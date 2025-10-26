Акумулаторна ножица за трева и храсти

Телескопичен удължител

Ергономичното решение за рязане по краищата на моравата: С този удължите можете гъвкаво да регулирате работната височина, така че да не се налага да се навеждате, когато режете краищата на моравата. Удължителят е специално разработен за акумулаторните ножици за трева GSH 2 Plus и GSH 4-4 Plus. Дръжката може да се регулира непрекъснато до работна дължина между 74 и 116 сантиметра.