Акумулаторни тримери за трева
Акумулаторните тримери за трева на Керхер са универсалните помощници във всяка градина. С тях не само можете да косите, но и да оформяте ръбовете на тревата около пътеки и да косите в ъгли и тесни пространства. Ергономичния дизайн на дръжката осигурява винаги удобна позиция за работа.
Характеристики на акумулаторните тримери
Автоматично регулиране на дължината на кордата
При косене на тревата, мощният мотор и автоматичното регулиране на кордата осигуряват перфектен резултат. Просто поставете макарата в барабана и акумулаторният тример за трева може да се използва. Ако кордата се изразходи по време на процеса, можете автоматично да я регулирате отново, като просто натиснете превключвателя на устройството.
Усуканата найлонова корда осигурява прецизно рязане
Усуканата найлонова корда осигурява прецизно рязане на тревата. Особено в близост до ръбовете на моравата и на места, които са труднодостъпни.
Опционално използване на ножове за трудни задачи
Акумулаторният тример за трева е подходящ не само за оформяне на ръбовете на моравата, но и за по-големи площи или диворастящи растения. Опционално ножовете на тримера могат да се използват за взискателни задачи, като например особено тежък див растеж или плевели.
Благодарение на разнообразните функции, любителите на градината са оборудвани за всяка ситуация:
Сменяема батерия
Благодарение на сменяемата батерия, любителите на градината могат уверено да работят без удължителни кабели и да започнат веднага.
Прецизно рязане
С регулирането на кордата и опционално използване на ножове, акумулаторният тример е подходящ както за висока трева, така и за диви растения. Кордата също така осигурява прецизно рязане, така че тревата по ръбовете на вътрешния двор или до бордюрите да бъде подрязана до желаната височина бързо и лесно.
Лек и удобен
Ниското тегло също го прави особено лесен за ежедневно използване. Така дори големи тревни площи могат да бъдат подготвени за градинарския сезон за нула време.
Ergonomic trimming
It is often the case that the conditions have to be adapted to the areas being worked. Open spaces are not always guaranteed. The trimmer head of the LTR 3-18 Dual and the LTR 18-30 can be quickly and easily adjusted for trimming grass under a low garden bench.
Протектор за растения
За да се избегнат случайни повреди на цветя и дървета, сгъваемият предпазител за растения на моделите LTR 36-33, LTR 3-18 Dual и LTR 18-30 предпазва растенията при косене на тревата. Така вашите цветни лехи са оптимално защитени и можете да сте спокойни, когато работите по ръба на моравата.
Защитен капак
При подстригване на моравата тревата, мъхът и плевелите се косят при високи скорости. Практичният защитен капак на акумулаторния тример за трева предпазва потребителя от летящи резници.
Характеристики
Всички градини имат площи, които не могат да бъдат достигнати с косачка. С LTR 3-18 Dual Battery Set можете. С удвоената мощност на батерията можете да подстрижете дори тучна зеленина ефективно и нежно, точно до ръба на моравата.
Чиста работа
Найлоновата корда на тримера за трева с автоматично регулиране на кордата винаги гарантира чист, гладък ръб на моравата. За разлика от други устройства с метално острие, интегрираната корда позволява работа в близост до тухлени кантове. Това не само намалява риска от искри, но също така гарантира безпроблемен преход от моравата към леглата или терасата и вътрешния двор.
Ясен поглед към всичко
Тримерът за трева се предлага с технология на батерията Real Time. Вграденият в батерията LCD дисплей показва оставащото време за работа в минути и капацитета на батерията в реално време докато се използва в градината. Вече нищо не пречи на поддръжката на градината.
Ергономична работа
Благодарение на безстепенно променливата телескопична дръжка, втората дръжка и презрамката, с тримера за трева LTR 3-18 Dual работата в градината може да бъде свършена ергономично, без ненужно напрежение на гърба. Градинските пейки на голяма тревна площ не трябва да се разчистват, когато подрязвате тревата. Любителите на градината могат да регулират ъгъла на наклона на тримерната глава бързо и удобно и по този начин да косят тревата под ниски препятствия (LTR 3-18 и LTR 18-30).
18 V Kärcher Battery Power
LTR 18-25 Battery Set
Акумулаторният тример за трева LTR 18-25 Battery Set ергономично пасва в ръката на всеки потребител, а с режещия диаметър от 25 см може безпроблемно и прецизно да косите в ъгли и тесни пространства.
Номинално напрежение: 18 V
Диаметър на рязане: 25 cm
Скорост: 9,500 rpm
Диаметър на кордата: 1.6 mm
Производителност с едно зареждане*: 300 m
* Максимална производителност с акумулаторната батерия Kärcher Battery Power 18 V/2.5 Ah
LTR 18-30 Battery Set
С акумулаторния тример за трева LTR 18-30 Battery Set може да косите дори под ниски препятствия благодарение на регулируемия наклон на рязане..
Номинално напрежение: 18 V
Диаметър на рязане: 30 cm
Скорост: 7,800 rpm
Диаметър на кордата: 1.6 mm
Производителност с едно зареждане*: 350 m
* Максимална производителност с акумулаторната батерия Kärcher Battery Power 18 V/2.5 Ah
LTR 3-18 Dual Battery Set
Мощен, ефективен и удобен – високопроизводителният 36 V мотор, захранван от две 18 V батерии, доставя удоволствие при косенето на тревата. Също така много ефективен при висока трева.
Номинално напрежение: 2 x 18 V = 36 V motor rating
Диаметър на рязане: 30 cm
Скорост: 7400 rpm
Диаметър на кордата: 1,6 mm
Производителност с едно зареждане*: 600 m
* Максимална производителност с 2 x 18 V / 2.5 Ah Kärcher Battery Power акумулаторни батерии.
36 V Kärcher Battery Power
LTR 36-33 Battery Set
Акумулаторният тример за трева LTR 36-33 Battery Set се отличава с мощната си 36 V батерия и производителност с едно зареждане от 600 м. Това го прави най-мощния тример на Керхер. Благодарение на раменния си колан и втората си дръжка, тримера гарантира винаги удобна работа в изправено положение.
Номинално напрежение: 36 V
Диаметър на рязане: 28–33 cm
Скорост: 7,000 rpm
Диаметър на кордата: 2.0 mm
Производителност с едно зареждане*: 600 m
* Максимална производителност с акумулаторната батерия Kärcher Battery Power 36 V/2.5 Ah