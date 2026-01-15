Акумулаторни тримери за трева

Всички градини имат площи, които не могат да бъдат достигнати с косачка. С LTR 3-18 Dual Battery Set можете. С удвоената мощност на батерията можете да подстрижете дори тучна зеленина ефективно и нежно, точно до ръба на моравата.

Чиста работа

Найлоновата корда на тримера за трева с автоматично регулиране на кордата винаги гарантира чист, гладък ръб на моравата. За разлика от други устройства с метално острие, интегрираната корда позволява работа в близост до тухлени кантове. Това не само намалява риска от искри, но също така гарантира безпроблемен преход от моравата към леглата или терасата и вътрешния двор.

Ясен поглед към всичко

Тримерът за трева се предлага с технология на батерията Real Time. Вграденият в батерията LCD дисплей показва оставащото време за работа в минути и капацитета на батерията в реално време докато се използва в градината. Вече нищо не пречи на поддръжката на градината.





Ергономична работа

Благодарение на безстепенно променливата телескопична дръжка, втората дръжка и презрамката, с тримера за трева LTR 3-18 Dual работата в градината може да бъде свършена ергономично, без ненужно напрежение на гърба. Градинските пейки на голяма тревна площ не трябва да се разчистват, когато подрязвате тревата. Любителите на градината могат да регулират ъгъла на наклона на тримерната глава бързо и удобно и по този начин да косят тревата под ниски препятствия (LTR 3-18 и LTR 18-30).