поддържана градина.

GSH grass cutting

Приложения и предимства

Безпроблемно и без инструменти превключване между ножовете за трева и храсти. Това позволява да се извършват различни видове градински дейности, без да са необходими множество устройства.

Трева

Ножица за трева

Ножицата за трева се използва за подрязване на краищата на моравата около къщата, цветните лехи, зеленчуковите градини или дори във вътрешния двор - точно там, където косачката не може да достигне.

Храсти

Ножица за храсти

Ножицата за храсти прави скъсяването и оформянето на храсти лесно.

Диамантено заточени ножове

Двустранните ножове са особено остри и позволяват прецизно рязане на трева и храсти. Лазерно изрязаните и диамантено заточени ножове (за GSH 2 Plus и GSH 4-4 Plus) са особено издръжливи и изискват по-малко поддръжка.

Ножове

Телескопичен удължител

Ергономичното решение за рязане по краищата на моравата: С този удължите можете гъвкаво да регулирате работната височина, така че да не се налага да се навеждате, когато режете краищата на моравата. Удължителят е специално разработен за акумулаторните ножици за трева GSH 2 Plus и GSH 4-4 Plus. Дръжката може да се регулира непрекъснато до работна дължина между 74 и 116 сантиметра.

Острие

Водещ предпазител и ухо за окачване

За пестящо място съхранение.

Ергономична дръжка

Ергономичен дизайн на дръжката

За удобен захват дори при по-продължителна работа

Дисплей

Постоянно показване на състоянието на батерията.

Благодарение на вградения LED дисплей (GSH 2 Plus, GSH 4-4 Plus).

Акценти

Компактният 2 в 1 помощник: Акумулаторните ножици за трева се използват за изрязване на ръбовете на моравата и пътеките около къщата, на цветната леха или на зеленчуковата градина, а ножиците за храсти правят скъсяването и моделирането на храсти лесно и забавно.

GSH 18-20 Battery

Акумулаторна платформа: 18 V Battery Power
Използване с телескопичен удължител: не
Дължина на рязане на ножа за храсти: 20 cm
Ширина на ножа за трева: 12 cm
Макс. време за работа на батерията: 100 min
Макс. производителност рязане на храсти: 800 m
Макс. производителност рязане на трева: 1000 m
Тегло с аксесоари и батерия: 2,622 kg

GSH 4-4 Plus Battery Set

Акумулаторна платформа: 4 V Battery Power
Използване с телескопичен удължител: да
Дължина на рязане на ножа за храсти: 11 cm
Ширина на рязане на ножа за трева: 8 cm
Макс. време за работа на батерията: 60 min
Макс. производителност рязане на храсти: 450 m
Макс. производителност рязане на трева: 600 m
Тегло с аксесоари и батерия: 1,514 kg

GSH 2 Plus

Акумулаторна платформа: вградена батерия
Използване с телескопичен удължител: yes
Дължина на рязане на ножа за храсти: 11 cm
Ширина на рязане на ножа за трева: 8 cm
Макс. време за работа на батерията: 50 min
Макс. производителност рязане на храсти: 400 m
Макс. производителност рязане на трева: 500 m
Тегло с аксесоари и батерия: 1,192 kg

Аксесоари за акумулаторната ножица за трева и храсти

Акумулаторни платформи Kärcher Battery Power

18 V Battery Power

Тук ще откриете всички уреди от платформата Kärcher Battery Power 18 V
