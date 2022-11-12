Къде да измиете и почистите кемпер или каравана?

Когато става въпрос за почистване на кемпер или каравана, първият и много важен въпрос е къде може да се извърши това. Каравани и кемпери не могат да се мият навсякъде – в много населени места миенето на превозни средства в частен имот е ограничено или напълно забранено, тъй като използваните почистващи препарати могат да попаднат в почвата или канализацията и да замърсят околната среда. Поради тази причина най-сигурният вариант е да измиете караваната или кемпера си в специализирана автомивка.

Особено подходящи са зоните на самообслужване за кемпери и каравани, например в Kärcher Clean Park. Те предлагат достатъчно пространство за големи превозни средства, като мивките са проектирани за височина над 2 метра, което позволява удобно и безопасно външно почистване на каравана. Преди употреба е важно четките в бокса за миене да се проверят и изплакнат, тъй като полепнали частици мръсотия могат да надраскат чувствителни повърхности като лак, прозорци или пластмасови елементи.

За собствениците, които не желаят сами да извършват почистването, автомивки за камиони и автобуси също могат да бъдат възможна алтернатива. В този случай обаче е задължително предварително да се провери дали съоръжението е подходящо за каравани и кемпери, както и да се спазват указанията на производителя. Особено внимание трябва да се обърне на прозорците, уплътненията и покривната конструкция, тъй като те могат да бъдат чувствителни към автоматизирано миене и силно налягане.